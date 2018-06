Kdo předehnal Swahila a vyhrál boty? Známe vítěze říjnové výzvy

Chcete-li se zapojit do našich výzev také „z druhé strany“, získat novou motivaci k nabíhání zimních objemů a vyzvat na souboj čtenáře RUNGO.cz, napište nám! Pošlete e-mail na filip.marvan@rungo.cz, napište proč právě vy byste chtěli být výzvou pro čtenáře RUNGO.cz a přiložte fotografii, kterou můžeme použít do článku. Vybrané z vás zařadíme do výzvy v některém z následujících měsíců.