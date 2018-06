Kniha Běh a maraton, úplný průvodce ukrývá běžeckou laboratoř

Tuhle knížku doporučím všem učitelům tělesné výchovy, atletickým trenérům, vedoucím dětských kroužků, učitelkám v mateřských školkách, rodičům i prarodičům, ale hlavně ji budou mít jako povinnou četbu ti, kteří se rozhodnou navštěvovat Running academy. Proč zrovna těmto lidem? Zkrátka proto, že když si ji přečtou, když si ji prostudují, pochopí, že běh je dovednost, s níž se každý z nás sice rodí, ale když ji běžně nepoužívá, zapomíná ji.

Na tuhle knihu prach sedat nebude

Mám doma hodně různých encyklopedií, které jsem si koupil, protože se mi líbily, doma jsem si je prolistoval, něco z nich přečetl a pak odložil na příště. Tuhle knihu však onen osud nepostihne. Spíš ji postihne osud knížek, které beru do ruky, otevírám uprostřed, podškrtávám si v nich, hledám, a to i přesto, že by se mohlo zdát, že všechno o běhání mám už všechno v malíku.

Alternativa Komu nebude vadit slovenština, může vyzkoušet i knihu Jedz a behaj ultramaratónské legendy Scotta Jureka

V téhle knížce jsem našel spousty věcí, o nichž jsem buď nikdy nepsal, nebo které jsem vysvětloval jinak. Zkrátka, tahle knížka mi zase ukázala, že člověk není nikdy na konci své cesty a že právě to je na běhu života to krásné, protože hned za další zatáčkou, k níž doběhnete, se vám může otevřít pohled, který vás posadí na zadek.

Hezky si sedněte, otevřete si knihu Běh a maraton, úplný průvodce a čtěte tak, ať vám z ní nic neunikne. Život vás z ní párkrát, přinejmenším když budete dohánět nějaký dopravní prostředek, určitě vyzkouší.