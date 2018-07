Jogging: svezte se na retro vlně, přeběhejte horko a rychleji zhubněte

Co si představíte, když se řekne jogging? Americký film z devadesátých let, upocenou šedivou teplákovku, vytahané tričko s logem univerzity a walkmana na uších? Nezatracujte tento druh běhu předčasně, protože zvlášť v létě může být příjemnou aktivitou, která zpestří trénink i pomůže začátečníkům. A pak, móda „devadesátek“ se přece vrací!

Co to je jogging?

Těžká otázka – názory odborníků i laiků na tuto problematiku se totiž dost liší. Někdo říká jogging i tomu, když si jde prostě zaběhat. Nahlédli jsme do definic k těm nejpovolanějším, tedy za „velkou louži“, kde joggování v šedivých teplákách po Central Parku zažívalo největší boom počátkem devadesátých let.

Podle amerických zdrojů je jogging pomalý běh, při kterém můžete bez problému mluvit a nepřekročíte rychlost sedm mil za hodinu (což je něco přes jedenáct kilometrů v hodině, což není úplně málo – jogging se tedy zjevně také může dělit podle výkonnostních tříd a nemusí jít o úplně pomalý, rekreační pohyb).

Čím si zpestřit jogging? Schody. Vybíhání schodů je skvělý způsob, jak nabrat kondici i vytvarovat nohy. Jogging nás na tuto aktivitu připraví, zahřeje svaly, ale zároveň nesebere příliš energie, nutné k náročnému výběhu. Výběh zakončete opět desetiminutovým „joggovacím“ výklusem a protažením.

Vybíhání schodů je skvělý způsob, jak nabrat kondici i vytvarovat nohy. Jogging nás na tuto aktivitu připraví, zahřeje svaly, ale zároveň nesebere příliš energie, nutné k náročnému výběhu. Výběh zakončete opět desetiminutovým „joggovacím“ výklusem a protažením. Posilování. Naplánujte si trasu kolem venkovní posilovny nebo využijte lavičku či schody a zacvičte si. Díky joggingu udržíte tepovou frekvenci a může tak cvičit na principu kruhového tréninku, který je ideální aktivitou pro redukci hmotnosti i zpevnění těla.

Naplánujte si trasu kolem venkovní posilovny nebo využijte lavičku či schody a zacvičte si. Díky joggingu udržíte tepovou frekvenci a může tak cvičit na principu kruhového tréninku, který je ideální aktivitou pro redukci hmotnosti i zpevnění těla. Výlet v tempu. Pokud vám běhání po parku nestačí, můžete o víkendu na horách zkusit trail. Naplánujte si kratší trasu a vydejte se na ni pomalým během – budete se moci kochat panoramaty jako na výletě, ale zároveň si dáte více do těla.

Co si z toho odnést? Jogging, tedy pomalý běh, je dobrou alternativou nebo pokračováním tzv. indiánského běhu v případě, že s běháním začínáme. Hodí se však také tehdy, když si chceme zkusit naběhnout delší vzdálenost, ale máme strach, abychom nepřepálili start a „nevytuhli“.

Ideální aktivita při hubnutí i na dovolenou

Pokud máme už nějaké kondiční základy, můžeme joggovat opravdu velmi dlouho a nabrat kilometry, které nám dodají motivaci k prodlužování tras i zrychlování. Navíc nám jogging umožňuje pohodový pohyb třeba s kamarádkou, protože při něm „udýcháme“ i mluvení.

A to je další výhoda joggingu: umožňuje nám dlouhodobý pohyb v tepové frekvenci, ideální pro hubnutí. „Když běžím a jsem schopná mluvit, jsem v tepové frekvenci, ve které vydržím pracovat hodně dlouho a kdy tělo nejlépe spaluje tuky. Aby taková aktivita měla smysl, musím ji dělat opravdu dlouho, třeba 45 minut,“ vysvětluje Iva Vedralová, trenérka kurzů pro ženy Jdu běhat.

V případě joggingu, který nám sice „rozproudí krev“, ale tolik nás neunaví, je takový čas poměrně snadno dosažitelný. Pokud redukujete váhu, je dlouhý, pomalejší běh jednou z nejlepších možností, jak dostat kila dolů.

K joggingu se můžeme uchýlit i tehdy, kdy bychom si normálně šli zaběhat, ale okolnosti to nedovolují. Třeba když je příliš velké vedro. „Zadýchávání je mnohem horší v horkém počasí. Zvlášť ti, kteří s běháním začali například až na jaře, to mohou teď v létě mít těžší,“ říká trenérka a dodává, že počasí by nemělo být důvodem k trudnomyslnosti: pohybu se nemusíme vzdávat – leckdy stačí prostě zpomalit, běžet třeba o to déle a trénink si užít.

Po úrazu i při testování nového terénu

Jogging je ideálním způsobem běhu ale i v jiných případech – když znovu začínáte. Tento fakt musím potvrdit i z vlastní zkušenosti, více než před rokem jsem utrpěla úraz na motorce a z vážné zlomeniny stehenní kosti se vzpamatovávám doteď. A tak zatímco na kole vyjedu i horský pas, „po svých“ neuběhnu více než kilometr bez bolesti nebo nepříjemného pocitu.

Od lékaře jsem dostala radu, že noha je víceméně v pořádku a že problém je „v hlavě“. Noha se prostě musí pomalu rozběhat a mozek si na to musí zvyknout. Začínala jsem rychlou chůzí s vědomým zapojováním svalů a pak právě joggingem, tedy zpočátku spíše velmi pomalým pohybem simulujícím běh a zapojujícím stejné svaly, které pracují při běhu. Zlepšení se po pár výbězích dostavilo a hlavně nemám strach, že si po dlouhé neaktivitě způsobím další zranění nebo namožení.

Jogging tedy může být takovým „během nanečisto“ při němž si vyzkoušíte techniku, práci nohou a svalů. Hodí se proto i v případě, že chcete přejít na jiný terén. Pro člověka, který je zvyklý běhat po asfaltu, může být terén s kameny a kořeny, nebo běh v písku, velký šok. I dobrého běžce může zradit technika nebo fakt, že musí mnohem více sledovat trasu a přemýšlet, kam šlápne. A při chůzi si zase terén tak dobře „neosaháte“. Jogging je ideální pro začínající terénní běžce: zapojí „běžecké“ svaly, navykne rychlejším reakcím, ale zároveň eliminuje riziko „přešlapu“ a následného zranění.

Joggingem proti depresi

Znáte případy, kdy jste museli něco vyběhat, vyjezdit, zkrátka vypotit? Rychlý běh nebo jiná aerobní aktivita, která nám dá opravdu zabrat, je ideální k vybití nastřádané negativní energie. Jogging ale funguje i jako podpůrný lék při dlouhodobějších obtížích. Psychologické studie potvrdily, že pomalý jogging v konstantním tempu zmírňuje napětí a úzkostné stavy a dostává tělo i mysl „do pohody“.

Je to i díky tomu, že si při joggingu nemusíme klást přehnané cíle, nedostaneme tělo uměle do stresu (což se může stát třeba při rychlých sprintech na čas) a celkově se „rozpumpuje“ a tak trochu probudí z letargie, aniž bychom se vraceli domů příliš unavení.

Je ideální ranní aktivitou před prací: jogging dokáže vyplavit endorfiny podobně jako jakákoli jiná aktivita, přinese nám dobrý pocit a radost z pohybu, ale zároveň nás nevyčerpá, takže si můžeme v průběhu dne naplánovat ještě další aktivity nebo práci.