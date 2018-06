Načerpejte správné palivo před výkonem aneb neprojezte si formu

Strava někdy dělá až sedmdesát procent výkonu. Pokud si to neuvědomujete a jen hřešíte na to, že díky běhání můžete spást cokoliv, na co se jen podíváte, spláčete nad výdělkem. Nejenže vám hrozí zranění a syndrom vyhoření, ale svůj výkon i všechen pot z těžkých tréninků „projíte“.

„Nemyslete si, že jídlo něco zachrání na poslední chvíli. Průběh tréninku závisí na stravě během celého dne. Tělo musíte krmit dostatečně a pestře. Skladba jídelníčku přitom velice záleží na tom, v jakém jste zrovna tréninkovém cyklu (objemová příprava, závodní období, přechodné období atd.) nebo zda například řešíte redukci hmotnosti,“ říká David Kolář, odborný konzultant v oblasti výživy z Centra Petra Havlíčka. Stravování je vysoce citlivá a individuální záležitost, jejíž principy nelze paušalizovat a kterou obestírá spousta mýtů. Káva s mlékem – ano, či ne? Bezlepkové potraviny – ano, či ne? Chemické doplňky stravy – ano, či ne?

Palivo pro maximální výkon

Důležité je si konečně uvědomit, že to, co jíte, staví vaše tělo. Pokud se tedy odbýváte špatně zvolenou stravou, v dlouhodobém měřítku si velmi škodíte, protože ho stavíte z nekvalitních surovin. Stejně jako dům postavený z fórových cihel bude i tělo nevalně krmené časem náchylnější k defektům. Bude špatně regenerovat a vaše výkony budou stagnovat.

Nároky organismu jsou však individuální. „Co sedí jednomu běžci, nemusí sedět druhému a naopak. Musíte své tělo znát a vědět, co vám vyhovuje a jaká je pro vás ta správná dávka. Faktorů ovlivňujících to, co byste měli mít na talíři, je přitom spousta. Míra stresu, genetika, temperament, to, zda pracujete manuálně, nebo jen krmíte excelovské tabulky virtuálními hodnotami, výkon vašeho bazálního metabolismu, typ tréninku i období běžecké přípravy,“ vypočítá nejdůležitější aspekty určující množství stravy na vašem talíři David Kolář.

Důležitá je strava už tři dny před závodem. Jezte komplexní sacharidy, tedy rýži, pohanku, těstoviny, celozrnné pečivo, jáhly, amarant, kuskus a jiné zdravé dobroty. Vyvarujte se přílišným porcím masa, hlavně tučného. Bůček tedy nebude optimální variantou.

David Kolář dodává, že velké množství bílkovin jen zbytečně zpomaluje štěpení sacharidů, jimiž potřebujete své tělo předzásobit, a celkově prodlouží dobu trávení. Krev potřebná k fyzické aktivitě je stále v trávicím traktu a pomáhá trávit bílkoviny. Před závodem je třeba doplnit tělo až nadoraz komplexními sacharidy.

„V den intenzivního výkonu byste se měli vyvarovat vlákniny. Zpomaluje totiž trávení. To znamená žádná zelenina, ani vařená, ani syrová,“ říká David Kolář.

Před tréninkem vynechejte samozřejmě i párek nebo cokoliv těžšího. „Krev se při trávení takové stravy přesune do trávicího traktu a chybí ve svalech. Takže kromě pocitu, že je vám těžko, okrádáte svoje plíce o kyslík, po kterém při vyšších rychlostech tak mocně prahnou. Tvrzení, že kalorie je jako kalorie, neobstojí,“ říká David Kolář.

Zatímco velké jídlo, většinou oběd, byste si měli dát asi čtyři až pět hodin před plánovaným výkonem, abyste ho stihli dokonale strávit, přibližně hodinu předem byste měli energetické zásoby doplnit svačinou. „Vždy berte ohled na to, o jakou a jak dlouhou aktivitu jde. Ideální svačinkou před tréninkem nebo závodem je ovoce nebo musli tycinka. Dodává, že rozumné je nesportovat po velkých jídlech, ale ideálně po dopolední či odpolední svačině. „Večeře má končit váš den. Poté byste neměli běhat, ale v klidu a dobré společnosti regenerovat,“ uzavírá zásady správné výživy sportovce David Kolář.