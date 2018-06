Co byste měli vědět o vitaminech: jak je vybrat a užívat

Vitaminy můžeme rozdělit do dvou skupin, na rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích. Mezi první patří všechny vitaminy skupiny B a céčko. Právě díky této vlastnosti se jimi v podstatě nelze předávkovat. Tělo totiž přijme jen tolik vitaminu, kolik potřebuje, a zbytek vyloučí z těla ven močí. Na druhou stranu si při užívaní extrémních dávek zaděláváme na nepříjemnou bolest hlavy a z dlouhodobého hlediska na tvorbu ledvinových kamenů.

Ostatní vitaminy A, D, E a K jsou rozpustné v tucích. Přebytek těchto vitaminů zůstává v těle, proto se jimi můžeme poměrně lehce předávkovat. Z tohoto důvodu bychom neměli překračovat jejich doporučenou denní dávku. Kvůli nadměrnému množství totiž může dojít k poškození jater a u vitaminu A dokonce k ohrožení lidského plodu. Dávkování však nepodceňujte ani u multivitaminových tablet. Ty totiž zpravidla obsahují nejen vitaminy rozpustné ve vodě, ale i v tucích a také minerální látky, u kterých rovněž existuje riziko předávkování.

Doporučená denní dávka vitaminů. Zdroj dat: Ministerstvo zemědělství, eagri.cz

1. Multivitaminy: ano, nebo ne?

V ideálním případě by měl být pro naše tělo zásobárnou prospěšných látek rozmanitý jídelníček. Málokdo má však v dnešní době čas hlídat množství vitamínů, které za den snědl. Proto si stále větší oblibu získávají multivitaminy, které slibují, že už díky jedné tabletě vaše tělo získá potřebnou dávku hned několika vitaminů naráz.

Že však multivitaminy nemusejí být vždy tou nejlepší volbou, vysvětluje přednosta ústavu aplikované farmacie Jan Šaloun. „Je otázkou, jaké je skutečné složení takovéto tablety. Může se stát, že některé obsažené látky spolu nevhodně interagují a snižují navzájem své vstřebávání. Takže pokud je to nutné, je lépe užívat vitamínovou nálož s co nejméně složkami,“ doporučuje.

2. Pomalé, nebo okamžité uvolňování?

Právě vstřebatelnost vitaminů je další otázkou, která by nás při jejich výběru měla zajímat. V dnešní době se výrobci snaží zákazníky nalákat na výrobky s pomalým (nebo postupným) uvolňováním, ale co to vůbec znamená? Takto označené přípravky dodávají tělu vitaminy po delší dobu. Tím zpomalují jejich vylučování a naopak maximalizují množství prospěšné látky, které naše tělo vstřebá.

Představte si, že si vezmete například tabletu vitaminu C s okamžitým uvolňováním. Tělo využije jen tolik prospěšných látek, kolik zrovna potřebuje, a během dvou až tří hodin zbytek vyloučí. Pokud se však tyto látky budou z tablety uvolňovat postupně během dne, je pravděpodobnější, že jich tělo využije více.

3. Léčivý přípravek vs. doplněk stravy. Jaký je rozdíl?

Mnohé možná překvapí fakt, že ne každý přípravek, který kupujeme v lékárně, musí být nutně léčivem. „Léčivo má garantovanou jakost a zpravidla i terapeutickou účinnost. Jeho výroba a registrace je ale proto řádově dražší. Při výrobě musejí být dodržována bezpečnostní a další kritéria, kvůli kterým nemůže být spousta účinných látek zaregistrována jako léčivo. U doplňků stravy, které neprocházejí tak přísnou kontrolou, je možné, že vůbec nic neobsahují a spotřebitele pouze klamou. To si u léčiv prakticky nedovedeme představit,“ vysvětluje Jan Šaloun zásadní rozdíl mezi doplňkem stravy a registrovaným léčivem.

Jestli je přípravek léčivem, nebo doplňkem stravy, označuje výrobce přímo na krabičce. Doplňky stravy můžeme navíc kromě lékáren velmi často koupit také v supermarketech, drogeriích nebo obchodech se sportovní výživou. Naproti tomu léčiva jsou dostupná pouze v lékárnách.

4. Tableta, sirup nebo bonbon. Jakou formu zvolit?

Na trhu jsou v dnešní době k dostání vitaminy v nejrůznějších formách. Jaká je však pro naše tělo ta nejpříznivější? „V první řadě bych doporučil pokud možno vitaminy v nativní podobě, tedy zeleninu, ovoce a vyváženou stravu. Pokud to ale jinak nejde, dal bych přednost tabletám. Šumivé tablety mohou uvolněným CO2 dráždit zažívání, bonbony a sirupy zase zpravidla obsahují sladidla, barviva a aromata, tedy nadbytečné věci, které sice zjednodušují užívání například u dětí, ale nic nepřinášejí,“ říká Jan Šaloun.

5. Jak užívat?

Výrobky často obsahují jen informaci o maximální denní dávce, avšak údaje o tom, kdy vitaminy brát, často chybí. „Přípravky doporučuji zapíjet nejlépe čistou vodou a užívat ideálně s trochou jídla, které pomůže snížit žaludeční dráždění. Naopak příliš mnoho jídla může snižovat vstřebávání látek. Denní doba by zejména u multivitaminů neměla hrát zásadní roli, raději bych se však vyhnul podávání na noc, které může způsobit pálení žáhy,“ radí Jan Šaloun.

Dejte si také pozor na dlouhodobé užívání. Pokud si přesto nejste s výběrem vhodných vitaminů jisti, poraďte se s lékárníkem. Právě farmaceutičtí pracovníci mají ty nejlepší informace o tom, který výrobek je zárukou kvality.