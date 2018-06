Kdo poběží Vltava Run 2016: čtenářský tým RUNGO je již kompletní

Po zveřejnění naší výzvy před několika týdny se začaly e-maily jen sypat. Obsahovaly desítky upřímných výpovědí, proč by dotyčná či dotyčný chtěli závod běžet. Vybrat jedenáct běžců a běžkyň byla velmi odpovědná činnost.



Vltava Run Štafetový týmový závod ze Šumavy až do Prahy. Již třetí ročník se koná v květnu 2016. Stránky pořadatele

Každý e-mail jsem přečetl nejméně třikrát. Tým jsem vybíral poctivě a svědomitě. Nebylo to jednoduché, to mi věřte. Každý zaujal něčím jiným, ať už třeba zaměstnáním, běžeckou minulostí nebo budoucností. Tento závod však nespočívá v osobních ambicích, ale hlavně v týmové spolupráci a pomoci v případě nouze. Proto jsem musel zohlednit všechny tyto aspekty.



Chci poděkovat všem, kteří nám napsali, ale bohužel nebyli vybráni. Určitě nezoufejte, poněvadž se můžeme potkat na některých jiných akcích, které RUNGO.cz pořádá či bude pořádat.

RUNGO.cz – kompletní tým:

1. Jiří Mašek – 51 let, kapitán týmu, pořádá RUNGO.cz výběhy v Plzni

Tento závod mě zaujal už v loňském roce. Podle zážitků některých mých kamarádů, kteří ho absolvovali, jsem usoudil, že letos se beze mne závodit nebude. Proto když přišla nabídka, abych se stal kapitánem RUNGO.cz týmu čtenářů a sestavil si tým, neváhal jsem ani na vteřinu. Věřím, že společně naplníme mé oblíbené heslo Dumasových mušketýrů „jeden za všechny, všichni za jednoho“, jak už jsem avizoval ve výzvě.

2. Linda Petrášová – 32 let, trenérka ve fitness

Běhání je moje radost. Co do něj vložím, to se mi vrátí. Očekávám atraktivní trasu, stejně nadšené lidi a runner's high.

3. Jiří Kučera – 51 let, provozní mistr (garážmistr)

Láká mne atmosféra tohoto týmového závodu a hlavně je to pro mne nová výzva. A další obohacení mého skromného běžeckého života.

4. Martina Kůrková – 52 let, učitelka na základní škole

Na tomto závodu mě lákají především nové zážitky, přátelství a nohama osahaný další kousek naší země.

5. Michal Moka – 36 let, státní zaměstnanec

Na závodě mě láká týmový duch, kdy se musí spolehnout jeden na druhého, kdy záleží na vzájemné podpoře a ochotě vyjít si vstříc.

6. Mirka Ježková – 42 let, vedoucí expedičního oddělení

Nemusím stát na bedně, ale dobře fungující parta lidí, radost z běhu, pot a pak nakonec slzy v cíli, to je to, proč mám běh ráda. Běhám prostě na zážitky. Protože jsem zároveň i vodák, je Vltava Run můj sen, jen asi zatím nejsem schopná sama koučovat takový tým.

7. Mgr. Martin Petroš – 44 let, policejní komisař

Zaujala mě myšlenka týmového běhu krásnou krajinou Česka, poznání nových míst, kam člověk normálně nezavítá, poznání svých dalších limitů a v neposlední řadě strávení dvou dnů v partě obdobně smýšlejících a pozitivně naladěných lidí.

8. Petra Fléglová – 30 let, account director

Láká mě výzva samotná, účast a překonání sama sebe na dalším závodu. Ne že bych jich měla na kontě nějak hodně, ale každý absolvovaný byl zatím fajn.

9. Libor Pokorný – 26 let, projektový manažer

Očekávám kolektivní povzbuzování skvělé běhmilující party, které vyústí ve fenomenální sportovní víkend, na který budeme všichni vzpomínat ještě na smrtelný posteli.

10. Nikola Šimíková - 24 let, account manažer

Vltava Run mě láká především díky celkové délce. Navíc, břeh Vltavy je to nejhezčí, čím se člověk při běhu může kochat! A ráda bych potkala nové běžecké nadšence a kamarády, se kterými bych mohla pořádat další běhy, protože Vltavou Run běžecké léto teprve začíná.

11. Jakub Frenzl – 36 let, vedoucí úředník místní samosprávy

Od závodu, jako je Vltava Run, čekám absolutně nový zážitek, novou zkušenost. Běhám totiž prakticky výhradně sám. Také noční běh a délka společně s časem stráveným na trati mě láká, to si prostě sám nikdy nezkusím.

12. Petra Fialová – 39 let, architektka

Od závodu očekávám, že to bude nový a krásný zážitek. Ta sounáležitost a sdílené úsilí, vzájemná podpora i radost, že jsme to zvládli v týmu, je jiná, než když člověk běží sám za sebe. Možnost Vltava Run zažít je lepší než o něm číst.