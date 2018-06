ČEZ Jizerská 50 RUN: pokochejte se přírodou a dejte si občerstvení od našeho šéfredaktora

Jak vidí trať závodu Majda z Rungo.cz Značení je v Jizerkách skvělé. Na proběhnutí trasy jsem se těšila, neboť Jizerské hory byly do té chvíle mou nohou neohmatané. Trasa 23 kilometrů neznámým terénem se mi skvěle hodila do plánu testování nových Inov-8 univerzálních krosovek. Trať do mě otiskla jednoznačně přírodní dojem. Běží se stále vysokým lesem, kde dýchá příjemný chlad. Cesta je dosti prostorná, takže můžete dát přednost obdivování vzrostlých stromů, aniž byste museli pátrat po skulince mezi běžci a snažit se ukořistit lepší pozici. Trasa se stále klikatí, takže skvěle ubíhá. Sběrači by raději neměli klopit zraky, mohlo by je nasát všudypřítomné nevysbírané borůvčí. Cestou sice potkáte dvě boudy s občerstvením, ale to jen tak mimo závod, až vyrazíte na výlet. Na vás budou čekat občerstvovačky včetně té Rungo.cz. Skvostem tratě není nejvyšší bod Olivetská hora, z níž vidíte opět jen vzrostlé stromy, ale přehradní hráz, která za vidění opravdu stojí. Závodníci-požitkáři se neudrží a na svůj profil postnou on-line selfie. Zatímco oči nasají třiadvacet kilometrů přírody, nohy si užijí spíše rychlého a tvrdého povrchu, a to jistě ze dvou třetin. Pokud se neběží po asfaltu, jde alespoň o tvrdé, zpevněné cesty. Část trasy se sice běží po měkkém a malou chvíli i přes kořeny a po kamení, ale jinak jde určitě o trať vhodnou pro silniční obuv. Krosovky, byť univerzální, ráda využiju na jiném závodě. Trať je každopádně úplný balzám na duše v různém stavu opotřebení. Navíc, pokud by pro vás byla trasa 23 kilometrů hodně, můžete běžet příjemnou "desítku". Rungo.cz trasu a závod vřele doporučuje a těšíme se, že se tam s vámi setkáme. Majda