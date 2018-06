Tajné kancelářské cvičení proti stereotypu sezení

Lidské tělo prošlo v rámci evoluce velkými změnami. Zřejmě žádná z nich ale nesměřovala k sedu za počítačem s myší na jedné straně a hrnkem kafe na druhé. Stále jsme více lovci a sběrači, než sedači. Proto je nám tak dobře při běhu, to dá rozum.

V sedu dochází k následujícím „radostem“:

Častější vznik blokád v páteři



Přetížení svalů, které nezvládají statickou zátěž (bolesti za krkem nebo úporné pálení mezi lopatkami nemusíme představovat)



Zkrácení svalů, které sed drží (fyzioterapeuty milovaný bedrokyčlostehenní sval je zkrácen prakticky vždy)



Oslabení svalů, které se na kancelářské činnosti příliš nepodílí (vlající spodní strany paží namísto pevných tricepsů při uchopení horního madla v prostředku městské hromadné dopravy jsou jasně usvědčujícím důkazem)



Útlum svalů klenby nožní (nožka v pevné obuvi není dostatečně stimulovaná vjemy, mnohdy tedy jaksi rezignuje na funkci)



Mohli bychom jmenovat i působení stresu na držení těla (komu sedí za krkem šéf, asi nebude sedět s rovnou a přitom uvolněnou páteří), o stlačení vnitřních orgánů ani nemluvě.



Když po (minimálně) osmihodinovém sedu vyběhneme s výše uvedenými umně vyrobenými „zlepšováky“ do terénu, nestačíme se mnohdy divit, že. Co s tím můžeme dělat?

Zlepšete svoji pracovní pozici

Teď nemyslíme povýšení (i když ani to není špatné), ale správný sed. Ano, je jasné, že osm hodin to nevydrží nikdo. Zkuste se ideálu aspoň přiblížit. Upravte si výšku židle (chodidla by měla spočívat celou plochou na zemi, kolena ve výšce kyčlí nebo raději malinko níž, při opření předloktí o stůl by měl být v loketních kloubech pravý úhel). Monitor zásadně před sebou, problematické je používání notebooku, které vede k tomu, že se díváte směrem dolů. Snažte se o „otevření“ ramen – správná pozice je směrem dozadu a dolů. Taky na břicho si občas vzpomeňte! A pokud máte nohy během dne v různých impozantních propletencích, tak aspoň střídejte strany, opravdu je to lepší. A to nejen kvůli možnému vzniku křečových žil.

Dynamický sed

Máte-li tu možnost, zkoušejte střídání sedu na židli, sedu na židli s balanční podložkou (čočkou) nebo sedu na míči... Ideální (a snovou) variantou je mít výškově nastavitelný stůl, u kterého můžete i stát. Přestože se nejedná o žádnou novinku, k uším nadřízených však tato informace stále ne a ne dolehnout.

Svaly Svaly s tendencí ke zkrácení: Trapézový sval horní část

Prsní sval

Bedrokyčlostehenní sval



Hruškovitý sval

Přímá hlava čtyřhlavého svalu stehenního

Hamstringy



Lýtkové svaly Svaly s tendencí k oslabení: Přední strana krku (hluboké ohybače)



Mezilopatkové svaly



Triceps



Břišní svaly



Hýžďové svaly



Hamstringy



Svaly klenby nožní

Ne, nespletli jsme se, hamstringy jsou opravdu svaly s tendencí ke zkracování i oslabení v jednom. Označujeme je jako svaly zkrácené v oslabení. Připomínáme to jen proto, aby bylo jasno, že nic není černobílé a že my fyzioterapeuti máme někdy opravdu těžkou práci.

Vyrovnávací cvičení

Heslo dne zní: „Protáhněte to, co je zkrácené, posilte to, co je oslabené“ (nebo to zabalte a odjeďte na Bahamy, to taky pomůže). V boxu vlevo jsou zmíněné svaly, které situaci nejvíce ztěžují. Celkové množství je samozřejmě daleko větší.

PROTAHOVACÍ CVIKY

Protahování prsních svalů a trapézů o rám dveří



Něco jako dva v jednom. Stoj u rámu dveří, opřete se předloktím, proveďte otočení trupu a pánve směrem od protahované končetiny, přidejte pohyb směrem vpřed, abyste pocítili tah na přední horní straně hrudníku. Protahování akcentujeme úklonem hlavy směrem k opačnému rameni (viz obr. 1) Protahování svalů rozhodně neprovádíme do bolesti! Výdrž v pozici je cca 20 s.

Můžete provádět na tajno při každé návštěvě toalety





Protahování bedrokyčlostehenního svalu a přímé hlavy stehenního svalu



Nohu dáme na vyvýšenou podložku – např. židli (raději ne kolečkovou a otočnou), kolena jsou vedle sebe, nebo je protahovaná noha více vzadu (obr. 2). Provedeme podsazení pánve – pohyb pánve směrem dopředu a nahoru (obr. 4). Můžete si to představit jako posun kosti křížové směrem dolů a spodní části břicha naopak nahoru.

Obr. 2 Protažení svalu Obr. 3 "Vysazení“ pánve Obr. 4 "Podsazení“ pánve





Hruškovitý sval



Varianty protažení naleznete v samostatném článku zde.

Hamstringy a lýtko s ručníkem



Nožku položíme na nějakou vyvýšenou podložku, lehce pokrčíme v koleni (to abychom vyřadili nadměrné protažení podkolenních šlach), ručník (pásek, šátek) umístíme pod chodidlo, špičku přitáhneme směrem k tělu a provedeme rovný předklon trupu k noze. Pohyb je vykonáván v kyčli, nikoliv v zádech! (obr. 5)

Obr. 5 Protahování hamstringů a lýtka

POSILOVACÍ CVIKY

Modifikovaný tricepsový klik

Opřete se o stůl nebo židli – čím dál umístíte nohy (myslíme tím samozřejmě vaše nohy, nikoliv nohy použitého nábytku), tím je cvik náročnější. Dlaně jsou nastaveny pod rameny, která tlačíte směrem od uší. Lopatky jsou ve stabilizovaném postavení, při pohybu trupu dolů se vyvarujte posunu lopatek směrem k sobě. Střed těla je stabilní. Protože chceme posílit i tricepsy, bude pohyb veden s lokty u těla (viz obr. 7).

Obr. 6 Výchozí pozice Obr. 7 Klik





Zanožování vsedě

Vsedě na židli umístíte jednu nohu vzad tak, aby koleno bylo pod kyčelním kloubem. Pomalu a nenápadně provádíte zvedání paty směrem nahoru (krčíte koleno). Nedivte se, když k vám budou kolegové velmi milí – možná budou vaše cvičení považovat za určitý druh nervového tiku a budou vás litovat (nebo se posmívat, těžko říct).

Obr. 8 Výchozí pozice Obr. 9 Provedení cviku





Malá noha



Konečně bezpečný cvik, který není vidět. Přestože máte třeba třiačtyřicítku, „malou“ nohu udělat můžete. Více k technice naleznete zde.





Co říci závěrem

Dobrých cviků je celá řada. Vždy je třeba výběr uzpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu, sportu, který provozujete, také zátěži v práci, kterou máte. A prostředí. Některé z cviků se vyloženě nehodí do openspace kanceláře, pokud tedy nechcete být za výstředního excentrika.