Jsem (ne)běžec

I já trošku přispěji do rubriky Čtenáři sobě z pozice běžce začátečníka, v mém případě spíše neběžce. Nevím, jak a proč, ale běhání mi nejde. Jsem asi antitalent, a to jsem si myslela, že tím ani nejde být. Běhám skoro pravidelně něco přes půl roku a nejde mi to, kondička chybí a trápím se. Přitom jsem celý život sportovala a dodnes dělám mimo běhu i jiné sporty – nyní už jen rekreačně. Zatím jsem lepší „šlapka“ než „běhna“. Prostě na kole ujedu trasu celkem v pohodě, ale uběhnout přes tři kilometry po poli a ne v tabulkovém čase, to je mazec. Nechápu proč.



Jsem sama se třemi dětmi, mám dvě práce, a jelikož pořád dělám mezi lidmi a můj sport č. 1 je tenis (lepší úroveň), kde taky potřebuji parťáka, tak si běhání užívám pro jeho samotu a svobodu. Mimo to chodím pravidelně do jógy a na kolo, ale po práci se hodí prostě ten běh. Navíc dobře vyčistí hlavu. Zatím to nevzdávám, ale jak tady pravidelně čtu, že u některých ze začátku šel sotva kilometr, a teď už běháte závody a maratóny, tak já pořád běhám stejně, ani čas a ani délka tratě se nemění a nelepší. Někdy mě to štve, někdy ne, prostě mi chybí kondička.

Jsem člověk energický a veselý, někdy líný, ne moc ctižádostivý, snažím se vše dělat na pohodu. Nejím zdravě, štíhlá taky nejsem, ale to pro mě není důvod proč běhat. Spíše je to cenově dostupný sport, který není náročný ani na čas. Stačí jen kvalitní boty, které mám. Nemám žádné běžecké oblečení, mám ráda volné a pánské oblečení, ostatní snad tak důležité není. Snažím se běhat ob den, ale ne vždy to vyjde, nejméně 3-4 x týdně to dodržuji. Mám problém s dýcháním, alespoň tam ale cítím zlepšení. Ani po půlroce pravidelného běhu se však nelepší čas ani vzdálenost a vím jistě, že na nějaký závod či půlmaraton nemám šanci.

Tady spíše čtu, jak to všem jde, tak jsem v tomto sama?