Jóga mi pomohla k lepším časům, říká kaskadérka a instruktorka bootcampu

Pamatuješ si ještě, jaký sport jsi začala dělat jako úplně první?

Zrovna běhání mě provází celý život. Je to úplně nejlepší kondiční trénink a pro tělo je to skvělé na posílení. Podporuje celkovou vytrvalost, pružnost i koordinaci pohybů. Jakmile ti jedno z tohoto chybí, nikam nedoběhneš. Ale jinak se hýbu odmalička. Hrála jsem tenis na tatínkových kurtech, od patnácti let skáču z letadla.

Vzpomínám si, že před pár lety ses do jógy vůbec nechtěla pouštět.

Celý život jsem dělala různé sporty a o jogínech jsem si myslela svoje. Jógu jsem přirovnávala ke cvrnkání kuliček a v životě jsem ji nechtěla dělat. Jednak jsem energický typ a za druhé jsem se narodila v Česku, tak bych se přeci měla věnovat tomu, co dělá tady a ne v Indii! Ten duchovní rozměr jógy mě do teď úplně neoslovil. Jógu beru tak, že když se chci ráno rozcvičit, mám posloupnost cviků, které mě opravdu protáhnou. Ale nemodlím se u toho a nebručím, to bych se musela přetvařovat. Trochu možná snižuju význam jógy, ale beru ji jako super doplněk běhání.

K tomu se ještě dostaneme, ale řekni mi, co tě nakonec přesvědčilo?

Tím, že celý život dělám kaskadérku a už jsem mockrát letěla přes auto, spadla z koně nebo vyskočila z okna, mám opravdu potlučené tělo. Jak k tomu postupně stárnu a moje tělo není tak silné a pevné, začala jsem se při běhání cítit neprotažená a tuhá. Začala mě strašně bolet noha ve stehně. Zkoušela jsem rehabilitaci, ale tam mi nakonec doporučili, ať zkusím jógu. Nejdřív jsem to zavrhla, ale při dalším setkání mi sestra nějaké cviky z jógy přímo ukázala a mně se to líbilo.

Jak vypadaly tvoje první hodiny?

Poprvé jsem šla na jógu k Daliboru Štědroňskému. Byl to super a byla jsem tam úplně nejhorší. Všechny ženské okolo mě stály na jedné noze a já se motala. Všichni byli propnutí v pozicích bojovníka a mně málem upadly ruce. Zkusila jsem pak i různé další instruktory, něco byla zábava a něco nuda. Když jsem ale zkusila hodinu u Václava Krejčíka, nadchla jsem se. Jóga mi začala jít a cvičení mi začalo pomáhat, tělo přestávalo postupně bolet. A protože vždycky, když s něčím začnu, musím to dělat pořádně a nejlíp, a taky proto, že bych se sama ke cvičení jógy každý den nedokopala, rozhodla jsem se udělat si instruktorský kurz. A když už jsi jednou instruktor, musíš o tom sportu něco vědět. A tak já, jógou nepolíbená, jsem si nakoupila knihy, učila se na zkoušky a začala se o ni zajímat.

Hanka Dvorská (55 let) Instruktorka bootcampů a dalších 17 různých sportů. Vystudovala FTVS a pohybu se věnuje celý život. Dlouhá léta se živila jako kaskadérka a natáčela s filmovými produkcemi nejen v Česku, ale také po celém světě, občas natáčí i teď. Právě díky své práci, kdy musela zvládat velké množství různých dovedností a pohybových aktivit, přičichla k velkému množství sportů. Do teď se ale každý den věnuje běhání a józe.

V čem ti jóga nejvíc pomohla?

Myslela jsem si, že už se nikdy v životě nepředkloním až na zem. Na svém vlastním příkladu jsem ale zjistila, že to jde. Jóga mi pomohla uvolnit tělo i posílit svaly, které do té doby nebyly posílené. Tím, že se tělo zmobilizovalo, začala jsem dokonce mít lepší časy při běhání. Stárnu a při tom mám lepší časy! Teď je jóga součástí mého dne, každý den vedu jednu hodinu. To je z vypočítavosti, protože sama bych si doma nezacvičila.



Jak konkrétně ti pomáhá při běhání?

Nemohla jsem běhat, protože jsem měla zkrácené svaly na zadní straně stehna. Běhala jsem špatně, noha mi nešla vzadu do zášvihu, protože mě to bolelo. Trpěla jsem, bolela mě z toho záda, bedra, ramena. Při józe jsem si všechny ty svaly krásně protáhla, uvolnila se mi bedra, ramena. Vrátila jsem se dokonce ke svým starým časům. Tím se potvrdilo, že jsem běhala blbě. Teď jsem se trošku posunula výš. Jóga mě celkově uklidnila a už nejsem při běhání v křeči. Cítím, že k sobě oba sporty patří. Jóga a běh mají něco společného. Přitom dřív mi protahování přišlo jako ztráta času. Teď si myslím, že k životu je nutné běhat, posilovat a protahovat se.

V čem si jsou ty sporty podle tebe ještě podobné?

Je to o uvolnění. Běh bolí, musíš se překonat. Jóga taky bolí, když ji chceš dělat dobře. Je to taky o vytrvalosti. V běhu jde o kardio, u jógy musíš vytrvat v pozicích, i když už nemůžeš. Je to i o koncentraci. Oba sporty se taky dají dělat skupinově, což je ve sportu podle mě hrozně důležité. Lidé se mnou při ranních bootcampových rozcvičkách, kde běháme i protahujeme, sdílejí nadšení pro tu činnost a vytváří se mezi námi mezilidská vazba.

Bavíme se celou dobu o tom, jak jóga ovlivňuje běhání. Dá se ale něco najít i v opačném směru?

Jóga ovlivňuje běhání v tom, že se protáhneš, což by mělo být součástí běžecké přípravy. A naopak to samozřejmě funguje taky. Díky běhu má totiž člověk celé tělo osvalené, a když pak přejde na jógu, tak mu všechny svaly pracují. Jen třeba nejsou tak protažené. Běžci taky většinou nejsou tlustí, což taky pomáhá při józe. Obézní lidé se při józe nepředkloní a nemůžou udělat správně některé pozice. Celkově jsou navíc běžci takoví pohodoví lidi, což s jógou souvisí taky. Ale cesta k běhu nebo k józe není uzavřená vůbec nikomu.

Říkala jsi, že duchovno tě v józe neoslovilo. Jakou roli podle tebe ale v obou sportech hraje psychika?

Při dnešním životním stylu nemá člověk skoro nikdy klid. A tyhle dvě činnosti mají společné právě to, že je při nich člověk schopný se uklidnit. Zbavují tě stresu, máš volnost a svobodu. Když mám něčeho plný zuby, vezmu si kecky a jdu si na půl hodiny zaběhat. Doběhnu a jsem v pohodě. Při józe tě uklidní i hudba. Já si běžím a říkám si při tom, o co tady vlastně jde? Jde o to, abychom měli možnost se pohybovat, protože pohyb je život.