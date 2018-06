Ježíškův tréninkový plán

Že je Ježíšek nejlepší ultramaratonec na světě, už nějakou dobu víme (rozhovor s ním a dalšími závodníky každoročního ekumenického ultramaratonu si můžete přečíst v tomto článku). Je tedy s podivem, že ještě nikdo nepoukázal na další jeho silnou stránku – a tím je jeho řemeslo trenérské. Přitom jeho tréninkové plány a rady se dědí z generace na generaci. Jen si je lidé mnohdy vykládají jinak, než jak byly původně myšleny. Proto zde po osobní konzultaci s tvůrcem štědrodenního tréninkového plánu uvádíme všechny omyly na pravou míru a přinášíme seznam tréninkových jednotek s vysvětlením, jak mají být správně provedeny.

Hod střevícem

Místo aby vdavekchtivé dívky střevíce nazuly a vyběhly do luk hledat sportovně založené svatbychtivé mládence, házely o samotě o Štědrém večeru střevícem NA dveře. Tento zlozvyk Ježíšek uvádí na pravou míru – původním záměrem tréninkové jednotky bylo vytřídění obuvi již nevhodné k tréninku a její vyhození ZE dveří.



Čekání na zlaté prasátko

Zlaté prasátko viděti - plný žaludek míti

...má stejný smysl jako čekání na Godota, výhru v loterii nebo lásku jako z románu. Dospělý člověk, který během dne vyhladoví sám sebe jen proto, aby z hladu dostal halucinaci v podobě pozlaceného sudokopytníka, nemá rozum. Nebo nemá na drogy. Původním principem půstu totiž je naučit tělo pracovat v zátěži i s omezenými prostředky. V tréninkovém žargonu se tomu říká „souvislý běh na lačno“ a nejlepší je praktikovat jej 1x týdně po ránu před snídaní. Štědrodenní ráno, po kterém vás čeká fůra kalorických lákadel, je pro tento typ tréninku ideální, tak si nazujte tenisky a utečte mlsné. A pokud jste puntičkáři a na prasátku trváte, nechť vám jej sparingpartner vyrobí pomocí zrcátka a sluníčka a vy jej stíhejte v rámci krátkých intervalů.



Lití olova

Vánoční zvedání železa

Samozřejmě se v původním účelu jedná o zvedání železa, ale nějaký aktivní matla to poněkud pozměnil. Je pravdou, že olovo na lžičce unese i starší, mladistvý či nemocný závodník, ale ti zdraví by se rozhodně neměli na tak malou zátěž omezovat. Ježíšek radí vzít do ruky pořádně těžký kus kovu a pěkně s ním zamávat. Fyzická příprava je v zimním období velice potřebná a jen mávání železem vám v příštím roce zajistí splnění všech závodnických přání.



Krájení jablíček

Vánoční trénink v krájení

Krájení je disciplínou pro ty, kteří běžecké závody nejen navštěvují, ale také je pomáhají organizovat. Frmol na občerstvovací stanici, kam dobíhají hladoví závodníci, zatímco zásoby připravené potravy se tenčí, není nepodobný patálii Ježíška s kouskem chleba a ryby, které měly nasytit celé zástupy. Krájení jablíček (a také banánů a čokoládových tyčinek) je proto dovednost, kterou je třeba před novou sezónou včas nacvičit. Cvičte ho ve vysokém rytmu a na stav jadřince přitom nehleďte – pokud budete běhat, budete zdraví po celý další rok.



Běh pro barborku

Olamování třešňových větviček rukama či dokonce zuby mělo zajistit domu štěstí a vdavekchtivým dívkám vzkaz z nebes, zdali už konečně najdou toho pravého. Ultramaratonský trenér Ježíšek to ale myslel jako pobídku k ultradlouhému souvislému běhu, kterým byste v tomto období měli nabírat objemové kilometry. Ideálně si tedy pro větvičku doběhněte do míst, kde jsou stromy stále ještě živé nebo dokonce v květu.



Kolednictví

Veselé Vánoce v běhu přeje Ježíšek

Společný zpěv koled se sousedy prohlubuje mezilidské vztahy, zvláště pokud zjistíte, že všichni zpíváte se stejným zaujetím a svorným posunem z původní tóniny o dva a půl tónu jinak a že váš zpěv připomíná snahu hokejového mužstva při přednesu národní hymny. Původním plánem Nejvyššího trenéra ale bylo motivovat běžce k procvičení práce s dechem. Zpěv je pro tento typ tréninku ideálním prostředkem, zvláště pokud nevlastníte dechový trenažér, zato vlastníte astma či jinou formu dechové nedostatečnosti. Pokud navíc vlastníte i absolutní hudební hluch a zpíváte jen v sebeobraně, určitě si při útěku před zděšeným obecenstvem procvičíte i krátké sprinty.



Kuba a kapr

Trenér Ježíšek ve svých přikázáních pochopitelně myslel i na výživovou stránku svých svěřenců. Součástí štědrovečerní večeře měly být luštěniny a ryba, pak se podávaly křížaly a oříšky. Původně to byly pokrmy končící doby půstu, ale základní ideou je přinést na stůl prohýbající se řízky, majonézovým salátem a klobásami alespoň něco zdravého.

Stoupání na sekeru

Sekernická masáž plosky nohou

Málo známým staročeským zvykem je vánoční stoupnutí na sekeru bosou nohou. Rodině měl tento obyčej zajistit zdraví dolních končetin. Někteří radikálové ho pochopitelně vyložili tak, že se má stoupat přímo na ostří, a pak tento zvyk veřejně hanobili s poukazem na pořezané plosky. Ježíšek tento způsob samozřejmě dementuje – jedná se o kompenzační cvičení, kdy se chodidlem stoupne na topůrko pro prevenci plantar fasciitis, masáž a mobilizaci prstů na nohou. O pití na sekeru historické anály taktně mlčí.



Běh je nové náboženství, o tom není sporu. Trenér má vždycky pravdu, ani o tom se nepolemizuje. Splňte tento speciální tréninkový plán na Štědrý den a budete celý příští rok rychlí, zdraví, spokojení a fit. A pokud to chcete potuplovat, zařaďte některý ze jmenovaných zvyků do svého rozvrhu alespoň jednou týdně po celý rok. To vám vzkazuje Ježíšek!