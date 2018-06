Jogging: až zvládnete hodinu, můžete začít s běháním

Ví někdo přesně, co to je jogging? Ve Wikipedii se dočtete, že "joggingem se v češtině rozumí velice pomalý běh, který nepřesáhne 20 až 30 minut, kdy lze ve dvojici za joggingu i rozmlouvat". Přesný překlad výrazu jogging ze současné angličtiny podle encyklopedie znamená "volný běh s občasným střídáním v chůzi". "Tento mírný poklus přechází místy v rychlou chůzi, tzv. walking," dodává heslo.

Tak, a máte to, joggeři, pokud jste si až do dnešního dne říkali běžci, zapomeňte na to, prostě jste indiánští chodci jako vyšití. Vůbec nic si z toho ale nedělejte, jak ostatně říká i Wikipedie, jogging je tu hlavně pro pohodu, ne pro štvaní se za výsledky. Ostatně, shonu má současný člověk víc, než je zdrávo, proč by se měl ještě honit ve svém volném čase, že jo?

Pokud by bylo na mně, definoval bych jogging jako běh na pohodu, protože tím je především.

Když se mluví o masovosti běhu ve světě, není to tak úplně přesné, protože nebýt joggingu, kde by běh byl? Popravdě, co si budeme nalhávat, byl by na tom dost zle, protože to byl a je právě jogging, co zpopularizovalo běh do té míry, že nemine týden, aby se ve světě neběžel nějaký mnohatisícový závod (hodilo by se psát spíše nejoggoval).

Abychom však nebyli k běhu macešští, za popularitou joggingu stojí vlastně běh, běh pro zdraví. Američané si totiž velmi dobře uvědomovali, že běh je sport, který by mohl být tím pohybem, který by mohl západnímu člověku pomoci vybabrat se z jeho zdravotních problémů souvisejících s čím dál tím větší náloží úkolů, které na něj život nakládá, a také s nedostatečnou fyzickou aktivitou.

Zároveň si však uvědomovali, že běh, tak jak je sportovně pojímán, tedy pohyb alespoň rychlostí 10 kilometrů v hodině, by byl pro většinu lidí spíš o zdraví než pro zdraví, a tak přišli s joggingem. Ale mezi námi, nebylo to nic nového pod sluncem, protože "indiánský běh" už dávno před tím vymysleli, ano, indiáni. Byl pro ně způsobem, jak překonávat rychle a s co nejmenším úsilím dlouhé vzdálenosti. Takže vidíte, krásně se nám to vrací k těm velkým městským běhům, potažmo maratonům, na jejichž startu se dnes mačkají desetitisíce lidí, kteří se pak v cíli radují, že tu legendární vzdálenost zvládli.

Mnozí z těch, kteří probíhají cílem půlmaratonů, maratonů či dokonce ultramaratonů, začínali jako běžci pro zdraví, jako joggeři, kteří se radovali, když za půl hodiny absolvovali dva až tři kilometry. A teď se naskýtá otázka: kolik z těch, co se staví na start všech těchto velkých závodů, je joggerů a kolik skutečných běžců?

Ti, co se považují za běžce, vám odpoví: "To je snadné, běžci jsou jen ti, kteří dokáží maraton uběhnout do tří hodin." Upřímně se přiznávám, že jsem ještě zhruba před deseti roky, než jsem začal psát s Milošem Čermákem v Lidových novinách seriál článků "Za čtyři měsíce maraton", tenhle názor sdílel. Pak se mi ale najednou rozsvítilo a řekl jsem si: "Nejsi náhodou blbej, vždyť ve světě jsou vypisovány maratony na osm hodin, v Praze na šest hodin, to musí dát každý, když bude trénovat třikrát až čtyřikrát týdně." Tak se jogging nebo běh dočkal svého boomu i v Česku a na Slovensku. A když se řekne, že za to může Miloš Škorpil, je to pravda, ale tím prvním, kdo k tomu dal impuls, byl Miloš Čermák – ten za to může a já mu tímto za to moc děkuju.

Už máte jasno v tom, co je to jogging? Ne? A není to jedno? Hlavní je, abyste si v pohodě a klidu zaběhali, abyste si během vyčistili hlavu, přišli na jiné myšlenky a taky abyste si udělali takovej příjemnej hlad, který pak zaženete něčím, co vám chutná.

Takže šťastný běh a dobrou chuť.

Miloš Škorpil, zakladatel Běžecké školy

Několik rad pro začátek od Miloše Škorpila Jak začít s joggingem? Při joggingu si neměříme kilometry, ale čas. Nikdo vás nebude honit do nadměrných obrátek, jogging si tak budete od prvního dne užívat. Na jogging, stejně jako na běh, se oblékáme tak, že když vycházíme z domova, pociťujeme mírný chlad. Po chvilce joggingu se zahřejeme, takže se nebudeme potit tolik, jako kdybychom se oblékli na běžnou procházku. Po skončení joggingu se nezastavujte na kus řeči se sousedkou. Stačí chvilka, abyste vychladli a prochladli. Takže hned domů, osprchovat se a převléknout do suchého. Jak rozložit běh a chůzi při joggingu? Jsou dvě možnosti, jak si jogging užít a nepřehnat to: První je založena na plánování: Stanovím si, že jednu minutu poběžím a následnou minutu půjdu. Délka běhu může být i dvě minuty, ale začal bych s minutou. Tempo běhu si můžete kontrolovat na vašem sporttesteru, mělo by se pohybovat mezi 70 až 80 procenty vaší maximální tepové frekvence, při chůzi by váš měl tep klesnout na 65 až 60 procent. Celková délka joggingu by se měla první týden pohybovat okolo 25 minut. Ideální je joggovat třikrát týdně či obden. Další týden si přidejte asi pět minut, další zase pět minut a tak dále, až se dostanete na hodinku joggingu. Pak už budete schopni začít s běháním.

Druhá možnost je vsadit na pocity těla: budete-li je vnímat, přejdete do chůze chvíli před tím, než by vás tělo samo zastavilo a donutilo vás se vydýchat, abyste mohli pokračovat v pohybu vpřed. Znovu se pak rozbíháte ve chvíli, kdy cítíte, že to zase půjde. Jak si spočítáte vaší tepovou frekvenci, na níž máte běžet či jít? Pro ženy vycházíme, protože jejich srdce tepe o poznání rychleji než srdce mužů, ze vzorce 230 – věk x procento maximální tepové frekvence. Příklad pro ženu, které je 35 let a chce znát, kolik činí 70 procent její tepové frekvence: (230 – 35) x 0,7 = 137 tepů za minutu. U mužů vycházíme ze vzorce 220 – věk x procento maximální tepové frekvence. Příklad pro muže, jemuž je 40 let a chce znát, kolik tepů představuje 80 procent jeho tepové frekvence: (220 – 40) x 0,8 = 144 tepů za minutu.

Miloš Škorpil - zakladatel www.bezekaskola.cz a čestný šéfredaktor Rungo.cz