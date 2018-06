Jak se během sedmi dnů prolízat na dovolené k běhu

Před třemi roky jsem se tam jednou ráno ocitla na dřevěném chodníčku vedoucím podél pláže. Původně jsem si jen chtěla dojít pro kafe do Starbucks na rohu a celý zbytek oteplujícího se dopoledne prozevlovat u bazénu. Jenže pak mě zaujal ten chodníček. Semtam po něm někdo proběhl a on ze svého povrchu chvějivě setřásl pár zrnek blyštivého písku. Vedl podél hotelových zahrad až na konec pláže, ke krásnému dřevěnému altánku. Měla jsem hroznou chuť ho prozkoumat. A hroznou chuť si to sladké, nadměrečné americké kafe něčím zasloužit.

A tak jsem se poprvé rozběhla. Míjela jsem ostatní běžce. Byli opálení a hubení a přes moje usupěné šnečí lopotění mi spiklenecky mávali na pozdrav jako staré známé. Míjela jsem zahalené Židovky s kočárky, důchodce, kteří si tu užívali svoji ranní zdravotní procházku, míjela jsem pejskaře i orosené ranní plavce. Takovou komunitu uklidňujících lidí jsem jako vymetačka nočních klubů nikdy předtím nepotkala. A tak když jsem po dvou kilometrech popobíhání stylem postřelené srny dorazila do altánku, věděla jsem, že ranní proběhnutí je nový zvyk, který si s sebou přivezu domů.

SOUTĚŽ do 16. července 2014 Rozběhněte se pro startovné a vybavení na adidas Běh pro ženy

Myslím, že dobrý návyk přivezený z cest je lepší než skupina pozvolně přibývajících vycpaných velbloudích hrbů a keramických těžítek, na kterých se v polici postupem času jen hromadí prach a které mi prodlužují úklid o hodiny, které bych mohla věnovat něčemu jinému. Například běhu. Dovolte mi tedy sestavit vám tréninkový plán, který zvládne úplně každý a který ten pravidelný zdravý návyk přinutí přivézt z dovolené i vás.

První den

Proveďte rekognoskaci terénu. Po umístění rodiny do pokojů a věcí do prádelníků si vyhraďte dvacet minut času jen pro sebe s tím, že jdete obhlédnout přírodní podmínky a občanskou vybavenost nové lokality. Projděte se zvolna podél pláže či kolonády a pozorujte, zda se zde nevyskytuje živočišný druh zvaný běžec obecný. Jeho stopy vám napoví, kudy můžete běhat, aniž byste i při svém stylu způsobili obecné pozdvižení nebo si připadali nepatřičně. Věřte mi, že v mixu různých stylů vyskytujících se na průměrném běžeckém chodníčku se ten váš zaručeně ztratí. Ano, i kdybyste připomínali zchromlého Tyranosaura rexe. Nakonec si kupte zmrzlinu (+ 420 kJ).

Druhý den

Vyhrabte z prádelníku vhodnou obuv a oděv. Cvičně v tom vylezte před hotel a přemáhajíce stud si alespoň doběhněte pro zmrzlinu na nejbližší roh. Pochopitelně se můžete tvářit, že se jedná o odměnu po náročném tréninku. Vaše upocenost tomu bude velice pravděpodobně odpovídat. Vaše skóre: + 420 kJ za zmrzlinu, - 105 kJ za pět minut běhu k cukrárně a zpět. Bilance + 735 kJ.

Třetí den

Konec doby hájení, koukejte si zavázat tkaničky a mazat ven! Kdo si myslíte, že za vás všechnu tu zmrzlinu vyběhá? Nejlepší doba je ráno před snídaní nebo večer před večeří. Najděte si bod, kam hodláte doběhnout. Kavárna na konci kolonády, asi kilometr daleko? Super. Teď se rozběhněte. Zpomalte. Klusejte. Zkuste udržet tempo a doběhnout až tam. Nejde to? Nevadí, přejděte do chůze. Vydýchejte se a zase se rozběhněte. V kavárně si kupte zmrzlinu. A co s přijatým cukrem? No, vyběhat, takže si zase hezky vyklusejte zpátky. Vaše skóre: + 420 kJ za zmrzlinu, - 540 kJ za 20 minut běhu. Celková prázdninová bilance + 615 kJ.

Čtvrtý den

Doběhněte si na zmrzlinu do známé kavárny, ale tentokrát to vezměte oklikou. Můžete si cestou prohlédnout výlohu nějakého zajímavého butiku a představit si, jak vám budou slušet vystavené plavky. Nebo se proběhnout okolo místní pamětihodnosti, kterou s vámi nikdo nechtěl navštívit. Při sledování cvrkotu v ulicích si ani nevšimnete, že jste uběhli svoje první dva kilometry v životě. Dejte si zmrzlinu. A mazejte zpátky. Dva plus dva jsou čtyři, víte o tom? To jsou ale výkony! Vaše skóre: +420 kJ za zmrzlinu, -1 080 kJ za 40 minut běhu. Celková prázdninová bilance - 45 kJ.

Pátý den

Udržte to. Lidská mysl dokáže vygenerovat 365 důvodů, proč nejít běhat právě dnes, ale to vás nesmí rozhodit. Vás čeká zmrzlina. A velice příjemné proběhnutí. Navíc máte ty kalorie předplacené ze včerejška. Takže si dejte stejnou trasu jako včera, jen s menší obměnou. Cítíte tu svobodu, kdy si můžete v kratším čase prohlédnout všechno, kam vaše rodina nechtěla jít? Nehledě na sladký hřích samostatného mlsání, kdy po vás nikdo nechce ani líznout, ani mokrý ubrousek, ani přídavek, ani čokoládovou, jakou má Líza, mamíííí, tatíííí? Vaše bilance k dnešnímu dni: +420 kJ za zmrzlinu, -1 080 kJ za 40 minut běhu. Celková prázdninová bilance - 705 kJ a skoro hodina klidu!

Šestý den

Odvažte se ještě o kus dál. Natáhněte trasu na dva a půl kilometru. Pro začátek je morálně lepší cesta tam a zpátky a ne okruh, který musíte dokončit i přes případné puchýře, vyčerpanost horkem nebo záchvat padoucnice. Klidně střídejte běh s chůzí, ale dejte to. Myslete na zmrzlinu, kterou si můžete dát v půlce. A na kalorickou běžeckou bilanci, která se stále více přiklání do mínusových hodnot. K dnešnímu dni to dělá: + 420 kJ za zmrzlinu, - 1 620 kJ za 60 minut běhu, celková prázdninová bilance - 1 905 kJ.

Sedmý den

Proveďte závěrečný výklus. Těsně před odjezdem si i přes žehrání čekající rodiny užijte ještě jednu dvacetiminutovku, během které si proklušete krásná místa, která jste si během tohoto týdne zamilovali. Zapište si přitom do paměti, jak při běhu vrzal písek pod nohama na cestičce, jak šumělo moře nebo stromy a jak vám při tom bylo dobře. A jak vám chutnala zmrzlina za odměnu. Až budete mít problém vyběhnout do panelákového rána, vybavte si svoje pocity a kousnete to na jedničku. Kdyby nic, myslete na to, že máte díky pohybu na dovolené předplacených - 1 905 kJ, které jste poctivě vyběhali v prázdninové běžecké terapii zmrzlinou.

Po návratu domů se vykašlete na letní diety typu „každý pátek smím sníst jen kilo ovoce zelené barvy nebo čistě zvířátkový perkelt“. Kupte si krabici zmrzliny co nejpodobnější té, kterou jste mlsali na dovolené. Pokračujte ve výbězích dvakrát až třikrát týdně, postupně navyšujte vzdálenost na pět kilometrů a tam se na chvíli zastavte. Za každý výběh se odměňte obligátním velkým kopečkem zmrzliny. Na domovní dveře si pište narůstající mínusové hodnoty své kalorické bilance. Když vás napadne důvod, proč dnes nemáte běžet, podívejte se na to krásné číslo. A sledujte, jak vám čím dál víc seknou plavky bez nepříjemného omezení přísunu krmiva. A vítejte mezi běžci.

Pozn. autora: V případě kontraindikace zmrzliny s vašimi chutěmi či zažíváním lze tento tréninkový plán aplikovat také na jedno pivo/klobásu/chlebíček/párek v rohlíku/koláč.