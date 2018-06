Když je start v cíli aneb já tam budu

Nedávno se mě někdo ptal, kdy a proč jsem začala běhat. Přemýšlela jsem, jaký dojemný příběh s hlubokou myšlenkou a poselstvím mám říct. Nakonec jsem řekla pravdu. Začala jsem běhat, protože jsem zjistila, že je to lepší pro tělo i duši = lepší 10 kilometrů než 10 sprostých slov a rozbitá sklenička. Zjistila jsem, že běhání mě uklidňuje. Vlastně od hádek doslova utíkám.

Moji partneři věděli, že pokud v tichosti nazouvám běžecké boty, je ve vzduchu průšvih. Podle času tráveného během navíc mohli odhadnout, jak moc velký ten průšvih je. Když jsem se nevrátila do hodiny, bylo jim jasný, že mě buď srazilo auto nebo jsem tim útěkem zachránila celou jídelní sadu. Za což mi byli neskonale vděční, protože kterej chlap jezdí rád směr IKEA, že jo.

Navíc u běhaní přemýšlim. Ale tak jinak... Čim dál jsem od startu, tim pozitivnější mám myšlenky a nápady. Vlastně všeobecně mám ty nejlepší nápady s kocovinou nebo při běhaní (kromě nápadu vyběhnout v kocovině schody na Petřín - ten byl z těch blbějších). Běhám teda často, když si potřebuju něco promyslet. A když vám někdo dá dobrý důvod k přemýšlení, zapomenete sledovat kilometry a čas, prostě si to jenom užíváte.

Poslední týdny běhám víc než dřív. Nejen že potřebuju trénovat, ale taky vymýšlet. Dostala jsem totiž skvělý důvod k přemýšlení. Často si říkám, že bych chtěla být užitečná. Že bych chtěla vidět výsledek a aby ten výsledek byla hlavně radost. Bavila jsem se o tom s Lukášem. To je mladý kluk, co je zapálený do sportu. A vlastně do všeho, co dělá. Řekl mi: ,,Tak zorganizuj nějakou charitativní akci u nás!“

Zasmála jsem se a ač jsem se snažila, nemohla jsem to dostat z hlavy. Obula jsem tenisky a vyběhla směrem k jednomu z jeho projektů. Směrem ke kulturní sportovně Radlická. Stála jsem před tim „šmoulím domečkem“ a řekla si ,,Fajn! Jdu do toho!“. Rozzářily se mi oči a uběhla jsem 17 km a domu se vracela se spoustou energie a nápadů. Zavolala jsem Lukášovi a řekla mu, ať mi rezervuje prostor na 21.5.. Souhlasil. A protože asi pochopil, že to myslim vážně a že jde o něco, co chci víc než nový boty nebo vlastní „prosekárnu“, rezervoval mi i další kouzelný místo - Kavárnu co hledá jméno... Označila jsem si to datum ve všech diářích a kalendářích a postavila se na start jednoho z nejhezčích „běhů“. A pevně věřím, že v cíli najdu nový start!

Takže běhám (je to totiž levnější než to prosecco), přemýšlím a usmívám se, ačkoliv spim přibližně 4 hodiny denně. Do cíle mám ještě daleko, ale od startu už je to vlastně hodně dlouhá cesta. Cíl, co má za účel ukázat nový start dětem, co neměly moc štěstí. Ale nejen jim. Taky třeba Tobě, když se zaběhneš podívat. Tak doraž, bude to to stát za to A Já Tam Budu!!

P.S.: Díky Lukášovi a celý #radlickacrew za příležitost a všem za důvěru a support, co se mi dostává! A vy víte, o kom je řeč.. ,-) A pokud chcete přispět nejen na dobrou věc, ale taky na dobrý nápady, tak adresu, kam posílat ty bublinky, vám ráda pošlu! Občas mě totiž už dost bolí nohy..