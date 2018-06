Aby to neklouzalo. Finty na led a sníh pro vás

Led patří mezi nejnáročnější prostředí, které si pro běh můžeme zvolit. Nezáleží na tom, jestli máte botu krosovou, nebo silniční. Použitý vzorek, i kdyby byl z té nejměkčí možné směsi, nezajistí uspokojivý výsledek. Klouzat se budete ve všech typech bot úplně stejně.

První a nejméně efektivní varianta, jak se vyrovnat s ledovými plotnami, je uzpůsobení techniky běhu. To je dobré mít na vědomí především v situaci, kdy se s ledem setkáte spíše ojediněle a jiné metody se vám nevyplatí. Ke snížení rizika podklouznutí je potřeba výrazně zkrátit krok a dopadat kolmo na celé chodidlo.

Další možnost už zahrnuje větší investici do nového vybavení. Odměnou vám bude stoprocentní přilnavost bez ohledu na to, co se vám zrovna mihne pod nohama. Řeč je o takzvaných hřebových botách, které naleznete v nabídce většiny krosových značek. Hřebová bota se svou konstrukcí obvykle výrazně neliší od tradiční krosovky s tím rozdílem, že v podrážce je usazeno několik karbidových hřebů vyčnívajících několik milimetrů pod samotný vzorek.

Hřebovky se nejvíce osvědčí, trávíte-li většinu zimy v náročných podmínkách, a vaše běhy se proto bez kontaktu se sněhem a ledem neobejdou. Největší nevýhodou takových bot je intolerance k tvrdému povrchu. Pár set metrů běhu po asfaltu ještě nijak zásadně nepocítíte, ale jakákoliv delší distance se nepříznivě podepíše nejen na vašich chodidlech, ale i na botách samotných.

Kvalitní běžecké nesmeky vám zajístí jistotu při dopadu i odrazu na zledovatělém povrchu.

Zlatou střední cestou, jak zatočit s ledem, je pořízení nesmeků (můžete se setkat i s označením crampons). Nesmeky jsou návleky obohacující vaše běžecké boty o podrážku s hroty nebo o ostny podobné těm na mačkách. Oproti hřebovým botám se dají nesmeky kdykoliv během několika málo vteřin nasadit nebo sundat a díky malým rozměrům a nízké váze uložit i do nejmenšího běžeckého batohu.

Mačkám podobné modely jsou vzhledem k velikosti a konstrukci ostnů vhodné spíše do sněhu a měkkého podkladu. K běhu po namrzlé silnici se příliš nehodí. Varianta s bodovými karbidovými hroty je o poznání univerzálnější. Běh po tvrdém namrzlém povrchu v nich není žádný problém a svůj úkol nesmeky splní i v hlubším sněhu.

Při pořizování nových nesmeků se vyplatí sáhnout po osvědčených značkách (Kahtoola, Yaktrax, Petzl). Cena se může pohybovat od pěti do patnácti set korun. Ve výsledku pak i přes vyšší cenu ušetříte. U nekvalitních nesmeků se vám často může stát, že se budou při běhu samovolně zouvat, hroty nebudou pevně ukotveny a mohou se lámat nebo vypadávat. Rozdíl je i v tom, jak nesmeky vnímáte na chodidle a jestli nebrání přirozenému pohybu chodidla (pozor na rozdíl mezi modely na běh a na chození).

Do běžecké techniky a funkčních vlastností vašich bot zasáhnou nesmeky jen minimálně a u hřebových bot rozdíl prakticky nepoznáte. Obě varianty ale zajistí spolehlivý dopad i odraz na zledovatělém povrchu, sníží riziko pádu a díky tomu výrazně zpříjemní trénování v zimních měsících.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert