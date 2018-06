Jizvu masírujte. Její léčba předejde bolestem

Jizva je druhotnou tkání, která nahrazuje místo původního defektu. Skládá se ze stejné bílkoviny kolagenu jako tkáň původní, ale protože jsou tato vlákna uspořádána jinak, má obvykle nižší funkční kvalitu. O tom, jak bude jizva „dobrá“ nebo „špatná“, rozhoduje více faktorů, například zda se jizva hojí přímo nebo s komplikacemi (hnisání rány), způsob ošetření, charakter rány, stáří a typ pokožky, přidružená onemocnění. Je-li vaše občanka již muzeálním kouskem, máte-li chorobu endokrinního typu (například cukrovku), léčíte-li rozšvihnutou nohu heslem „táhni a srůstej“ a vyhledáváte-li lékaře s krajní nechutí, a až když je skoro pozdě, přesto však stále ještě žijete a máte nějakou tu jizvu, měli byste zpozornět. A všichni ostatní, kteří jsou mladí a krásní a zdraví a kteří dostali v rámci ošetření jizvy pouze radu „mažte si to“, by měli zpozornět také.

Co jsme to psali o patní ostruze a jizvě? Aktuální případ z praxe: pacientka s bolestivou patní ostruhou na levé noze. Ostruha zřejmě vznikla kvůli přetížení končetiny, které bylo způsobeno „uhýbáním“ druhé noze, na které byla neošetřená jizva po sešití prasklé Achillovy šlachy. Další příklady možných přenesených bolestí naleznete v boxu vlevo.

Bolest paty (patní ostruha) – jizva na Achillově šlaše na stejné či opačné končetině, jizva na koleni nebo kyčli druhostranně



K tomu, aby byla tkáň funkční, musí splňovat dva mechanické parametry a jeden senzitivní. Mechanickými jsou posunlivost a protažitelnost. Tato prapodivná adjektiva znamenají, že by se jednotlivé vrstvy tkáně měly po sobě posouvat (klouzat) a protahovat do koncových pozic, které byly naplánovány evolučním vývojem. Senzitivní parametr je citlivost, a to v ideálním případě citlivost stejná, jakou má okolní kůže. Často nacházíme hypersenzitivní jizvu, což je stav, kdy je člověku velice nepříjemná jakákoliv manipulace s jizvou a jejím bezprostředním okolím.



Jak poznat mechanický problém

Zkuste provést posun jizvy do strany. Pokud se tkáň přehne přes jizvu a vytvoří val (jako na obr. 1), máte zřejmě problém.

Obr. 1 Neposunlivá jizva

Léčba



V ideálním případě časná. Efektivní terapie začíná již před vytažením stehů, ale nemůžeme chtít nemožnosti. Proto budeme rádi za terapii začínající ihned po vytažení stehů. Hmaty jsou čtyři:

„C“ hmat



„S“ hmat



Řasení



Protažení



Jak napovídá název, první dva hmaty znamenají protažení jizvy do tvaru zmiňovaného písmena (viz obr. 2 a 3). Nebudeme vysvětlovat jevy jako měkká (fyziologická) a tvrdá (patologická) koncová bariéra, to necháme fyzioterapeutům. Dostačovat by měla informace, že protažení je třeba držet do fenoménu tání, kdy je cítit, že tkáň lehce povolí. Pokud necítíte žádnou změnu, mělo by 20 sekund stačit. Postupně protáhneme celou jizvu. Protahování je relativně jemné, bolest není k efektivní léčbě třeba.

Řasení je možné na větší svalové hmotě – jizvu uchopíte a lehce „nadzvednete“ (obr. 4). Protažení je uvolnění jizvy do délky (obr. 5), na tom není co vysvětlovat. Techniky se provádí nasucho. Ošetření se doplňuje tlakovou masáží (s olejem nebo mastí), ta je většinou známá. Samozřejmostí by mělo být mazání jizvy krémem s vysokým ochranným faktorem, jste-li vystaveni intenzivnímu slunečnímu osvitu.

Obr. 2 "C“ hmat Obr. 3 "S“ hmat Obr. 4 Řasení jizvy Obr. 5 Protažení jizvy





Jak poznat senzitivní problém

Pokud tento problém máte, zcela jistě o něm víte. Jedná se o již popisovaný stav, při kterém již pomyšlení na manipulaci s jizvou způsobuje neradostnou náladu. Někdy je situace dokonce tak vyhrocená, že ošetřování jizvy může vést až ke kolapsu (také s tím jsme se již v ambulanci setkali).

Léčba

Otužovat. Opravdu. Není třeba se ráchat v ledové vodě, na jizvu se musí jinak. Při těžké poruše je začátkem otužování prosté hlazení jizvy. Není-li možné, hladíme okolí a k jizvě se postupně přibližujeme. Následuje tření jizvy kapesníkem (látkovým), poté froté ručníkem a frajeři můžou končit masáží jemným kartáčkem na zuby.

A proč léčit jizvu, která je na dotek citlivá, ale v běžném životě o ní ani nevíte? Kupříkladu jizva na koleni po plastice vazu, která vykazuje zvýšenou citlivost na dotek, bude reagovat na tření vašich apartních běžeckých tepláčků tak, že bude vysílat nelibé impulsy do mozku a ten, aby měl pokoj, zkrátí na „postižené“ straně krok. A jistě vám nemusíme vysvětlovat, co to v časové sumaci udělá.

Doplňující terapie

Jako vhodný doplněk lze použít například laser, tejpování, baňkování, distanční elektroléčbu. Pracovat lze i s několikaletou jizvou, není třeba ztrácet naději. Čím starší jizva a čím více je stažená, tím je nutnější razantnější postup. Opatrnost je však třeba u jizev hypertrofických a keloidních. Hypertrofická jizva je jizva, která je nad úrovní kožního povrchu - plasticky vystupuje. Keloidní jizva je jizva rozjetá doširoka. Oba typy hojení jsou vrozené a nedá se s tím bohužel nic moc dělat. Nejste-li si jistí, co a jak, navštivte fyzioterapeuta.

Jizva nemusí kazit váš vzhled (jizvy mohou být i sexy, každopádně není třeba je nějak příliš prožívat), ale může vám dost zavařit v rámci bolestí v pohybovém aparátu, necháte-li ji bez dohledu.