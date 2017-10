Pozor na obecné rady, poslouchejte své tělo, říká Katka Kašparová

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Na obecné rady a doporučení. (směje se) Opravdu, všude je tolik článků, rad, co by běžec měl a neměl... Pokud běhá někdo ve vašem okolí, poptejte se na zkušenosti, ale hlavní je začít pomalu. Avšak pomalu znamená pro každého něco jiného. Já začala běhat kolem 5:30 minut/kilometr, někdo může začít ještě rychleji nebo naopak mnohem pomaleji, je to velmi individuální záležitost. Ale tempo by mělo být určitě povídací.

Je něco, co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Chtěla jsem napsat mít pořádné boty, ale pokud se jedná opravdu o „poprvé“, stačí prostě vzít tenisky, co mám doma, sportovní oblečení, co mám rád, a vyběhnout. Bez hodinek, bez hrocení, bez očekávání a asi i bez druhých. Prostě běžet sám na sebe, za sebe a zjistit, jestli mě běh „ba“, nebo „neba“. Pokud baví, pak bych řešila určitě boty. Před prvním výběhem bych ale nic nehrotila, prostě se obléci, obout a zkusit to.

Podle čeho si vybíráte boty?

Podle toho, jak mi sednou. Obuju je a hned vím. První dojem je jen jeden a platí to i o botě. Tam nesmí být žádné pochyby: no, jako dobrý, ale… Prostě musí padnout, a opravdu nekoukám na barvy. (smích)

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Kateřina Kašparová věk: 31 bydliště: v ráji (Velká Buková, malá vesnice na kopci u Křivoklátu) oddíl: Ultrašílenci.cz (oficiál MK Kladno) běhám od roku: 2012 úspěchy: český rekord na 12 hodin 127,6 km, mistryně ČR v ultratrailu 2017, mistryně ČR na 24 hod 2017, 2. místo Run Winschoten Nizozemsko 100 km (8:09:45) osobní rekordy: 100 km za 8:09:45, 12 hod za 127,6 km, 24 hod za 202,9 km, 42,2 km za 3:14:48 cíle: Žít si dál svůj sen a nepřestávat snít. Jeden sen je Spartathlon 2018, kam jsem se kvalifikovala, nečekám tak na losovačku. Další jsou mistrovství světa v roce 2018 a 2019. A samozřejmě snažit se být lepší a lepší, uvidíme, kam mě tělo pustí. proč běhám: protože mě to baví, nabíjí, jde mi to, a protože běh je součást mého snu, který žiju

Jíst během běhu, nebo před ním či po něm? Záleží také na délce a intenzitě tréninku. Ale tréninky do osmi kilometrů (40 minut) jsem běhala buď ráno na lačno, nebo s delším odstupem od jídla. Běhat rovinky s plným žaludkem moc nejde. Pro začátečníky doporučuji zkoušet, zkoušet a zase zkoušet. Nejsem zastánce syrové zeleniny před během, ani jídla, na které tělo není zvyklé. Sama jím nejčastěji kaše bez ovoce nebo samotné ovoce, ale teď s přicházející zimou opět ne syrové. Anebo jím oříšky. Nejlépe namočené, jsou lépe stravitelné. Opravdu záleží na délce tréninku, jakmile dojde při dlouhém běhu energie, je to trpění a ne nadšení, které by měl běh přinášet. Stejně tak, jakmile se jídlo při tréninku vrací, není to příjemné.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Rozhodně jsou, než jsem přešla k ultra, běhala jsem menší závody od MK Kladno. Rekreační běžec jsem byla kdysi i já, nerozdělovalo se na to hobíky a profíky, se všemi se jednalo stejně, přátelsky. Navíc závody jsou nabíjející, motivují, člověk má cíl, zaběhne lépe než v tréninku, pozná nové lidi, z kterých se často stávají přátelé, jako tomu bylo u mě. A to je na běhu úžasné, čistá přátelství, sdílená radost, zážitky…

Jak nejlépe odbourat únavu?

Pokud únava nastane, je to buď z přetrénování, nevyspání, nebo náročného závodu. Přetrénování by se měl každý vyhnout. Jasně, ale stane se, takže ubrat, tělo jasně hlásí S.O.S, takže to chce klid a relax. Každému vyhovuje jiný odpočinek, někomu i aktivní, ale třeba u jiného sportu, například plavání. Z relaxace funguje sauna, vířivka nebo kino s přáteli či film doma pod dekou. V případě nevyspání je odpověď jasná, spát a spát a spát, opravdu hodně, to je ta nejlepší regenerace. A po náročném závodě? Druhý den lehký klusík, odpočinek a tělo se brzy samo srovná.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

U mne to je TRX, občas plavání. Když jsem byla zraněná, jezdila jsem na silničce a byla hodně v bazénu.



Rada na závěr?

Poslouchejte rady druhých, ale nejvíce poslouchejte své tělo a zkuste naslouchat i jeho sebemenším náznakům. Vrátí se vám to v dobrém.