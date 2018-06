Nejprodávanější běžecké boty roku 2015: seznamte se

Častokrát se stane, že některé boty sbírají ocenění ze všech stran, ale na reálných prodejích to není znát. Přece jen, představy “obyčejného” běžce o dobré botě se mohou od představ zkušenějších testerů výrazně lišit. Právě rekreační běžci však představují tu největší a nejdůležitější částí běžecké komunity.

Novinky z roku 2015

Rok 2015 s sebou přinesl množství novinek, které měly potenciál probojovat se na přední místa v žebříčku prodejnosti. Zdaleka ne všem se to ale podařilo.

Asics posouvá s novinkou Gel-Quantum 360 tlumení do nové dimenze. Přečtěte si více v tomto článku

Mezi boty, které vyvovaly největší haló, můžeme zařadit lehké, výkonnostně orientované modely Vazee Pace a Zante od New Balance. Rovněž velmi stabilní a příjemně tlumené Nike Odyssey. Technicky vysoce vyspělé Adidas Ultra boost a odpověď na ně v podobě Gel Quantum 360 od Asicsu. Mezi krosovkami pak zbraň do těžkého terénu neboli Mutant od La Sportivy. Pro vyznavače pohodlného tlumení tady byl model Hoka One One Speedgoat a na vavřínech neusnul ani Salomon, když rozšířil svou oblíbenou řadu Speedcross o univerzálnější model Vario.

Kromě nových bot ale nesmíme zapomínat ani na vylepšení stávajících modelů, mezi nimiž vyčnívají Asics Nimbus a Kayano a jejich hlavní konkurenti Glycerin a Adrenaline od Brooksu.

USA versus Česká republika

Zajímavé je sledovat rozdíly v oblibě jednotlivých značek mezi Spojenými státy a Českou republikou. Nejlépe je to vidět na značce Saucony, která v USA patří stabilně k tomu nejoblíbenějšímu a nejprodávanějšímu, zatímco u nás v ní běhá pouze pár nadšenců. Naštěstí i tady by se mohla výhledově situace změnit k lepšímu.

Pojďme se ale podívat na samotný žebříček pěti nejprodávanějších pánských a pěti dámských bot za rok 2015 bez ohledu na kategorie.



Nejprodávanější pánské modely 2015

5. místo - Asics DS Trainer 20



DS Trainer je Lehká (245 gramů), svižná, a přesto pohodlně tlumená silniční bota, kterou mohou zkušenější běžci používat jako univerzální variantu jak pro tréninkové, tak závodní účely. Pro hobíky se jedná o použitelnou botu na delší závody, jako je půlmaraton, maraton a ultra.

4. místo - Asics Hyper Speed 6

Pro mě největší překvapení z celého žebříčku. Hyper Speed je vynikající závodka, která se vyznačuje extrémně nízkou hmotností (160 gramů). I když tlumí Hyper Speed na svou váhu docela slušně, stále se jedná o poměrně specifickou botu, kterou využijí především výkonnostně orientovaní běžci s vysokými časovými ambicemi.

3. místo - Saucony Kinvara

Minimalismem inspirovaná bota pro každodenní trénink na tvrdém povrchu, která se drží v popředí všech anket a žebříčků v podstatě od svého vzniku. Drop 4 milimetry a hmotnost 220 gramů osloví zkušenější běžce, zatímco příjemné tlumení pak hraje na notu té více hobby části běžeckého spektra.

2. místo - Hoka One One Clifton

Pomyslnou stříbrnou medaili si odnáší podle RUNGO.cz nejlepší objemová bota roku 2015 Hoka One One Clifton. Nízká hmotnost, bezkonkurenční tlumení, vysoká stabilita, slušná přilnavost. Clifton je bota, která se hodně povedla.

1. místo - New Balance Zante

Na první příčku se vyšplhala další z bot, která dosáhla v našem žebříčku vysokého umístění, když ji v kategorii tempových bot jen o vlas porazil její mladší sourozenec Vazee Pace. Zante je však oproti Vazee pohodlnější a svými vlastnostmi cílí na větší počet běžců, což bude pravděpodobně i jeden z důvodů, proč se této novince tak daří.

Přečtěte si recenzi na New Balance Zante

Celkově se mezi pět nejprodávanějších modelů dostalo až překvapivě velké množství výkonnostních, tempových a závodních modelů. Vlastně jediným zástupcem klasických tlumených bot se tak stal Hoka One One Clifton.

Nejprodávanější dámské modely 2015

5. místo - Brooks Launch 2



Brooks se před dvěma lety rozhodl tuto populární botu vyřadit ze své nabídky, ale křik a nářek jejích příznivců přece jen přivedly Launch zpátky k životu v obnovené druhé verzi. Stále se jedná o lehkou silniční botu (280 gramů) se zajímavou dynamikou. Launch je určen na každodenní trénink a občasný závod a páté místo v tomto žebříčku dokazuje, že vrátit Launch zpátky na trh mělo opravdu smysl.

4. místo - Brooks Adrenaline GTS 15

Adrenaline je naprostá klasika mezi objemovými botami, která klade důraz na pohodlné tlumení (za cenu vyšší hmotnosti 315 gramů), vysokou stabilitu a kontrolu nadměrné pronace. Jak už je u téhle značky zvykem, po obutí Adrenaline má člověk pocit, jako kdyby byl tvar svršku šitý přímo pro něj.

3. místo - Saucony Kinvara

Stejná bota na stejné pozici a v případě Saucony se opravdu nejedná o žádné překvapení, ale spíše očekávaný fakt. Kinvara představuje vyšší standard, který překoná málokterá bota z této pseudominimalistické kategorie.

2. místo - Asics Nimbus 17

Další z kultovních silničních objemovek, tentokrát v podobě Nimbus 17 od Asicsu. Maximální možné tlumení zajištěné gelovými polštáři nejen pod patou, ale i pod špičkou. Lehký svršek, který příjemně obepíná chodidlo a zároveň poměrně slušně drží chodidlo uvnitř boty, a plynulý přechod z dopadu do odrazu. To jsou klíčové vlastnosti jedné z nejměkčích bot současnosti.

1. místo - Hoka One One Clifton

Druhý zářez pro Clifton a posun o jednu příčku vzhůru na první místo. Je vidět, že Clifton válcuje konkurenci na všech frontách a že se jedná o botu, která doslova vytáhla svou značku na výsluní.

Přečtěte si recenzi Hoka One One Clifton 2, nejlepší tlumené silniční boty pro rok 2015

Na rozdíl od pánského top 5 je dámský žebříček nejprodávanějcích modelů diametrálně odlišný. Jedinou botou, která by se dala označit jako tempová nebo výkonnostně orientovaná, je Brooks Launch, která však patří k oblíbeným modelům především pro své pohodlí. Zbytek žebříčku opanovaly maximálně komfortní a tlumené modely. Je tedy vidět, že zatímco pánové se ženou za rychlejšími časy, dámy raději dávají přednost volnějšímu konverzačnímu tempu a pohodlí pro svá chodidla.