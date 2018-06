Jiří Magál radí, jak se připravit na ČEZ Jizerská 50 RUN

JAK TRÉNOVAT?

„I když celkově podle profilu nejde o extrémně náročnou trasu, však je určená pro širokou veřejnost a myslím, že 23 kilometrů zvládnou relativně v pohodě i lidé, kteří se jdou proběhnout jen občas, člověk by měl lehce potrénovat a nějakým způsobem se na závod připravit.

Pokud se tedy někdo rozhodne, že chce závod běžet, tak by se měl jeden dva měsíce dopředu připravovat a chodit se občas proběhnout. A dle možností zvolit délku tratě. Buď se vydat na 10 nebo na 23 kilometrů dlouhý okruh, aby člověk věděl, že to zvládne oběhnout. I když samozřejmě to není jen o tom, že se musí běžet, člověk si klidně může vzít hole a udělat si hezký výlet.“



CO SI VZÍT S SEBOU?



„Určitě je dobré zvolit dle podmínek vhodné oblečení, aby člověk na trase nepromrzl. Klidně bych doporučil těm, co se nechystají běžet o první místa, vzít si i nějakou lehčí bundu v případě deště, aby měli rezervu, kdyby bylo náhodou škaredé počasí. A těm, co chtějí běžet delší trasu, bych rozhodně doporučoval vzít si s sebou nějaké občerstvení, něco na pití a nějaký energetický gel.“

JAK SE PŘED ZÁVODEM NAJÍST?



„Správně se před závodem najíst je vždy důležité, aby člověku nedošla energie. Já si den před závodem většinou dávám nějaké těstoviny. Obecně platí, že pokud je závod až odpoledne, tak se samozřejmě dá stihnout ještě i oběd. Pokud se startuje už ráno, tak doporučuji snídani, která není moc těžká. Třeba jogurt s vločkami, sýry, pečivo. Prostě si vyloženě nedat před závodem párek. Ale znám spoustu lidí, kteří si ho klidně dají a pak běžet dokáží...

Jizerská 50 RUN

kdy: 13. září kde: Bedřichov v kolik: 15:00 trasu najdete zde

A co se týká jídla, je jedno, zda se chystáte na zimní nebo letní Jizerskou 50. Je to úplně stejné. Člověk samozřejmě nejlépe tráví na kole, kde sedí. Když pak něco sní při závodě, lépe se to vstřebá. Při běhu po svých nebo na lyžích je to trošku horší, ale víceméně pro profíky 23 kilometrů není nic náročného. Ti nejlepší podle mě poběží skoro bez pití, maximálně se někde na občerstvovačce napijí.“



JAKÉ TEMPO ZVOLIT?



„Samozřejmě poběží spousta lidí a každý ať si zvolí tempo, které mu bude vyhovovat. Pokud se budete chtít někoho držet, vyberte si toho, s kým se vám poběží dobře. Neradil bych, abyste si vyhlídli běžce, který je na tom výkonnostně úplně jinde než vy. Už po prvním kilometru U Buku člověk uvidí, jak na tom je, jak se mu běží a kdo je okolo něj. S ním bych držel tempo a pokud bych na tom byl dobře, dotahoval bych se na ty přede mnou.“