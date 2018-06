Káva v pravou chvíli nakopne. Nebojte se ani čtyř šálků denně

Kofein obsažený v kávě zvyšuje výkonnost, pomáhá tělu se vzchopit a před sportovní aktivitou nabudí. Funguje jako legální doping. Z odborného hlediska je to alkaloid, který má příznivý vliv na centrální nervovou soustavu i srdeční činnost. Kofein zrychluje tep, uvolňuje hladké svalstvo, zvyšuje obsah mastných kyselin v oběhovém systému, rozšiřuje tepny a stimuluje oběhový i dýchací systém. Pro tyto vlastnosti bývá využíván i sportovci.

„Káva neskutečně podporuje mozek,“ přikyvuje nutriční terapeutka Kristýna Báčová ze Světa zdraví. „Podle nejnovějších vědeckých poznatků se jí navíc nemusejí vzdávat ani kojící ženy. Bylo totiž prokázáno, že kofein se po požití kávy v mateřském mléce neprojevuje.“

Nicméně pokud chceme, aby na nás kofein „fungoval“, nesmíme si na kávu příliš zvykat. Po třech čtyřech letech pravidelného pití si naše tělo zvykne a kofein už na nás nebude mít prakticky žádné z výše zmíněných účinků.

Podle americké studie je ideální požít dávku kofeinu do hodiny před závodem nebo jinou důležitou sportovní akcí. Zhruba 40 minut je totiž doba, za kterou začne kofein v organismu optimálně působit.

Neplatí, že čím více kofeinu do sebe dostanete, tím lépe vám to poběží. Ideální dávkou, kterou není třeba překračovat, je 6 miligramů kofeinu na kilogram tělesné váhy. Překročení dávky může u neotrlých jedinců způsobit rozrušení, úzkost a srdeční palpitaci. A to není nic, co bychom si před závodem přáli.

S množstvím to nepřehánějte

Stimulant, který dokáže být opravdu dobrým sluhou, umí být zlým pánem. Užíváním ve větším množství způsobuje závislost a stává se svým způsobem drogou. Jak už bylo zmíněno výše, účinky kofeinu se s jeho zvýšenou konzumací snižují. Člověk, který vypije tu a tam jedno espresso, pocítí po vypití šálku opadnutí únavy i příliv energie. Pokud ale vypijeme pravidelně šest šálků denně, vytvoříme si na kofein jistou rezistenci. Pokud cítíme, že nás káva už „nenakopává“ tolik, jako dříve, nemá smysl zvyšovat dávky do extrému, ale spíše si od kávy udělat pauzu.



„Pokud už jste na kávu zvyklí, můžete vypít klidně až čtyři šálky denně,“ říká Kristýna Báčová. Doporučuje kvalitní čerstvě mletou kávu a je jedno, zda si dáme espresso nebo třeba filtrovanou kávu. Nedoporučuje naopak kávu rozpustnou nebo „českého turka“.

Kdy kávu pít? Záleží, jak na vás káva působí. Úplný „začátečník“ by ji neměl pít navečer. Pokud jste však už zvyklí, šálek pár hodin před plánovaným usnutím vám spaní nerozhodí.

Káva dehydratuje. Opravdu?

Studie prokázala, že přiměřené pití kávy nemá nijak výrazné diuretické účinky. Pokud dodržujeme pitný režim (2 až 3 litry vody denně v závislosti na pohlaví, tělesné konstituci a tělesné aktivitě), nějaká ta káva nám rozhodně optimální hladinu tekutin v těle nerozhodí. Diuretické účinky kávy lze pozorovat u kávou naprosto nepolíbených jedinců nebo v případě, že to s množstvím lahodného nápoje přeženeme.

Kávu bychom ale neměli počítat do celkového objemu vypitých nápojů (to ale koneckonců ani sladké limonády), ale brát ji jen jako jeho doplněk. „Pokud dodržujete pitný režim, kávy se rozhodně bát nemusíte – hladinu tekutin v těle vám nijak nenabourá,“ doplňuje Kristýna Báčová.

Pro kontrolu pitného režimu není od věci si ke kávě nalít nebo objednat sklenici vody, která doplní tekutiny.

Kofein najdete i jinde než v kávě

I pro zaryté odpůrce kávové chuti existuje řešení. Pokud chcete účinky kofeinu vyzkoušet, ale do šálku kávy se nedonutíte, zkuste sáhnout po jiném kofeinovém nápoji. Čaj obsahuje v mnoha případech více kofeinu než káva. Látce v čaji se však pro poněkud odlišné chemické vlastnosti říká thein.

Kvalitní sypaný černý čaj nebo částečně fermentovaný oolong může obsahovat 30 až 40 miligramů kofeinu (theinu) na šálek, zelený asi 25 až 30 miligramů. Bílý čaj nám dodá kolem 15 miligramů. Čaje ovocné kofein většinou neobsahují, nebo jen minimálně. Největší kofeinovou „bombou“ mezi nekávovými nápoji je nálev z yerba maté, který obsahuje 50 až 100 miligramů kofeinu. Nabízejí se i nápoje či pochoutky s příměsí guarany, což jsou plody jihoamerické rostliny paulinie nápojné, které obsahují až dvakrát více kofeinu než káva. Její účinky navíc podle některých studií působí až dvakrát déle.

Co je lepší? „Záleží spíše na tom, co vám víc chutná. Já osobně dávám přednost kávě, ale pokud vám více chutnají jiné zmíněné nápoje s kofeinem, můžete je k předzávodnímu „energetickému nakopnutí“ použít také. Všechny mají podobné účinky, ale bohužel chybí studie, které by tyto nápoje porovnávaly,“ uzavírá Kristýna Báčová.

Obsah kofeinu Espresso (asi 30 ml): 50–120 mg Instantní káva (2 dcl): 27–170 mg Filtrovaná káva (2 dcl): 95–200 mg Cola (3 dcl): 30–40 mg Běžný sáčkový čaj: 10–15 mg Hořká čokoláda: 20 mg Záleží i na tom, z jaké kávy je nápoj připraven. Zrna arabiky obsahují asi 1,5 procenta kofeinu, oproti tomu zrna robusty skoro dvojnásobek: 2,7 procenta. Záleží také, co si kdo pod kterým druhem nápoje představuje. Pokud „presso“ ošidíme, bude se obsah kofeinu blížit nižší hranici, pokud ho naopak bereme jako dvojité ristretto, může dávka kofeinu v šálku překročit 200 mg. Mýtem je tvrzení, že silněji pražená káva obsahuje méně kofeinu. Není to pravda – množství kofeinu, které se ztrácí pražením, je naprosto zanedbatelné.