Zítra vstanu a opařím se během aneb jak nezačínat s pohybem. A jak ano

Pohár přetekl, řeknete si jednou za čas. Dám sbohem lenosti, opustím pohovku, natáhnu tepláky a poběžím, co to dá. Chvályhodné rozhodnutí, ale nikoli šťastné. Přesně takhle začíná s během většina lidí a přesně to je i důvod, proč se na svůj starý dobrý gauč zase brzo vrací.



Zvětšit fotografii Odhodlání se cení, vrhnete-li se ale na běh bezhlavě, zase o něj rychle přijdete. | foto: Profimedia.cz

Jen si představte ty týdny, měsíce a roky, které jste strávili na gauči. Nohy, ruce, srdce, plíce, všechno uvnitř doslova zetlelo. A vy teď tělo podrobíte obtížné zatěžkávací zkoušce, na kterou není vůbec připraveno. Organismus samozřejmě selže. Když se oklepete ze zklamání, zkusíte to znovu, výsledek ale bude tentýž. Zase vás všechno bolí. Kdyby jen nohy, ale bolí celý člověk. Jak dát gauči vale navždy Chcete-li se s poleháváním u televize rozloučit definitivně, je třeba vyzbrojit se trpělivostí. Ostatně si spočítejte, jak dlouho jste byli fyzicky neaktivní. I kdyby to bylo jen půl roku, a předtím jste měli dokonce velmi dobrou fyzičku, smiřte se s tím, že vybudování obecné vytrvalosti a základů kondice bude trvat asi tři měsíce. Teprve poté můžete začít skutečně běhat. Chápu, že tři měsíce se vám mohou zdát velmi dlouhé, ale příroda je příroda. Nelze ji ignorovat. Než vyběhnete, začněte obden s indiánskou chůzí. Dvě minuty strávíte procházkovou chůzí, dvě minuty půjdete rychle. Při prvních třech trénincích jí věnujte šestadvacet minut, vždy začínejte a končete dvěma minutami vycházkové chůze. Po každých třech tréninkových dnech si přidejte dvě minuty vycházkové chůze i dvě minuty chůze rychlé, až se dostanete celkem na hodinu. Jste-li na tom lépe, můžete místo indiánské chůze zařadit indiánský běh a střídat chůzi s během. Jak dál, si řekneme příště. Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz.