Třete ponožku o kůru břízy aneb jak vyzrát na nečekané události

Běžcova běhavková historka Byl jsem potrénovat běh na trasu jednoho závodu, který vede přírodní památkou plnou vzácné květeny. To je v mém příběhu důležité. Na začátku trasy je hospůdka místního sportovního klubu, která měla ten den zavřeno. I to se později ukáže jako neméně důležité.

Při běhu do kopce jsem začal pociťovat nepříjemnou bolest v břiše. Zpět z kopce jsou nárazy do těla silnější a... jak to popsat? Žbluňká vám v břiše, ale cítíte, že to není žaludek. Přicházejí křeče. Poleje vás studený pot.

Mě situace donutila přejít do chůze a stavu, který se rozběhat nedá. Záhy bylo jasné, že nedojdu ani zbývající kilometr k autobusu. A tak jsem začal hledat vhodné místo. A vhodné lopuchy. V převážně jehličnatém lese. Nevšimnout si cedulí, které u vstupu do chráněného území jistojistě zakazovaly šlapat mimo vyznačené trasy, nebylo nikdy tak snadné. A tak jsem stoprocentně pošlapal polovinu populace kdovíjaké vzácné rostliny. Zvláštní, jak střeva umí rozhodovat za mozek. A to jsem si myslel, jak jsem racionální chlap. Na dostatečně příhodném místě, dostatečně mimo značené trasy, dostatečně od zraků lidu a s dostatečným počtem nějakých rostlin s dostatečně velkými listy se to stalo. Vážení, po dvou minutách v poloze (a staženými trenclemi), která může znamenat jediné, vás budou bolet nohy víc než po běhu, počítejte s tím. Použil jsem listy. Nesmějte se, změní-li rostlinný druh svůj status z ohroženého na vyhynulý, je to vždy tragický příběh. O půl roku později se mi stalo něco podobného, zjistil jsem proto příčinu podobných situací. Jsou jí kachny. Obyčejné kachničky. Řádně maštěné. Se zelím. Bílým a červeným. S knedlíky. Houskovými. A pivíčko musí být též, že jo. Poučení pro příště: 1) Za tři hodiny výše zmíněný oběd nestrávíte. 2) Jakmile ucítíte „ten“ pocit, máte tak 10 minut. 3) V zimních měsících není listí a mezi drny trávy je vždy pár suchých stébel. 4) Suchá stébla neskutečně škrábou. Petr Eliáš, čtenář Rungo.cz