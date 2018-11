Kultovní závod Velká kunratická láká na svůj start běžce už 85 let

Velká kunratická nemá na české běžecké scéně obdoby. Ať už se jedná o bohatou historii, nebo o parametry trasy. Zapomeňte na ultramaratony nebo tradiční desítky. Hlavní trať Kunratické měří pouhých 3 100 metrů, přinichž nastoupáte něco přes sto výškových metrů. Zdá se vám to jako brnkačka? Na první pohled to tak může být, ale to by vám nesměl v cestě stát pověstný hrádek.

Unikátní trasa závodu

Kunratická se běhá ve velmi členitém terénu a trať závodu kombinuje krátká, zato brutální stoupání s rychlými rovinkami, kde to musíte napálit maximální možnou rychlostí. Vyvinout vysokou rychlost však není jen tak, protože tři kopce, které následují rychle za sebou v první polovině závodu, vás spolehlivě zakyselí a následná rovinatá pasáž pak představuje pro většinu běžců obrovský souboj s vlastním tělem i vůlí.

Abyste měli představu, jak kopce na Kunratické vypadají, se stačí podívat na výškový profil tratě, kde se u druhého stoupání na hrádek zobrazuje číslo 50 procent a u kopce číslo tři pak o něco mírnějších 40 procent. Co poslednímu kopci chybí na sklonu, to dohání délkou, protože ve srovnání s hrádkem je o polovinu delší.

Už při pohledu na tato čísla vám musí být jasné, že takové krpály neběhá ani absolutní špička. Absolvují se chůzí, řada lidí se na ně vyškrábává po čtyřech. Naprostým základem jsou tak kvalitní krosové boty s pořádným vzorkem.

Obavy ohledně toho, jak se na takové místo vměstná několik tisícovek běžců, jsou zbytečné. Kunratická startuje intervalově od deváté do čtrnácté hodiny a výsledky se aktualizují po celý den.

Jak běhají Kunratickou ti nejlepší?

Traťový rekord drží fenomenální běžec Vlastimil Zwiefelhofer, který v roce 1979 zaběhl čas 10:58. Od té doby se mu nikdo nedokázal ani přiblížit. Nejlepší čas nedávné historie drží orientační běžec Honza Procházka a jeho výkon má hodnotu 11:17.

Vítězem 85. ročníku se stal vrchař Jan Janů v čase 11:33. Mezi ženami kralovala Adéla Stránská za 7:16. Hlavní ženský závod ale probíhá na zkrácené trati mimo stoupání na pověstný hrádek. Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na stránkách závodu.

Ambiciózním běžcům organizátoři nabízí místo v elitní vlně, kde mají garantovaný hladký postup tratí bez nutnosti obíhat další závodníky startující před nimi. Abyste se dostali do této společnosti, museli byste zaběhnout čas pod 13:05. Většina smrtelníků však závod absolvuje v časech mezi 15 a 25 minutami.

Jak natrénovat?

Pokud vás tento závod zaujal, počítejte s tím, že budete s dostatečným předstihem potřebovat speciální přípravu. Jinak vás čeká čtvrt hodiny utrpení plné zběsilých tepů, sípajícího dechu a zakyselených nohou.

Kunratická je závod odolnosti a přechodů mezi stoupáním a zrychlením na vrcholku kopce. Ideálním tréninkem jsou tím pádem opakované výběhy kopců s následným přechodem do rychlé rovinky. Od věci nejsou ani krátké intervaly na dráze (400 až 800 metrů v maximální intenzitě) nebo intenzivní dynamická cvičení například na TRX. Zkrátka jakýkoliv trénink, který pořádně štípne a naučí vaše svaly vyrovnávat se s intenzivní zátěží a vaši hlavu s bolestí a únavou.

Pokud vás závod zaujal, uvidíme se příští rok na startu. Ale pozor, vyprodáno bývá za několik minut.