Klíšťata číhají i na tréninku. Nedejte jim šanci vás zastavit

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v současné době platí pátý až šestý stupeň aktivity klíšťat, což pro člověka znamená středně velké riziko. V srpnu sice všeobecně platí, že se stupeň aktivity klíšťat spíše snižuje, avšak Tomáš Vrablík z ČHMÚ připomíná, že jde spíše o orientační údaj. „Čím vyšší je tato hodnota, tím větší by si lidé měli na klíšťata dávat pozor. Ovšem hodně záleží také na tom, kde se pohybujeme. Pokud se chystáme například někam do hor, na slunných kamenitých místech zřejmě na klíště nenarazíme. Pokud naopak zavítáme do listnatého lesa, pravděpodobnost je poměrně vysoká,“ vysvětluje.



Klíště si nevybírá

Pokud víte, že vás čeká trénink či pobyt v místech, kde se pravděpodobně tito malí záškodníci vyskytují, rozhodně nic nepodceňujte. Klíšťata jsou totiž přenašečem řady nemocí, které mohou člověku způsobit i dlouhodobé problémy. Mezi jednu z nejobávanějších patří borelióza. Typickým projevem bývá červená skvrna s bílým středem v místě, kde se klíště přisálo. Dalšími příznaky může být horečka, únava, malátnost nebo zvracení. Bohužel v řadě případů se žádné z těchto příznaků neprojeví, člověk tak často ani netuší, že byl nakažen, dokud se nedostaví vážnější problémy.

Dalším známým onemocněním spojeným s tímto na první pohled neškodným hmyzem je klíšťová encefalitida. Proti ní se však na rozdíl od boreliózy můžeme bránit očkováním. O nakažení nemusíte (stejně jako u boreliozy) ze začátku ani vědět. Po uplynutí týdne až měsíce se však mohou dostavit obtíže, které připomínají chřipku. U některých nakažených může nemoc touto fází skončit a může dojít k úplnému uzdravení. U jiných může nastat druhá fáze nemoci, která se projevuje silnými bolestmi hlavy a nevolností, které trvají zpravidla dva až tři týdny.

Prevence na prvním místě

Jediným způsobem, jak se těmto, i mnohým dalším problémům spolehlivě vyhnout, je nedat klíštěti žádnou šanci se přisát. Nejjednodušším způsobem, jak tomu zabránit, je používání repelentů a dalších ochranných prostředků. V současné době existuje na trhu nepřeberné množství přípravků, které slibují, že díky jejich užívání si na vás klíště nechá zajít chuť. Zpravidla totiž obsahují látku diethyltoluamid (DEET), díky které budete pro klíště neviditelní. DEET má však proti klíšťatům na rozdíl od komárů a jinému hmyzu relativně krátkou dobu účinnosti. Zhruba po dvou hodinách je tak ideální přípravek aplikovat znovu.



Za poměrně účinné označil časopis dTest také produkty, které obsahují citronellu (olej získaný z listů a stonků citronové trávy) nebo citriodiol. Tento druh repelentů mohou ocenit především ti, kteří preferují přípravky fungující na přírodní bázi.

Na trhu jsou k mání také doplňky stravy, které výrobci často označují jako repelent v tabletové formě. Ve většině případů je to komplex vitaminu B. Tyto vitaminy jsou totiž rozpustné ve vodě, což znamená, že jsou vylučovány močí a potem. Díky tomu je z povrchu kůže hmyz následně odpuzován.

Variantou mohou být náramky, které jsou zpravidla napuštěny citronellou, jejich doba účinnosti je až deset dnů. Je však otázkou, jestli náramek připevněný na ruce dokáže spolehlivě ochránit celé tělo.

Pokud však už najdete klíště přisáté na těle, s odstraněním neotálejte, může se tak snížit riziko nákazy. Uchopte klíště pinzetou u hlavičky (nikoliv u zadečku) a poté jej kýváním do stran uvolněte. Pokud se vám vytahování nepodaří a část klíštěte zůstane v rance, místo vždy důkladně vydezinfikujte. Případný zbytek vyschne a kůže ho časem vyloučí. Vyjmuté klíště pak můžete spálit, případně jej spláchnout do odpadu.

Pokud jste měli v minulosti klíště a máte podezření, že vám mohlo předat některé z onemocnění, neváhejte navštívit svého lékaře, který provede příslušné testy a vyloučí či potvrdí možnou nákazu.