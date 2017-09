Mladí, staří, tlustí, tencí, běhají všichni. A vy to zvládnete také

A řekněme to rovnou: Pokud se stydíte, věřte, že od nás ostatních běžců sklidíte v nejhorším nevšímavost. A o tu přece stojíte. V tom lepším případě vás čeká úsměv, povzbuzení nebo dokonce stupínky vítězů v méně obsazovaných kategoriích.

Staří: lépe pozdě nežli později

Zahoďte veškeré obavy, že běhání je pro mladší a vy mezi nimi nemáte co pohledávat. Jakkoliv staří jste, vždy potkáte staršího běžce. Pokud ne, gratulujeme, jste aspirant na první místo své věkové kategorie jakéhokoliv závodu, stačí se rozběhat a zúčastnit, a to je přece motivující!

Proti svým vrstevníkům máte navíc jednu výhodu: ještě jste se během neopotřebovali a zatímco jim osobáky klesají, vám mohou jedině stoupat.

Mladí: nízký věk je výhoda

Vzbuzujete obdiv už jen tím, že o běhu jako pohybu přemýšlíte. Vaši rodiče a jejich vrstevníci si ve vašem věku vybudovali averzi na běh kvůli patnáctistovce, oblíbenému trestu všech tělocvikářů socialistického školství, kteří nás na start pouštěli s jedinou „radou“: je to na čas a na známky.

Takže směle do toho a nezapomeňte, že pro vás platí to samé, co pro starší - vaše kategorie zejí prázdnotou a šance umístit se na bedně je veliká, než se z kategorie „junioři“ přehoupnete do žen/mužů. Zkuste to stihnout!

Tlustí: běhání je sexy

Ano, a to v jakémkoliv tempu. Tedy i ve vašem tempu. Víte, co není sexy? Vidět obézního člověka zadýchaného z mačkání prázdného pytlíku po chipsech.

Pro ty, kteří o běhání jen sní a jsou svědky vašeho pokusu o tuto fyzickou aktivitu, jste příliš rychlí. Nezvládli by vám dělat ani domestika. A ti, co mají na svém tachometru již několikátou sezónu, si dobře vzpomínají na své začátky a obdivují vaši píli. Šlachovitým závislákům jen splýváte s míhajícím se okolím, ti vás neřeší. Neřešte ani vy je.

Tencí: pastva pro oči

Máte mindrák z toho, že nemůžete přibrat? Tady vám vaše ne-kila budou přímo závidět. Zapadněte do světa běžců, kde každý touží sundat váhu, ať už kvůli vysněným riflím velikosti „do-toho-se-nevejdu“, nebo rychlejším časům na závodech. Věřte, že hodně z nás běžců se cítí být při běhu jako laňka na pérkách, ale vy tak, na rozdíl od nás, budete i vypadat.

Zahoďte stud a udělejte první krok. Dokud to nezkusíte, nemůžete tvrdit, že to nejde. Svůj první krok ostatně jednoho dne udělali všichni (běžci).

A jak začít běhat? Přečtěte si „Takhle to funguje aneb aby vaše běhání neskončilo dřív než začne“.