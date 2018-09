Canyon Grail: elegantní divočák pro dobrodruhy

Pro ty, co neznají firmu Canyon, jen dodám, že tahle německá značka patří mezi top ve světě. Sponzoruje dva týmy v té nejvyšší silniční cyklistice. Navíc má filozofii postavenou trochu jinak než konkurence. Její kola koupíte pouze u ní, ne v obchodě. Domů vám přijde krabice a vy si v pár krocích vše jednoduše dáte dohromady. Taková IKEA.

Kolo od Canyonu vám přijde takhle zabalené a uvnitř najdet vše. Jen smontujete a můžete vyrazit. Zabere to pár minut.

Kolo jsem sestavil během chvilky. Nandal jsem sedlovku, nasadil a utáhl řidítka, namontoval přehazovačku (ta se montuje, jen pokud si objednáte velikost XL)). Namontoval pedály a mohl jsem vyrazit. Vše tak do 30 minut práce.

Když jsem vyrazil na zhruba 15 kilometrů, nejprve mě překvapilo, že i když nejdou řídítka nijak nastavit (jsou integrovaná), padla skvěle do rukou. Držet je budete hlavně nahoře, je to nejpohodlnější. Jejich spodní část slouží převážně k odtlumení nárazů a musím říct, že to funguje velmi dobře. I po celodenních výletech převážně v lehčím a středně těžkém terénu jsem se mohl v klidu napít bez pobryndání.

Na tomhle kole od Canyonu a jemu podobných od jiných výrobců je skvělá jejich použitelnost a to, jaký vám dávají pocit svobody, kudy to „střihnete“. Je úžasné měnit terén a směr podle nálady.



Na silnici kolo jede vcelku svižně, ale srovnávat s klasickým silničním to úplně nejde. V terénu je to podobné. Celoodpružené kolo to prostě není, ale pro takové to ježdění v běžném terénu je ideální. A když tyto dva povrchy na, dejme tomu, dvouhodinové vyjížďce propojíte, zjistíte, že si vlastně moc neodpočinete. Na silnici se vám chce jet rychleji než na horském kole a v terénu to prostě sviští. Osobně jsem toho měl vždy plné zuby. Je skvělé, že když máte málo času, tak si na kole pěkně zamakáte.

Grail jsem si vzal na týden s dětmi na kola na Šumavu, kde jsem vždy měl horské kolo. Bohužel se tady cesty každý rok mění v upravené šotolinové „skorosilnice“ nebo se asfaltuje. Pro tyto celodenní vyjížďky musím říct, že je kolo opět parádní. Na zádech jsem měl plný velký batoh se vším možným: od jídla, po bundy, mikiny atd. (máme čtyři děti) a nikdy jsem po návratu nepociťoval bolest zad nebo únavu. Grail je prostě velmi pohodlný, a tak se nedivím, že k němu jdou dokoupit i batohy na rám, a vy tak můžete vyrazit na několik dní směr příroda.

S kolem jsem vyrážel i do víru města. Ovladatelnost, zrychlení, širší pláště, skvěle fungující kotoučové brzdy Shimano 105 jsou pro městský provoz ideální. Je super, že i kolo ve velikosti XL, a v té nejzákladnější řadě, je opravdu lehké, necelých devět kilogramů, a tak k naložení do vlaku, metra, tramvaje není zapotřebí party stěhováků.



Abych jen nechválil, musím říct, že matně šedo-černá barva vypadá velmi dobře a elegantně. Trabl je však malinko v tom, že se na ni zachytává každý kousek prachu, takže když dojedete, vypadá jako „prase“. Nakonec mě napadlo, že i na tomhle minusu je vlastně plus, protože se alespoň po každém návratu donutíte kolo umýt a očistit.

Ano, jsem nadšený, přiznávám. Canyon Grail mi dal svobodu a touhu zkoumat místa, kam jsem se dřív nevydal, protože jsem buď byl na silničním kole, nebo naopak na horském a po asfaltu se mi valit široká kola nechtělo. Je to ideální společník na svižné sportovnější vyjížďky, parádní parťák na dlouhé putování nebo kámoš do města. Pro mě ideální mix, který vlastně odsunul moje horské kolo do zadní části garáže. Mám trošku obavu, že už ho vyndám jen v opravdu výjimečných případech.