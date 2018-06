Běžcův talíř: duben, na trhy pudem

V dubnu už na farmářských trzích nenajdeme jen oválené zbytky z minulé sezóny, ale také první jarní vlaštovky v podobě řeřichy, růžičkové kapusty a polníčku, které můžeme hodit do hrnce a pochutnat si na nich nad rámec obligátního běžcova kuřete s rýží. Původně jsem vás chtěla nadchnout hříšně lahodnými recepty, které lze spráskat v průběhu jednoho dne, ale cestou z trhu jsem potkala výživového poradce, který moji gurmánsky nezřízenou náladu usměrnil do módu vhodného pro sportovce.

Racionální jídelníček rozhodně nepočítá s prožranou hédonistkou, která na posezení spořádá tři řádky brambor, drůbky z vola a putýnku tříputnového tokaje. Teď už moc dobře vím, proč jsem dodnes musela běhat půlmaratony, abych dopnula pořád jedny a tytéž kalhoty! Potraviny jsem vždy dělila do šuplíčků zdravé/vhodné a nezdravé/nevhodné, a zatímco nezdravých jsem se snažila vystříhat aspoň každé první pondělí v měsíci, u zdravých jsem měla dojem, že mi neublíží ani v objemovém množství korby menšího náklaďáku.

Josef Bittner Výživový poradce s pochopením pro naše chutě, ale vyzbrojený pevnými zásadami. Velmi dbá na to, aby naučil své klienty přizpůsobit své návyky dennímu režimu a pohybovým aktivitám tak, aby si dlouhodobě udrželi svoji vysněnou váhu. Navíc ve svých jídelníčcích rád využívá sezónních potravin a dopřeje nám chutě, o které bychom při klasických dietách přišli. Jeho oblíbenými slovy jsou rozumný, racionální a nepřetěžovat. Dbá na to, aby jeho klienti spalovali tuky pomocí sportu a jejich nadšení za chvíli nevystřídalo zklamání.

Jenže i na první pohled zdravé krevety a oříšky tvoří víceméně jen tuk zákeřně uschovaný v nenápadné slupce. Sice tvořený zdravě nenasycenými mastnými kyselinami, ale zřetel na slovo tuk se tím neztrácí. A tak jsem byla nucena v rámci svého nového výživového předsevzetí přehodnotit jejich status a překlasifikovat je z hlavního jídla na pochutinu. A taky jsem se po sečtení kalorií jednoho jídla podle svého receptu, což obsahovalo díky kvůli jejich počtu úkony z vyšší matematiky, naučila rozdělit si dobroty do celého týdne.

Zjištění, že rozumné množství je zhruba polovina toho, co bych bývala byla spásla, kdyby mi to moudrý výživový poradce včas neodtrhnul od úst, je pro mě zjištěním tohoto měsíce. Poučena vám servíruji dubnovou inspiraci svého nového jarního já.

Porce jsou počítány vždy pro 1 osobu, gramáže jsou uvedeny zvlášť pro ženu/muže

Nad kozím sýrem umírají chuťovým orgasmem všichni gurmeti od severu Francie k jihu Španělska.

Vyšlehejte si i vy 25/35 g čerstvého kozího sýra a 25/35 g lučiny a přidejte k tomu svazek nasekané pažitky. V misce promíchejte 1 lžičku medu společně s 1 lžící olivového oleje a 1 lžičkou vinného octa a spojte s vyšlehaným sýrem. Podávejte na 70/80 g žitného celozrnného chleba.

Večeře: polníčkový salát na kreolský způsob

Polníček kozlíček chroustali už staří Římané, ale já jsem si tento recept přivezla ze stáže v Darmstadtu. Obsahuje kromě vitamínů A, B, C a E hafo kyseliny listové, hořčíku a železa a blahodárně působí na cévní a nervovou soustavu, podporuje hojení sliznic a krvetvorbu.

Opereme a osušíme 150/200 g polníčku. Do salátové mísy k němu přidáme 100/150 g oloupaného manga nakrájeného na kostičky, které lze po babicovsku nahradit 50/70 g kompotovaných mandarinek. Přidáme 50/100 g krevet ve slaném nálevu (nahradit nelze, ale zanícení odpírači je mohou vynechat). Jedno avokádo nakrájíme na malé kousky a pokapeme citronovou šťávou, vmícháme 15/18 g nasekaných vlašských ořechů, lžíci olivového oleje nebo oleje z vlašských ořechů, sůl, pepř, citrónovou kůru a citrónovou šťávu podle chuti. Tento dresink vlijeme na salát a promícháme, až se dobroty spojí.

Oběd: řeřichová polévka

Řeřicha roste kromě pouští po celé zeměkouli, a protože se sklízí už 2 až 3 týdny po vyklíčení, je nadupaná vitamíny C a B. Navíc je skvělá jako podpůrné léčivo zánětů ledvin a močového měchýře, působí totiž močopudně a podporuje trávení, takže je vhodné konzumovat ji v kombinaci s těžkými jídly.

V hrnci na olivovém oleji prudce opečte 50/50 g pórku nakrájeného na kolečka, zalijte 250 ml vody a pět minut duste. Přidejte 100/100 g na kostky pokrájených brambor a zeleninový bujón a vařte asi 15 minut. Až brambory změknou, přidejte do hrnce ostříhané řeřichové lístky z 50/50 g řeřichy, 100 ml polotučného mléka, osolte a opepřete, rozmixujte a spojte chutě na mírném ohni.

Oběd: zapečená růžičková kapusta

60/80 g tohoto kultivaru brukve nabušeného vitamínem C povaříme cca 15 min v osolené vodě. Poté ji vložíme do zapékací misky vymazané máslem, přidáme na olivovém oleji a cibulce orestovanou pancettu 20/30 g. V hrnci přivedeme k varu 50/50 ml smetany a 10/10 g másla, přidáme muškátový oříšek a kousek parmezánu na ovonění. Do zapékací misky vrstvíme brambory, 150g pro dámy a 220 g pro pány, kapustu a smetanovou směs, nejvyšší vrstvu brambor posypeme výraznějším sýrem typu Ementál nebo Gruyére (10/20 g). Zapékáme cca 45 minut při 180C.