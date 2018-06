Nakoukli jsme do tréninkové kuchyně české špičky

Ondřej Fejfar a Robert Krupička O. Fejfar: 26 let, reprezentant České republiky ve skyrunningu, potkat ho ale můžete také na silnici nebo na dráze. Nejvíc však miluje hory a letos se chystá absolvovat Světovou sérii ve skyrunningu. Největší úspěchy roku 2015 2. místo na MČR v půlmaratonu, Pardubice 25. místo na MS v běhu do vrchu, Velká Británie 9. místo na Skyrunner World Series - Limone Vertical Kilometer, Itálie R. Krupička: 37 let, reprezentant České republiky v běhu do vrchu a v extrémních štafetách. Nejúspěšnější český horský běžec, který se nezalekne ani těžkých horských maratonů. Letos se chystá běžet také silniční maraton. Největší úspěchy roku 2015 9. místo na ME v běhu do vrchu, Portugalsko 7. místo na Sierre – Zinal, Švýcarsko 1. místo na STRC Motolské jamky, Praha