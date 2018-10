Vyzkoušejte kolečkové lyže, šetří klouby a zapojí do pohybu celé tělo

Přísloví všeho moc škodí platí u běhání dvojnásobně. Tento způsob pohybu totiž zatěžuje primárně dolní končetiny, což může vést kvůli neúměrně častým tréninkům až k chronickým obtížím. Jednotvárnost navíc může vygradovat ve ztrátu motivace, z vaší milované aktivity se stane prázdná rutina. Pokud chcete oživit svůj tréninkový stereotyp, ale také potrápit svalové skupiny, které při běhu opomíjíme, vyzkoušejte kompenzační cvičení. Nový rozměr mohou dát vašemu všednímu tréninku například kolce neboli kolečkové lyže.

Kolce podobně jako běžky zatěžují současně horní i dolní polovinu těla a šetří naše klouby od nárazů, kterým se při běhání jen nevyhneme. Výrazněji je při obou sportech zatěžován také oběhový systém, tělo, které najednou nezvykle zapojuje horní polovinu trupu, spotřebuje daleko více kyslíku. Ačkoliv si je letní i zimní lyžování do jisté míry podobné, nelze kolcům upřít jednu obrovskou výhodu. Na rozdíl od běžek je můžete využít po většinu roku, i když pod vámi není zrovna deset čísel sněhu.

Co na sebe?

Pokud patříte mezi sportomily, jimž nejsou cizí běžky ani kolo, pravděpodobně pro vás nebude až tolik obtížné dát dohromady i kompletní výbavu potřebnou k jízdě na kolcích. Při tréninku se neobejdete bez běžných lyžařských holí, bot, cyklistické přilby a rukavic.

„Co se týká bot, můžete s klidem použít zimní, které nosíte na běžky. Budou sice o něco teplejší, ale zásadní problém v tom nevidím. Pokud se však rozhodnete investovat, je možné vybírat z široké nabídky bot pro kolečkové lyže, které jsou prodyšnější, ale jinak nabízí úplně stejný komfort a oporu jako zimní. Další nezbytností jsou hole. Opět můžete použít běžkařské, avšak doporučuji vyměnit hroty za speciální na asfalt. Zimní verzi byste totiž tímto způsobem mohli rychle zničit,“ radí Martin Vítek z prodejny LBS sport, která se specializuje na prodej kolečkových lyží.

Jak na to

Jízda na kolcích se podobá běžkování, na své si tak přijdou příznivci klasického stylu i bruslení (skate). Podle preferovaného stylu jízdy je pak důležité vybrat typ lyží. Lyže na bruslení jsou totiž vždy o něco kratší a mají užší kolečka.



„Jízda na kolcích klasickou technikou je proti lyžování na sněhu trochu náročnější na rovnováhu. Kontaktní plocha kolečka s tvrdým podkladem je totiž velmi malá. Zároveň nemáte lyžařskou stopu, která by vedla přímý směr jízdy jako ve sněhu. Z tohoto důvodu je třeba být alespoň zpočátku velmi opatrní. Kolečkové lyže na skate jsou v tomto případě o něco příjemnější,“ říká Tomáš Gnad z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Bezpečnost na prvním místě

Nákup kolečkových lyží není úplně levná záležitost. Proto nemusí být na škodu vyrazit do některé z půjčoven a kolce si tu nejprve na pár hodin vyzkoušet. Můžete tak zjistit nejen to, jestli by vás tento sport vůbec bavil, ale také zdali si raději pořídit lyže na klasiku nebo bruslení.

Pokud vyrážíte na kolečkové brusle poprvé, mějte na paměti, že stejně jako u běžek je alespoň ze začátku vhodnější rovinatý povrch. Zajišťuje větší plynulost a především bezpečnost jízdy. Ani u kolců totiž není k lyži připevněna pata boty, což může mít u méně zkušených sportovců za následek bolestivé pády umocněné tím, že se pod vámi namísto měkkých sněhových polštářů line tvrdá cesta. Proto není od věci vybavit se na svou první jízdu i chrániči kolenou a loktů.

Kromě vlastní bezpečnosti však nezapomínejte ani na bezpečnost ostatních. Podle zákona jsou sice kolečkoví lyžaři považováni za chodce a mohou se kromě cyklo a in-line tras pohybovat také po chodnících i silnicích, avšak na prvním místě by měla být vždy ohleduplnost vůči jiným lidem. Snažte se proto vžít do role ostatních a jezděte vždy tak, aby vaše jízda neohrožovala vás ani kohokoliv jiného.