Olympijský medailista a plzenští divadelníci odstartují závody v Plzni

„Jsem nadšený, že přijde Honza Řehula, který je tváří Olympiády dětí a mládeže, jenž se uskuteční v Plzni následující den. Antonín Procházka a herci z místních divadel zase dotvoří skvěle kulisu našich závodů. Vše do sebe zapadá a všichni se můžou těšit na závody, které dělají běžci pro běžce. Je úžasný pocit vidět na startu někoho, pro koho je to třeba úplně první závod v životě. To je pak radost několikanásobná,“ říká Marek Odstrčilík z RUNGO.cz, běžeckého webu, který závod pořádá.



„Účast na závodu navíc přislíbili někteří plzenští hokejisté. Kdo to ale bude, se nechte překvapit,“ dodává Marek Odstrčilík.



Herec a dramatik Antonín Procházka odstratuje Craft RUNGO závod na pět kilometrů v Plzni.

Plzeň patří mezi jedno z prvních měst, kde se úspěšně rozjely RUNGO výběhy a postupem času to zde během doslova žije, jak dokazují mnohé reportáže ve čtenářských článcích. Přidejte se také a okuste s námi trochu toho plzeňského běžeckého nadšení 13. června na Craft RUNGO osvobozujících pětkách, kde si můžete zaběhnout i desítku.



Připraveny jsou pro vás opět tratě na 5 a 10 kilometrů, které vás provedou nádherným Borským parkem. Trasa se klikatí po rovinatých parkových cestách a pěšinkách se dvěma krátkými kopcovitými výběhy v druhé polovině trati (nastoupáte zhruba 40 výškových metrů). Několikrát proběhnete kolem startovního zázemí, takže energie od povzbuzujících fanoušků i celé redakce k vám bude proudit v průběhu celého závodu.



Máme pro vás Na prvních 250 zaplativších čeká bag na boty od firmy Craft v různých barvách. Druhá polovina 250 závodníků získá elegantní bavlněná trika v designu RUNGO vhodná pro každodenní nošení.

Těšíme se na vás také spolu s dalšími partnery Mattoni, BBraun, Garmin, BMW a město Plzeň, díky kterým můžeme tyto závody pro vás pořádat. Děkujeme také TJ Slavia VŠ Plzeň za podporu našeho startovního zázemí.

