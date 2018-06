Zítra vstanu a začnu běhat. Teď už ale opravdu

V prvé řadě je potřeba „neběhat“. „To jako vážně?“ ptáte se udiveně? Ale ano, vážně. Pokud se totiž první den během zničíte, těžko se k němu vrátíte obden zas.



Jen 20 minut pohybu vpřed

Pro začátek si naplánujte 20 minut pohybu. Je jedno, co hodíte na sebe, hlavně ať je to pohodlné. Něco-jako-tenisky se ale určitě hodí. Vyrazte na svižnou procházku a po dvou minutách chůze zkuste přejít do velmi pomalého běhu. Budete jen o trochu rychlejší, než když jdete, ale i tak dá ten pohyb zabrat. Poté přejděte zpět do chůze, a to dříve, než začnete svým výrazem děsit kolemjdoucí. Stále totiž musíte mít dost sil na to, abyste zvládli pokračovat v pohybu vpřed, byť chůzí. Až zklidníte tep, vše opakujte a domů se vraťte zcela použitelní pro další život a i pro lekci joggingu za dva dny.

Zcela zásadní je začátek nepřepísknout a neklást si vysoké nároky a očekávání. Radujte se z každé minuty pohybu a těšte se na další „běhání“. Vybudovat si návyk i fyzičku tak, abyste se dostali za hranici „já s tím seknu“, trvá totiž obvykle několik týdnů. Ale těšit se na běhání, které je „až“ za dva dny („ach jo“), je pro budoucnost vašeho nového koníčku lepší než vstávat ráno s pocitem „dneska zase“ („ach jo“).

Vytrvejte a řiďte se pocitem

Vybíhejte na svou štaci obden a běhací úseky vkládejte podle pocitu. Postupně se přirozeně budou prodlužovat na úkor chůze. Jednoho dne zjistíte, že jste svou dvacetiminutovku uběhli celou. Obrovská euforie na konci bude nepopsatelná.

Gratulujeme, právě jste se stali běžci. Vybíhejte na svých dvacet minut třikrát až čtyřikrát týdně, a až se budete cítit na víc, místo zrychlování zkuste postupně začít prodlužovat čas strávený v teniskách. A protože to s běháním myslíte vážně, je na čase se porozhlédnout po dalších článcích a potykat si třeba s protahováním se po běhu. A samozřejmě běhejte stejně jako dosud tak, aby vám bylo příjemně a běh vás i nadále bavil. O to tu jde totiž především.

Zásady:

střídejte chůzi s během



přejděte do chůze dříve, než se vyčerpáte



běh není sprint, běžte tak pomalu, abyste se co nejméně zadýchávali



nesnažte se zrychlovat, ale spíše prodlužovat dobu pohybu

