Když sportovci kouří aneb jaký to má na ně vliv

Na existenci elektronických cigaret jsme zvyklí už několik let. Jde v zásadě o odpařovače roztoků s obsahem nikotinu a dalších složek, mimo jiné příchutí. Podle lékařů jsou výrazně méně zdraví škodlivé než klasické cigarety (podle průzkumů až o 95 %), a to přesto, že nikotin (který způsobuje závislost na kouření) je rovněž látkou s karcinogenním potenciálem. Příklon k elektronické cigaretě znamená pro kuřáka výrazné snížení rizika rakoviny a jiných onemocnění plic či dýchacích cest, která nezaviňuje nikotin, ale právě dehet a další zplodiny z hoření tabáku. Pokud nám tedy nevadí pěstování závislosti, může být e-cigareta vhodnou alternativou. Velký pozor si ale musíme dát na to, kde a jaké náplně do ní kupujeme: výrobců existuje celá řada, lidé náplně kupují přes internet ze zahraničí či od neověřených prodejců a zdaleka ne všechny výrobky splňují certifikáty bezpečnosti a kvality.