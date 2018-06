Výrobce kondomů využil svého materiálu k tvorbě sportovní kombinézy

Sportovní kombinéza z kondomů?

Výrobce kondomů Skyn Condoms přišel s novátorskou myšlenkou vytvořit z ultra tenkého materiálu, který používá k výrobě kondomů, speciální oblečení pro atlety. Tento jemný a velmi tenký materiál by měl v podobě obleku přilnout k tělu jako druhá kůže, nijak neomezovat v pohybu a přitom pomoci s aerodynamikou například při běhu nebo skoku do dálky.

Možná to zní trochu bláznivě, nicméně na vrcholové úrovni se sportovci snaží najít jakoukoliv, byť jen malou výhodu, která by jim mohla pomoci překonat své limity a porazit soupeře. Jak by měl oblek vypadat, se můžete přesvědčit na propagačním videu, ve kterém společnost představuje prototyp obleku vytvořeného pro skokany do dálky. Na výrobě obleku se podílela módní designérka Pauline Van Dongenová, jíž patří komentář na videu.

Nadupané hodinky od Polaru s Android Wear

Polar představil nové sportovní hodinky M600. Jsou to zároveň jeho první, které nevyužívají vlastní uzavřený systém, ale spoléhají na otevřenou platformu Android Wear. Díky tomu budete moci do hodinek instalovat aplikace z obchodu Google Play, kterých je pro tuto platformu už dnes docela dost. Z těch běžeckých zmiňme například Runtastic, Endomondo nebo Strava. Instalovat ale můžete samozřejmě i ty neběžecké.

Operační systém ale není jedinou zajímavostí nových polarů. Zaujme i další výbava, například vodotěsnost podle standardu IPX8 (jinými slovy: jsou určené i pro plavání), dotykový displej o velikosti 1,3" krytý odolným Gorila Glass, integrovaná GPS včetně ruského systému GLONASS, podpora WiFi a v neposlední řadě také hudební přehrávač s interním úložištěm o velikosti 4 GB a možností výstupu do Bluetooth sluchátek.

Polar M600 navíc dokáží snímat srdeční tep přímo ze zápěstí pomocí optického senzoru, který využívá dokonce 6 diod (optické snímače k prosvětlení kůže dosud běžně využívaly dvě nebo tři diody). Ty by měly pomoci zpřesnit odečítání tepové frekvence a minimalizovat rušivé prvky.

O napájení se stará 500 mAh baterie, která podle výrobce dokáže hodinky udržet při životě dva dny v módu hodinek a 10 hodin při záznamu GPS. Oproti moderním sporttesterům je to sice spíše průměrná hodnota, mezi hodinkami s Android Wear se ale řadí ke špičce.

Hodinky budou k dispozici v několika barevných variantách a jejich cena je stanovena na 329 dolarů, v přepočtu tedy necelých osm tisíc korun.

Mark Zuckerberg a jeho běžecká výzva

Na začátku letošního roku oznámil zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, že to s běháním myslí vážně, a stanovil si cíl uběhnout v roce 2016 celkem 356 mil (necelých 600 kilometrů). Nakonec se mu ho podařilo splnit již v červenci, tedy o pět měsíců dříve, než si stanovil.

„Byla to mnohem větší zábava, než jsem čekal. Především proto, že se přidali i moji přátelé,“ komentoval splnění cíle Mark. Dodal, že je nyní schopen uběhnout v kuse i 20 mil (32 kilometrů) a s běháním rozhodně nekončí. V současné době se chystá trénovat na triatlon, nicméně při prvním testování nášlapných pedálů si zlomil ruku, proto musí cyklistika a plavání nějakou dobu ještě počkat.

Kromě běhání má pro letošní rok ještě jedno předsevzetí. „Moje další výzva pro tento rok je vytvořit umělou inteligenci, která by dokázala ovládat můj domov, něco jako Jarvis z filmu Iron Man. Dělám v tom velké pokroky a již brzy představím, co jsem vytvořil,“ slibuje.