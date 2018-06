Co se děje v těle při kocovině a jak ji „vyléčit“?

Na Moravě říkají: „Večer šohaj, ráno šohaj.“ Otázkou je, zda to platí i pro běžce. Všichni běhavci svorně tvrdí, že díky pravidelnému běhu získali menší rezistenci vůči alkoholu i menší chuť na něj, takže otázku, zda jít běhat po zvlášť vydařeném večírku, nebudou řešit často. Může se ale příležitostně stát, že se zapomenou například den před závodem, když probírají v hospůdce taktiku. Lehký pohyb na lehkou kocovinku zabírá dobře, ale jaký krizový plán zvolit v případě, že se nám stala ta věc a pili jsme jedno pivo za druhým, takže se pár hodin před startem potácíme jako zombie v předsmrtné křeči?

Kocovina - původ a projevy

Čtyři mýty, které přes veškeré PR na léčbu kocoviny absolutně nezabírají Dejte si kafe Káva odvodňuje. Pokud si ji dáte ve stavu alkoholově poraženeckém, jen dehydrataci svého organismu prohloubíte. Dejte si mléko Mléko zpomaluje rozklad alkoholu, takže budete mít v krvi promile delší dobu. Dejte si aspirin Kocovina způsobuje překyselení organismu. Pokud si na to ještě šoupnete kyselý aspirin, jehož základní složkou je kyselina acetylsalicylová podporující tvorbu žaludečních kyselin, máte na další potíže zaděláno. Dejte si to, čím jste se večer zkazili Pokud jste se večer zkazili maratonem, taky si ho druhý den nešoupnete znova. Vyprošťovák sice utlumí příznaky aktuální kocoviny, ale kombinace intoxikace acetaldehydem s alkoholem vyčerpá váš organismus ještě víc.

Kocovina je stav těla i mysli poté, co odezní alkoholová euforie a naplno se projeví vedlejší účinky jeho přílišné konzumace. Příznaky sahají od únavy, bolesti hlavy a celkové slabosti přes nevolnost, svalový třes a žízeň až po citlivost na světlo, vysoký puls a pocení. Své jméno kocovina dostala od slova kočičina, které se v původním významu v 19. století používalo ve smyslu opilecké výtržnosti proti mladoboleslavskému hejtmanovi Kotzovi, či pochází z německého výrazu pro kocoura (Kater). V Polsku se název pro kocovinu odvíjí ještě vtipněji od sousloví kociokwik, tedy kočičí nářek, a každý slušný notorik jistě nevědomému abstinentovi rád potvrdí, že tento název zcela vystihuje jeho ranní pocity.

Po stránce fyziologické lze kocovinu popsat jako složitou soustavu chemických reakcí, jíž se tělo vypořádává s náhlou intoxikací ethanolem. V čele těchto reakcí je oxidace alkoholu na acetaldehyd, který je k organizmu daleko toxičtější. V průběhu odstraňování alkoholu z krve se spotřebovává velké množství vody, některých minerálů a vitamínu C, což způsobuje celkovou únavu organismu a některé další typické projevy. Jaterní buňky v tomto pohotovostním režimu nevyrábějí glukózu, což vede k poklesu hladiny krevního cukru, a tedy celkové slabosti a duševní jurodivosti.

Alkohol jako osmoticky působící látka natahuje vodu do buněk v těle, a to včetně mozku – to jen aby vám bylo jasno, proč vám po něm tak třeští hlava. Tento stav přichází několik hodin po alkoholové euforii a může trvat i 24 hodin po dopití poslední skleničky. Aby postopiciálních šikan nebylo málo, alkohol také tlumí v mezimozku centrum regulující teplotu těla, takže naše periferní oblasti méně prochládají a při běhu se v tomto stavu jednoduše uvaříte.

Rozležet, nebo rozběhat?

Někteří běžci vám budou tvrdit, že přes všechny výhrady večírkem unaveného těla se sport v kocovině doporučuje, a to dokonce v trvání několika desítek minut. Krev se totiž díky pohybu okysličuje a k odbourávání alkoholu dochází rychleji. Stačí prý, když svému tělu pomůžete snídaní, která kromě vody v množství „co kdo snese“ obsahuje vejce, která obsahují vysoké množství cysteinu pomáhajícího odbourávat toxický acetaldehyd. Ztrátu minerálů, například draslíku, pomůže vyřešit banán, případně iontový nápoj, a jako dobrý zdroj cukru v těle se doporučuje teplý nápoj slazený medem.

Jenže námi oslovení odborníci vidí rozběhávání kocoviny úplně jinak. „Při kocovině určitě nesportovat – kocovinu nevyběháte, naopak se vaše tělo více dehydratuje při pocení. Při kocovině se člověk často „motá“, takže je zde riziko pádů, úrazů a podobně. Takže radím vystřízlivět a pak šťastně vyběhnout,“ radí Tomáš Zima, lékař, biochemik a rektor Univerzity Karlovy v Praze.

Jeho názor podporuje i další lékařská kapacita primář Karel Nešpor: “Kocovina zvyšuje možnost úrazů kvůli vlivu nevyspání a ztráty minerálů a vody. Tělesné obtíže navíc odvádějí pozornost od okolního světa. Při kocovině také klesá hladina glukózy v krvi a vydatnější fyzická aktivita pokles ještě zvýší, takže by z toho při troše smůly mohlo být i bezvědomí. Alkohol působí i u zdravých lidí, kteří jsou v klidu, nepravidelnosti srdečního rytmu (srdeční arytmie) a fyzická námaha při kocovině zvyšuje riziko náhlé srdečně příhody. Kocovina také zhoršuje většinu skrytých nebo chronických nemocí, jejichž stav v našem těle může běh ještě zkomplikovat. A nakonec – v kocovině dochází k žaludečním a střevním problémům. Může se objevit krvácení do trávicí trubice, zvracení a průjem. Z kondičního běhu by se tak mohl stát běh na toaletu.”

Karel Nešpor oproti tomu radí šetrně doplnit tekutiny, minerály a glycidy (například ve formě lehce stravitelné, netučné polévky) a oddat se spánku a odpočinku. “Veškerá závažnější rozhodnutí je lépe odložit, dokud se mozek nevzpamatuje. Lékům proti bolestem, kávě nebo alkoholu je třeba se vyhnout. Stav by ještě podstatně zhoršily. A příště bude pochopitelně lepší si kocovinu odpustit. Finští lékaři zjistili u mužů středního věku souvislost mezi jednou nebo více kocovin do roka a rizikem cévní mozkové příhody,” varuje primář Nešpor.

Přesto jistou spojitost mezi během a alkoholem vidí. “Docent Skála byl běžec a mnozí abstinující pacienti ho v tom úspěšně napodobují,“ říká s odkazem na legendu české protialkoholní léčby, „znám jednoho abstinenta zralého věku. Maratón mu nestačí, a tak se připravuje na šestidenní běžecký závod. S pomocí Anonymních alkoholiků abstinuje už 11 let. Je to vytrvalec - v běhu i ve střízlivosti.”

Běh prostě přináší do našeho života disciplínu a schopnost změnit návyky. I ty, které jsou poněkud hrubšího zrna, než je vymačkávání zubní pasty odprostředka. Takže měňte svoje návyky během, a pokud se vám příležitostně vymknou z ruky, radši si vyhlašte běžeckou pauzu.