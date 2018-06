Kilian Jornet doslova vyběhl na nejvyšší horu světa v rekordním čase

Kilian Jornet

Kiliana Jorneta asi není potřeba dlouze představovat. Pro ty z vás, kteří o něm doposud neslyšeli můžeme uvést stručný seznam těch nejšílenějších a zároveň nejúžasnějších výkonů.



Kilian je dlouhá léta tváří značky Salomon a byl to právě on, kdo pobláznil celý svět do ultra trailu a běhání po horách. Původně se přitom nejedná o běžce. Kilian sám sebe označuje především za horala a od svých mladých let se věnoval převážně skialpinismu. Bylo to však běhání, díky kterému se stal jedním z nejslavnějších sportovců světa. Trojnásobné vítězství na Ultra Trail du Mont Blanc, stejný počet titulů na americkém mistrovství Hardrock 100 a nespočet zlatých medailí na dalších trailových závodech po celém světě zapříčinilo, že dnes neexistuje jediný fanoušek trailu, který by Kiliana neznal.

Kilian se stal fenoménem posledních let, který doslova vyhrál vše co se dalo. Těžko se tak dá divit, že klasické závody už pro něho přestaly být dostatečnou motivací. Aby nevyhořel, vytvořil si svůj vlastní projekt Summits of my life, v rámci kterého se chtěl pokusit dosáhnout nejrychlejších známých časů při výstupu a sestupu nejvyšších vrcholů jednotlivých kontinentů.

Summits of my life

Vše začalo už v roce 2012, kdy se poprvé vydal na přechod Mont Blancu na lyžích. O rok později doslova rozdrtil nejrychlejší časy při výstupu na Matterhorn a Mont Blanc. Další na řadu přišel v roce 2014 americký kontinent. Aconcaqua (v běžeckých botách) i Denali (na skialpových lyžích) se podařilo překonat bez většího zaváhání a před Kilianem tak už stála pouze největší ze všech výzev - nejvyšší hora světa, Mt. Everest.

První pokus o výstup na Everest zhatilo špatné počasí a zemětřesení v Nepálu. Původní plán, který předpokládal zdolání Everestu v létě 2015 tak bylo třeba posunout a po prvním neúspěchu padlo rozhodnutí o pokus na jaře letošního roku.

Kilian Jornet doslova vyběhl na Mt. Everest v rekordním čase

To se ukázalo jako perfektní tah, když ve srovnání s předchozí podzimní návštěvou vyšlo Kilianovi mnohem lepší počasí a podmínky pro trénink i aklimatizaci tak byly ideální. Nyní šlo už pouze o to, sledovat aktuální meteorologickou předpověď a trefit se do dostatečně dlouhého okna bez silného větru, nebo srážek.

Toto okno přišlo v noci ze soboty na neděli 20. května. Kilian se rozhodl této šance využít a vyrazil vstříc vrcholu ze základního tábora ve výšce 5400 metrů nad mořem. Cílem bylo dosáhnout vrcholu Everestu v co nejkratším čase a bez použití kyslíkových přístrojů, nebo pevně umístěných lan. Plánovaná trasa výstupu vedla tradiční cestou po severní stěně.

Výstup na Mt. Everest

První překážkou, kterou musel Kilian při svém pokusu překonat bylo 15 kilometrů ledovcové morény do druhého výškového tábora (6400 metrů). Tuto část zvládl za čtyři a půl hodiny po kterých se rozhodl ke krátkému odpočinku. Tato pauza však měla jiný důvod, než přílišné vyčerpání.

„Je důležité být svěží když dorazíte do výšky 8000 metrů a chcete se dostat až na samotný vrchol. Věděl jsem, že v první fázi výstupu musím ušetřit maximální množství energie pro závěrečný úsek,“ dodatečně vysvětlil Kilian.



Teprve za druhým výškovým táborem však přichází pravá výzva. Z výškového tábora vyrazil Kilian v 6:30 ráno a po osmi hodinách pohybu překonal hranici 7600 metrů, za kterou ho čekala jediná společnost, kameraman a horský vůdce Seb Montaz, jehož úkol byl pořídit záznam z tohoto unikátního pokusu.

Dál však musel Kilian pokračovat sám a navíc se objevily komplikace v podobě zažívacích potíží. Jornetovi se nevyhly bolestivé křeče a dávení, ale i přesto se cítil ve vysoké nadmořské výšce dobře a rozhodl se v pokusu pokračovat.

Rekordní čas

Vrcholu nejvyšší hory světa dosáhl Kilian Jornet po neuvěřitelných 26 hodinách. Nebe bylo jasné a nefoukal vůbec žádný vítr. I přesto se zde mohl zdržet pouze krátký okamžik a okamžitě se vydal na sestup zpět do výškového tábora.

„Dosažení vrcholu Everestu bez použití pevných lan není něco, co by se vám povedlo každý den. Viděl jsem dechberoucí západ slunce a vrcholku hory jsem dosáhl uprostřed noci. Byl jsem tam sám, ale viděl jsem světla expedicí, které rozkládaly dočasné tábory na severním i jižním úbočí. Se sestupem jsem začal okamžitě, abych se do výškového tábora dostal tak rychle, jak jen to bylo možné,“ dodal ke svému výkonu Kilian na webu projektu Summits of my life.

Původní plán byl sice vrátit se okamžitě po výstupu zpět až do základního tábora, ale ze zdravotních důvodů se Kilian rozhodl celý pokus ukončit už ve druhém výškovém táboře. I přesto se jedná o nejrychlejší známý výstup na nejvyšší horu světa. Jen pro porovnání je potřeba uvést, že standardní doba výstupu jsou čtyři dny.

Úmrtí Ueli Stecka

Celý pokus o zdolání Everestu byl ostře sledován a nešlo pouze o sportovní stránku věci. Před několika týdny se v Nepálu totiž zřítil Ueli Steck. Švýcarský horolezec známý svými extrémními výstupy, který toho měl s Kilianem Jornetem mnoho společného. A i když Kilianovi jistě nikdo nepřál žádné neštěstí, zároveň ne každý věřil, že tento troufalý plán může skončit dobře.

Vše se ale povedlo a my můžeme být velmi zvědaví, jaké další výzvy Kiliana čekají v dalších letech. První odhad by sice mohl znít, že Kilian pověsí lyže i běžecké boty na hřebík a po takřka deseti letech se potichu vytratí ze sportovního světa. To by však nebyl Kilian a tak se už v srpnu můžeme těšit na jeho návrat na trať Ultra Trail du Mont Blanc na které se bude snažit navázat na své šest let staré vítězství.