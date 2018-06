Kuňk, kuňk!

Počasí slibuje krásnou sobotu. Prarodiče slibují pohlídat děti. Já slibuji koláče a účast na prvním ročníku Craft Rungo běhu na Kuňku. Potřebuji si napravit reputaci z brněnské ZOO, navíc Pardubice u Hradce jsou za bukem... Přijíždíme na místo a já si do paměti ukládám pár postřehů: Marek s Majdou jsou stále zamilovaní, Bára zase zhubla (a to prosím, jen na těch správných místech!), perníkové medaile jsou dnes obzvlášť symbolické, škvarky se na chleba mažou hůř než paštika, stále si mě pletou s druhou Luckou P. a Michal by z fleku mohl nastoupit jako učitel tělocviku na naší základní škole...

Když v cíli šestikilometrového závodu věším doběhnuvším medaile na krk, hořce lituji, že jsem se rozhodla pro delší trasu (s bonusem v podobě výběhu na Kunětickou horu). Všude kolem stříkají endorfiny a já se teprve soukám do podkolenek. Tradiční příjemná domácí atmosféra srdcařských závodů mě však uchlácholí natolik, že na startu snad poprvé nemám trému! Vyrážíme na trať a já už po několika stovkách metrů cítím, že to bude fajn. Varovali mě před táhlou rovinou, mně ale výhled na Kunětickou horu přitahuje jako magnet, kochám se a trať skoro nevnímám. Blíží se kopec. Nahoře jsi přece byla už mockrát! A na podpatkách! Jde to překvapivě snadno, i díky podpoře spoluběžců a pořadatelů na trati. Seběh už si užívám a na zpáteční rovinu se vyloženě těším. Poslední krutá zatáčka a já si vychutnávám protnutí cílové pásky. Reputace napravena. Díky celému týmu RUNGO za to, že mohu být součástí, ale hlavně za to SRDCE, které do toho dáváte!