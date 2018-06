Jaké trendy můžeme sledovat u krosových bot v tomto roce?

S rozšiřující se základnou trailových běžců se stejným tempem rozšiřuje také škála jejich výkonnosti. Zatímco ti nejlepší zvládnou absolvovat desítky kilometrů s výrazným převýšením za několik málo hodin, pro rekreačního běžce představuje ta samá trať dřinu na celý den. Je tedy jasné, že nabídka trailových značek musí uspokojit rychlíky vyhledávající co nejlehčí a nejdynamičtější obutí na straně jedné, stejně jako hobíky, kterým jde především o pohodlí a ochranu chodidel.

Nůžky mezi těmito dvěma kategorie se navíc rozevírají tím více, čím kvalitnější je čelo startovního pole a čím více hobíků se do horských závodů hlásí.

Vývoj závodních modelů

Aby bylo dosaženo ještě nižší hmotnosti, začíná se u krosovek objevovat čím dál více materiálů a technologií, se kterými jsme se mohli až doposud setkávat výhradně u bot určených na silnici. Nové krosové závodky budou tak ještě lehčí, s lepším citem pro terén a vyšší dynamikou než jejich předchůdkyně. Jediným negativem změn zůstává omezená životnost použitých materiálů.

U nových výkonnostně orientovaných trailových bot se tak můžeme těšit na bezešvé provedení svršků doplněné o 3D potisk zvyšující stabilitu. Snižuje se i drop, který se ustálil na hodnotách mezi 4 a 6 milimetry. Třetím trendem je využití stahovacích tkaniček podobných těm, které u svých bot už dlouhá léta používá Salomon.

Novinky pro rok 2016

V nadcházející sezóně bude zajímavé sledovat především čtyři nové modely. Prvním z nich budou zbrusu nové Vertical Pro z dílny původně skialpové značky Dynafit. Druhou novinkou pak bude druhá verze oblíbené výkonnostní krosovky Helios italské značky La Sportiva. Třetí závodku má na svědomí New balance v podobě rozšíření modelové řady Vazee o model Summit a čtvrtou botou bude další debut v podání Brooksu a modelu Mazama. Kromě těchto čtyř bot ale nesmíme zapomínat na Salomon s jeho legendárními S-Lab Sense Ultra nebo Britský Inov-8 s povedenými koncepty X-talon a Race Ultra.

Tréninkové krosové boty

Jestli se u závodních modelů řeší každý gram, u tréninkových a objemových modelů je situace přesně opačná. Počítá se totiž s tím, že nejeden rekreační běžec stráví na horském závodě desítky hodin. Nejdůležitějším parametrem v této kategorii je proto tlumení a celkové pohodlí pro chodidla. Není totiž nic horšího, než vzdát závod kvůli otlačeným chodidlům nebo puchýřům.



Drtivá většina nových krosovek svou hmotností překračuje třistagramovou hranici a disponují takovým tlumením, které by jim mohla závidět kdejaká silniční bota. Přibývá také polstrování a ani zde nemohou chybět bezešvé konstrukce a pružné materiály v oblasti svršku.

Fast Packing aneb turistika nalehko

Svou roli hraje ve vývoji tréninkových krosovek i rozmach takzvaného “fast packingu” neboli lehké turistiky ve svižném tempu, při které s sebou na zádech nesete jen to nejnutnější a kombinujete chůzi s během. Pro tento účel nejsou klasické trekové boty příliš vhodné, proto vzniká stále větší počet modelů, které kombinují stabilitu a turistických bot s dynamikou a tlumením bot běžeckých.

Stále častěji se také objevují krosovky s vysokou nebo polovysokou konstrukcí svršku. Na rozdíl od pohor je však svršek takové boty výrazně pružnější, a i když dokáže solidně zafixovat kotník, přirozený pohyb chodidla omezuje naprosto minimálně.

Mezi průkopníky této kategorie hybridních bot patří francouzská značka Hoka One One se svou modelovou řadou TOR, ale záhy se přidal také adidas (Supernova Riot), Under Armour (Fat Tire), Altra (Lone Peak Mid) nebo Merrell (All out Terra Trail).

Univerzální modely pro příměstské běhání

Zatímco v horách se od sebe jednotlivé kategorie běžeckých bot odlišují čím dál tím více, v příměstských oblastech a v lehčím trailu nastupuje trend opačný - slučovat všechny modely do jedné univerzální kategorie.



Většina běžců, kteří běhají kolem měst, vám na otázku “Kde běháte?” dá jednoduchou odpověď: “Všude”. Univerzální krosové boty pak mají za úkol vypořádat se s občasnými přeběhy po asfaltu, dlouhými kilometry po zpevněných lesních a polních cestách, ale obstát musejí i v náročnějším prostředí.

Úspěch univerzálních trailovek výborně dokládá loňské představení modelu Race Ultra 270 značky Inov-8, který sklízel mezi běžci jeden pozitivní komentář za druhým. Nejvíce energie však do této oblasti neinvestoval Inov-8, ale jeho největší konkurent Salomon, a sice se svým konceptem City Trail, který se po pozvolném začátku dere do popředí.

All terrain novinky pro rok 2016

Počet univerzálně laděných krosovek se utěšeně rozrůstá a v příštích měsících se můžeme těšit hned na několik zajímavých novinek jako například na znovuobnovené Hoka One One Challenger ATR, třetí generaci Scott T2 Kinabalu nebo zbrusu novou botu Salomon Sonic Pro.