Jak vychovat z dítěte sportovce: neudupejte v něm radost z pohybu

Jaroslav Kulhavý, 30 let cyklista, olympijský vítěz a mistr světa Rodiče mě vždy v rámci možností podporovali, ale nikdy mě do sportu nenutii. Vnímal jsem to pozitivně, ale uvědomil si to spíše později. Myslím, že by mělo být na každém dítěti, aby dělalo to, co ho baví. V rodičích má mít oporu, kam si může přijít i pro radu. Hnacím motorem pro mě byli také starší a lepší kluci a známí sportovci. Když už jsem se o sebe uměl postarat sám (nebo tým), tak se z mých rodičů stali hlavně mí fanoušci. Když bylo ale potřeba, vždy mi pomohli nebo ulehčili. Udělali prostě cokoliv, abych se mohl sportu více věnovat.