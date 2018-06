Puchýře: trápí občas každého, jak na ně? Hlavně nepropichovat!

Jak to dělají ultraborci? Nemám je zrovna často, jen občas na kloubech prstů. Preventivně si dávám pozor na kvalitní ponožky. Pokud se už stane, tak třeba kvůli mokrým botám, a většinou je to do masa. Jako nejrychlejší léčení se osvědčily hydrokoloidní (gelové) náplasti. Dan Orálek Asi netypická odpověď, ale puchýře jsem nikdy neřešil. Pokud přišly, tak jsem s nimi prostě běžel až do konce a pak propíchnul a druhý den zase běhal. V závodě jsem zatím nikdy boty neměnil, takže jsem katastrofy na nohách jen odhadoval. Někde jsem slyšel, že pokud je puchýř a sundá se bota, dá se to řešit tak, že se propíchne a vpich se zalepí vteřinovým lepidlem. Nejde tam pak žádná nečistota. Ale tuhle teorii jsem v praxi nezkoušel. Radek Brunner Hlavně je důležité, jaké člověk používá boty a ponožky. Protože spousta lidí potom spíše řeší, jak puchýřům předejít v nevhodných botách. Osobně nohy vždy lehce promáznu krémem nebo vazelínou. Jen zlehka, ať nohy v botách/ponožkách příliš nekloužou. Pokud se už puchýř vytvoří, používám speciální gelové náplasti k rychlému hojení. Dobré boty a ponožky však nejsou stoprocentní recept, který vždy vede k zamezení tvroby puchýřů. Hlavně ve vlhkém terénu je možnost vzniku vysoká. A tady pomáhá nejvíce mazání. Tomáš Petreček Žádnou prevenci při boji z puchýři nedělám, kromě běžeckých ponožek a dobře padnoucích běžeckých bot. V případech, kdy mě čeká delší běh, si možné oblasti vzniku puchýřů lehce namažu krémem. Když puchýř náhodou vznikne, propíchnu ho, vytlačím tekutinu a přelepím náplastí. Když se puchýř strhne, použiji náplast na puchýře Compeed, a když ji nemám, puchýř vydezinfikuji a natřu Novikovovým roztokem. Jiří Homoláč