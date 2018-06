Kyslík, základní palivo pro běžce. Správným dýcháním zefektivníte běh

Jak zefektivnit příjem kyslíku do plic? Dýcháte-li neoptimálně, nejčastěji tzv. horním dýcháním, zdaleka nevyužíváte celou vitální kapacitu plic a při běhu se okrádáte o to nejdůležitější palivo. Dechová nedostatečnost navíc vede k píchání v boku a přetěžování a následné bolesti krční páteře. Správnou dechovou vlnu s vedením dechu do spodní části žeber ale můžete nacvičit. Nejprve na to jděte v klidu, později budete nový způsob dýchání zvládat při jakékoliv zátěži. Podrobný postup se dočtete v článku fyzioterapeutky Katky Honové Běh a dech. Také je dobré mít na paměti, že dech by se měl přizpůsobit pohybu a ne pohyb dechu. I když se tedy doporučuje ideální poměr nádechu a výdechu vždy po dvou krocích a dýchání nosem, pokud je to jen trochu možné, nejlepší cestou je poslouchat svoje tělo. Dýchání je zčásti reflexní činnost a tělo si ho v závislosti na svých potřebách umí velice dobře regulovat samo.