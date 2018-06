Kyslík v plicích, pecky v uších. Opravdu hudba pomůže vašemu běhu?

Co doporučují pro nakopnutí běžeckého výkonu čtenáři RUNGO.cz: Rage Against the Machine, Nine Inch Nails a nejlíp se mi běhá na Fatboye Slima. Gabriela Dobře se běhá na Radůzu, na ta první naštvanější alba. Danica Foo Fighters!!!! Marcela Běhám na Kabáty. Jana Česká všehochut a ze zahraničních výběr od GN'R, Aerosmith a moje milovaná Pink. Barbora Utíkej od Lucie, nebo Beh od Teamu. Anonym Nejčastěji všehochuť. Ale když si chci vyčistit hlavu od průšvihů, perfektně fungujou Linkin Park, ty první ,"ukřičený". Lada Depeche Mode jsou nej! Holly Dance rádio. Ale jen na delší výběhy. Eva Cokoliv od The Verve. Nebo flamencové rytmy od Manola Carrasco. Bára Můj syn běhá se mnou a poslouchá AC/DC a Green Day, aby prý neslyšel, jak funím. Holomek! Jana Ze začátku jsem zkoušela běhat bez hudby, ale to jsem jen myslela na to, jak dlouho ještě poběžím. Pak jsem si jednou vzala sluchátka a pustila svůj oblíbený rock (Nickelback) a od té doby, mi to běhá skoro samo. Dagmar Mě nejvíc vystřelí Eminem... Klára Když běžím jen do 10 km, vždycky bez hudby a užívám si ten klid. Na delší trasy vždycky s českou hudbou - Klus, Kryštof nebo starý dobrý Shalom. A musím se přiznat, že si při běhu zpívam. Anonym Běhám na směs svých nejoblíbenějších hitů stažených do mobilu z Youtube, Aerosmith, Bach, Edie Stoilow, Jarek Nohavica, Charlie Straight, Madona, Dara Rolins, Kryštof...Ivana Zapomeňte na hudbu... já začala poslouchat audioknížky a rozhlasové hry, a to je boží! Dělám tak dvě věci naráz, běhám a zároveň "čtu". Lucie Musím uznat, ze při Kbelské desítce se znovu ukázalo, ze opravdoví běžci běhají bez ... nejbližší sluchátka jsem na startu viděla asi 15 metrů za sebou. Nechápu, já nechci slyšet, jak funí, navíc mi to s hudbou víc utíká. Kateřina Queen - Don't stop me now. Karolína