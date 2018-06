Emotivní fotografie: kochejte se a dejte hlas nejlepším

Musím přiznat, že vybrat z té spousty fotografií, které nám dorazily na soutěžní e-mail, ty nejzajímavější, byl nadlidský úkol. Nejen proto, že jedna fotografie byla hezčí než druhá, ale především proto, že při vytváření fotogalerie jsem neustále bojoval s touhou ten proklatý počítač vypnout a vyrazit ven, užívat si pohyb, dobrodružství, radost či lásku, přesně tak, jak jste to dokázali na svých fotografiích zachytit vy. Vaše inspirace, emoce i vtip jsou prostě úžasné.



Nakonec jsme přesto museli zúžit výběr fotografií zhruba na 40 a na vás nyní je, vybrat ty nejlepší z nejlepších, které odměníme cenami od adidasu, partnera celé soutěže. Nenechte si ujít soutěžní fotogalerii, která opravdu stojí za to a ohodnoťte ty, které se vám líbí nejvíc (hlasovat může každý pro libovolný počet fotografií). Hlasování bude aktivní přesně 14 dní až do pátku 18. září do 12:00.