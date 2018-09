Novinky ze světa: největší vytrvalci a streamující Garmin

Běh jako každodenní droga

Přemýšleli jste někdy o tom, jak moc intenzivně se běhání věnujete? Jestli mu dokážete obětovat více než ostatní? Pokud si myslíte, že ano, následující informace vás možná přesvědčí o tom, že do svého koníčku zas tak moc “zažraní” nejste. Internetové stránky runeveryday.com totiž nabízí přehled skutečných běžeckých nadšenců. Lidí, kteří si svoji sportovní zálibu nedokážou odpustit v žádné situaci. Nezastaví je vlastní svatba, narození dětí, pracovní povinnosti. Běhají totiž denně, a to dlouhé roky.

Absolutní rekordmanem je v tomto ohledu známý atlet Ron Hill, který vydržel s každodenním běháním neuvěřitelných 19 032 dnů. To je více než 52 let! Z aktivních vytrvalců mu dýchá na záda Jon Sutherland, který denně běhá už 49 let. Dalších sedmnáct statečných má na svém kontě více než 40 let v kuse. Pokud se jim budete chtít vyrovnat, doporučuji začít v hodně mladém věku, mít neuvěřitelnou trpělivost, odhodlání a zbytečně často nekoukat do tabulek. Tenhle “závod” totiž jen tak neskončí. Mimochodem, já vydržel maximálně deset dnů v kuse.

Jak moc běhají tenisté?

Není to tak dávno, kdy jsme psali o fotbalistech a jejich běžeckých výkonech v zápase. Nyní se podobné informace objevily v souvislosti s tenisty. Co myslíte, kolik kilometrů mají v nohách za jeden zápas? Samozřejmě, tenis je specifický v tom, že nemá pevně danou dobu zápasu, muži občas hrají na tři vítězné sety a ženy vždy jen na dva.

Ještě důležitějším kritériem je ovšem styl hry. Obranář musí běhat mnohem více než ten, kdo více riskuje, útočí a rozděluje balóny do stran. Například David Ferrer musel zvládnout za první tři kola Australian Open 2015 deset kilometrů. Útočnější Novak Djokovic si vystačil zhruba jen se 4,5 kilometru. Stejnou analogii najdeme i u žen. Ranařce Sereně Williamsové stačí za zápas přibližně 4,5 kilometru, zatímco Caroline Wozniacki potřebuje více než dvojnásobek. Samozřejmě z toho nelze obecně vyvodit, jestli jsou tenisté dobří běžci, ale například zmíněná Wozniacká zvládla marathon v New Yorku za 3:26:33.



Garmin konečně zahraje

Když jsem psal v dubnu recenzi na Garmin Forerunner 645 Music, zmiňoval jsem se také o budoucí podpoře streamování hudby přes službu Deezer. Trvalo to sice trochu déle, než jsem čekal, ale tato funkce je konečně k dispozici. Abyste ji mohli vyzkoušet, musíte splňovat dvě podmínky - mít Deezer v placené verzi (ale první měsíc můžete zkoušet zdarma) a některé z těchto hodinek Garmin: Vivoactive 3 Music, Forerunner 645 Music nebo cokoliv z řady Fenix 5 Plus.

Další postup už je poměrně jednoduchý. Do hodinek si nainstalujete aplikaci Deezer, propojíte ji se svým Deezer účtem a následně už jen stačí spustit synchronizaci vytvořených playlistů. Pak už je možné poslouchat na hodinkách skutečně jakoukoliv hudbu bez omezení. Pokud by vás zajímaly další podrobnosti, můžeme na toto téma připravit samostatný článek. Neváhejte se ozvat v diskuzi.