Od prvního závodu nemůže člověk moc čekat, říká Jan Zemaník

Je něco, co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Hlavně se zamyslet nad tím, proč chce vyběhnout, a co od toho očekává.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

V podstatě se stačí obléci, obout boty a vyběhnout. Je však třeba začít pomalu, klidně kombinovat chůzi s během a postupně si přidávat. Nejdůležitější je pravidelnost, raději méně a pravidelně než několik dlouhých výběhů jednou za čas. Tělo si musí zvykat na zátěž postupně a kdo setrvá, uvidí výsledky bez ohledu na to, jestli chce zhubnout nebo se někam výkonnostně posunout

Podle čeho si vybíráte boty?

Podle zkušeností, osobně běhám v botách značky Salomon už více jak šest let a mám své oblíbené modely, na které nedám dopustit. Konkrétní modely vybírám podle toho, na co je budu používat. Je důležité rozlišovat obuv tréninkovou, závodní, trekovou a především tu „lifestylovou“, jelikož v těchto botách trávíme nejvíce času - v práci, na procházce... Určitě není dobré používat jedny boty na všechno, jednak se velice snižuje životnost, ale hlavně to není vůbec dobré pro pohybový aparát a vzniká tak nejvíce běžeckých zranění.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Jan Zemaník věk: 28 let bydliště: Beskydy oddíl: TJ Slezan Frýdek-Místek běhám od: základní školy úspěchy: přední umístění na českých horských závodech, (Perun Maraton, Beskydská sedmička, LH24, Ještě Skyrace… několik umístění v TOP10 v zahraničí (Madeira Ultra Skymarathon, Giir di Mont, Gran Trail Orobie) osobní rekordy: 10 km – 32:58 min., Maraton 2:33.16 hod cíle: vždy ty nejvyšší proč běhám: protože mě to baví

Člověk by měl jíst vyváženě, neměl by se úplně omezovat. Zdravá strava je základ, ale občas je dobré dát si to, na co má člověk chuť.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce?

Ze začátku je lepší začít na krátkých rovinatých závodech. Určitě není dobré běžet hned ze začátku maraton nebo nějaké horské ultra

Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Od prvního závodu nemůže člověk nic velkého čekat, musí se na něj hlavně těšit a brát to tak, že tady získá první zkušenosti. Hlavní je zachovat chladnou hlavu, nestresovat a nepřepálit začátek, i když je to vždycky hodně těžké.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Pokud se člověk cítí unavený, je nejjednodušší zařadit více spánku a omezit zátěž. Hodně pomůže také sauna, kryokomora, nebo masáže.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Kterýkoliv co člověka baví a dokáže se u toho odreagovat. Ideální je jízda na kole, dá se tady získat síla, po závodech se na kole zase hezky uvolní nohy. V zimě jsou skvělé skialpy nebo lezení na umělé stěně, zapojí se celé tělo a svaly, o kterých ani nevíte.