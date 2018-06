Otestujte svá běžecká předsevzetí! Jste hobík, závoďák, nebo lemra?

TEST: jste začátečník, hobík, závoďák, eliťák, nebo lemra líná? Jaké je vaše základní běžecké předsevzetí pro tento rok? A) Začnu běhat. B) Začnu běhat a nepřestanu ani v plískanici, vedru nebo náletu pažravých kobylek. C) Uběhnu každý měsíc 100 km. D) Uběhnu 5 000 km za rok. E) Zrychlím si čas na stovku aspoň tak, abych doběhl tramvaj a zdrhnul včas při návštěvě tchýně. Jaký specifický cíl máte na půlmaratonové distanci? A) UBĚHNOUT půlmaraton. B) Uběhnout půlmaraton pod dvě hodiny. C) Uběhnout půlmaraton pod dvě hodiny s převýšením aspoň 1 000 m. D) Dát to tak těsně k hodině! E) Přežít souvislý pohyb na 20 km a nevyhodit přitom snídani na krajnici. Jaké je vase běžecké předsevzetí stran rodiny? A) Běhat a neomezovat tím jakkoliv rodinný chod. B) Běhat a věnovat alespoň nějaký čas rodině. C) Sdělit rodině včas termínovku svých závodů, abychom se tam potkali. D) Zajistit rodině místo na tribuně a poslat jim e-mailem pokyny pro výrobu povzbudivých transparentů. E) Zablácené svršky odkládat v předsíni a zpocené ponožky nechávat v batohu po dobu kratší, než se naštvou a zhrzeně odejdou samy. Jaké jsou vaše plány stran sportovního stravování pro tento rok? A) Začnu se zajímat o zdravou stravu. B) Začnu si připravovat vlastní svačiny, obědy i traťovky z bio potravin. C) Konečně využiju služeb výživového poradce. D) Budu dodržovat pitný režim a jíst, jak jsem zvyklý dosud. E) Vyjmu z pitného režimu aspoň dvě piva denně. Jaké prostředky letos zařadíte do přípravy pro rozvoj svých fyzických sil? A) Jednou za týden zařadím do svého výběhu posilování s vlastní vahou. B) Zkusím neumřít během kruhového tréninku. C) Čas na kombinaci fyzioterapeuta, plavání a běhu s holemi. D) Kruháč, zimní objemy, jarní fartleky. No pain, no gain. E) Aspoň jednou vyběhnu na Petřín bez nucené asistence kardiologa. Vašim tajným běžeckým přáním pro tento rok je: A) Uběhnout maraton. B) Vyhrát nějaký menší lokální závod ve své kategorii. C) Vyhrát závod, na kterém jsem byl loni třetí. D) Posunout hodnotu národního rekordu na deset kilometrů. E) Vytvořit národní rekord v pivní míli. Nejvíce odpovědí A – začátečník Ať začínáte poprvé, nebo jste v tomto směru tak trochu recidivista, jděte na to s rozumem a námořnickou rozvahou. Nechejte si poradit od zkušenějších, nečekejte zázraky na počkání ani do tří dnů a vytrvejte v úsilí. K tomu vám dopomáhej libovolné božstvo, které vyznáváte, a pěkně drahá sázka s kamarády pro případ, že to vzdáte. Nejvíce odpovědí B – hobík S fanfárami jste překonali prvotní fázi sípavých indiánských běhů a teď je načase se výkonnostně posunout mezi běžce, kteří závod dobíhají v hlavním chumlu a ne až na chvostu. Nebojte se využít všech dostupných informačních prostředků, čtěte kvalitní periodika o běhání a sbírejte své zážitky na zajímavých závodech i nových tratích krajinou. Nejvíce odpovědí C – závoďák Balancujete na hranici mezi hobby a profi běžcem, vaše běžecká příprava i zvládání rodiny a práce jsou v rovnováze. Běháte skvěle, máte zkušenosti, závody si vybíráte a pro potěšení ze hry je občas vyhráváte. Nezapomeňte se proto dál běháním bavit a vyhledávat během dlouhých kilometrů nové zajímavé trasy a triky, o které se podělíte s méně výkonnými. Nejvíce odpovědí D – eliťák Výš, dál, rychleji! Přesně víte, jak máte trénovat, co jíst, jak odpočívat. Jediným strašákem jsou pro vás zranění, případně rodina, ve které se vyskytujete jen v podobě cílových fotek a medailí pověšených na zdi. Zapojte rodinné příslušníky do své regenerace i tréninku. Děti mohou připravovat kužely pro běžeckou abecedu, manželku naučte běhat. Pak si vzájemně namasírujte záda. Nejvíce odpovědí E – lemra líná Vy jste sen každého trenéra! Vážně – přetavení vaší osoby v běžce se totiž v jeho profesním životopise bude vyjímat daleko lépe než proměna hubaté květinářky v uhlazenou dámu. Omezte pivečka, bůčkové chlebíčky a generování výmluv, proč to zrovna dneska nejde. Jakýkoliv živější pohyb tělem je pohyb vpřed. Nadávat a remcat je při něm povoleno, jít místo běžet také. Hlavně nezastavujte, nebo vás ta tchyně předběhne!