Nevidomá mise splněna, Jan Bauer pokořil čínskou zeď

V pětadvaceti vážil 160 kilogramů. Řekl si dost a rozhodl se zhubnout. To mu bohužel zkomplikovala roztroušená skleróza, kvůli které přestával vidět. Dnes je mu 38 let, a i když zrak ztratil už úplně, dokázal zhubnout a váží 82 kilogramů. Nemoc jeho ducha ale nezlomila, hlavně toho sportovního, a rozhodl se věnovat běhání. Určitě by ho tehdy nenapadlo, že se zúčastní maratonu na Velké čínské zdi. Bum, před necelým týdnem dorazil do Pekingu.

V expedici nemohli chybět ani jeho dva traséři Jarda Boucník a Aleš Pícha.



Všichni jsme drželi palce a nic nemohlo udělat větší radost, když k nám dorazila zpráva z Číny, že nevidomá mise je splněna. Jan Bauer spolu se svými traséry zdolal čínskou zeď a maraton pokořil v čase 5:34:05. I přes své omezení dokázal, že nic není nemožné a že stačí jít za svým cílem.

Honzův sportovní duch mu přinesl krásné 21. místo ve své kategorii a 138. místo celkově. Tento závod nebyl lehký a pro našeho běžce to je obrovský úspěch v jeho kariéře. Ukázal tak běžeckému světu, že každá překážka se dá překonat.

Redakce RUNGO.cz gratuluje.