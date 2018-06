Plánujete letní běžeckou dovolenou na horách? Poradíme, kam vyrazit

Obsah článku 1. Jeseníky, Krkonoše, Malá Fatra

2. Štrbské pleso, Cortina d’Ampezzo, Pyreneje

Štrbské pleso

Oblíbené tréninkové místo českých silničních i horských běžců. Štrbské pleso totiž nabízí množství tréninkových tras od dlouhých výběhů po zpevněných cestách směrem na Poprad až po náročné traily směřující na štíty Vysokých Tater. Logistiku vám výrazně ulehčí přítomnost „električky”, díky které nebudete odkázáni na kroužení kolem plesa, ale bez obav můžete vyrazit i na opačnou stranu Tater. Podobně jako na Malé Fatře i tady najdete množství sportovních i kulturních aktivit pro vaše blízké. Štrbské Pleso, ale i další podtatranské obce myslí na celou rodinu. Zasteskne-li se vám po větším městě, do Popradu je to, co by kamenem dohodil.

Na zahřátí si můžete dát „provařený“ výšlap na Popradské pleso, ale toužíte-li po pravém běhu v horách, při kterém se navíc nebudete muset vyhýbat davu turistů, zahněte u Popradského plesa směrem na Velké Hincovo pleso. Až na rozcestí Nad Žabím potokom se ještě setkáte s turisty proudícími na Rysy, ale hned za touto odbočkou koncentrace lidí rapidně poklesne a vy si budete moci užít výšlap na dominantu této trasy - Koprovský štít s výhledem do kraje.

Ze štítu se dá pokračovat Hlinskou a následně Koprovou dolinou až na Tři Studničky. Tato 22 kilometrů dlouhá trasa patří k tomu nejkrásnějšímu, co mohou Vysoké Tatry nabídnout. Jedinou nevýhodou je problematické spojení ze Studniček zpátky do Štrbského Plesa. Bez domluveného odvozu nebo autostopu se vám trasa ještě prodlouží o dalších pět až sedm kilometrů.

Nechce se vám pouštět do žádné dlouhé a náročné tratě, ale přesto byste se rádi podívali až na nejvyšší možná místa na hřebeni? Při startu ze Štrbského Plesa se přímo nabízí výběh na Bystrou lávku. Třináct kilometrů dlouhý okruh s nejvyšším bodem 2 200 metrů nad mořem nebude procházkou růžovým sadem, ale zároveň to není extrémní trasa a volným tempem je zvládnutelná i pro méně namakané horské běžce.

Cortina d’Ampezzo

Zatímco již zmíněné české a slovenské lokality vystačí spíše na prodloužený víkend, do Dolomit se naopak vyplatí vyrazit na mnohem delší dobu. I tak se ale může po deseti dnech stát, že se vám nebude chtít domů. Ne nadarmo byla Cortina d’Ampezzo vyhlášena v loňském roce hlavním městem trail runningu. Na místních cestách a horských pěšinách je totiž vybudovaná hustá síť běžeckých tras, které jsou přehledně popsané včetně technické i časové náročnosti v průvodci, který seženete v každém hotelu nebo v informacích. Kolem Cortiny by se tak dalo běhat několik týdnů a stále byste měli možnost objevovat nová a nová místa.

Od běhání si pak můžete odpočinout například na ferratách, silničním i horském kole nebo prostě jen na procházce kolem místních jezer. Největší výhodou oproti přímému konkurentovi, dovolené na proslulém Lago di Garda, je nižší cena služeb i ubytování a také výrazně menší množství lidí, s nimiž se budete kolem Cortiny míjet.

Vyjmenovat zajímavé trasy, které se dají z Cortiny podnikat, by vydalo na hodně dlouhý seznam. Z těch doporučených v běžeckém průvodci však stojí za vypíchnutí dvě velmi povedené. První z nich - číslo 5 - je jednosměrná, měří 12 kilometrů, nastoupáte 1 000 výškových metrů a končit budete v nadmořské výšce 2 000 metrů v průsmyku Nuvolau. Cestou budete míjet monumentální Cinque Tori a horskou stanici v průsmyku Averau, kde si můžete po intenzivním stoupání dopřát zasloužený odpočinek.

Druhá trasa je označena číslem 1, provede vás kolem masivu Croda Di Lago, u sedla Forcella Ambrizzola se napojí na trasu Lavaredo Ultratrail a kolem tyrkysového Lago di Fedéra budete klesat a klesat deset kilometrů po lesních pěšinách zpátky do Cortiny. Jednička měří 22 kilometrů a pozitivní převýšení na této trase je na Dolomity mírných 1 610 metrů.



K dispozici jsou i trasy všech tří závodů, které se na konci června v Cortině konají. Nejkratší z nich, Cortina Skyrace měří 22 kilometrů a převýšení je rovný jeden tisíc metrů. Komu by Skyrace nestačil, může se vydat na maraton neboli Cortina Trail s parametry 47,5km/2 650m. Královskou disciplínou je 119 kilometrů dlouhé Lavaredo Ultratrail, které však bez zajištění zaběhnete jen s velkými obtížemi. I tak je ale příjemné mít možnost s průvodcem část po části proběhnout celou trasu tohoto ikonického závodu.

Trailová mapa včetně popisků a GPS záznamů jednotlivých tras je volně ke stažení na webu Cortiny D’ampezzo zde.

Pyreneje

Pyreneje by se bez nadsázky daly označit za líheň těch nejlepších horských běžců světa. Jakmile se do této oblasti vypravíte, pochopíte proč: vysoká nadmořská výška, ještě vyšší převýšení i na krátkých běžeckých trasách a technicky náročný terén pod nohama.



Do Pyrenejí se vyplatí vyrazit na některý z velkého množství závodů, které se v této oblasti konají. Nemusí to být zrovna ultra trail kolem Andorry - na výběr je spousta akcí od 20 do 100 kilometrů, ale dejte si pozor na to, že kratší nutně nemusí znamenat snazší. V cíli se pak můžete odměnit vyhlášenou katalánskou kuchyní a dobrým vínem. Nedaleko leží i Barcelona, město, které - když už budete tak blízko - zatouží navštívit jak vyznavači sportu, tak kultury a architektury.

Legendou mezi pyrenejskými závody je horský maraton Zegama - Aizkorri, na který je však prakticky nemožné se dostat. Výrazně dostupnější je mladší závod Buff Epic Trail, který má navíc v letošním roce status mistrovství světa v skyrunningu. Díky tomu se můžete na startu potkat i s takovými jmény, jako je Emelie Forsberg, Anna Frost, Kilian Jornet nebo Luis Alberto Hernando.

Pro vyznavače extrémů je tady pravděpodobně jeden z nejtěžších horských závodů světa - Ronda Del Cims, neboli 170 kilometrů dlouhý okruh okolo Andorry. Tuto akci asi zvládne absolvovat málokterý ze čtenářů, ale trasa Rondy může sloužit jako velmi zajímavá inspirace na kratší jednodenní výběhy a treky v Andoře a přilehlém okolí.