Poradíme vám, jak dobře vybrat sportovní sluchátka

„Je to malé a při běhu to vypadává z ucha.“ Tak nějak dnes může znít charakteristika 95 procent sluchátek, které mají přenášet zvuk do uší stále rostoucí komunitě běžců. Když jsem se zeptal některých blogerů, zda nemají chuť být pionýři při testovaní bežeckých sluchátek, dostal jsem reakci buďto „je to proti mým zásadám, rád si běh a kontakt s přírodou užívám,“ nebo „nikdy mi nic nesedělo a ani sedět nebude.“ Když jsem to zkusil trošku později s trošku mladšími, měl jsem štěstí. Mají o sluchátkách svou představu, poznají rozdíly v kvalitě zvuku a nebojí se otestovat nové věci.

Přesto mám pocit, že nastal čas na pokus definovat, co mají bežecké sluchátka zvládat, respektive jak se k nim máme postavit.

Odolnost proti potu

Při běhu se potíme a potí se i naše uši. Na sluchátka bychom tedy měli mít podobné požadavky, jako na spodní prádlo. Dnes v našich končinách asi málokdo svlékne legíny, či kraťasy a v těch samých spodkách vklouzne do kalhot. Stejné by to mělo být i se sluchátky. Minimálně hodinu po běhu je nehygienické si je vkládat do osprchovaných uších. Ani neuvažujte o tom, že sluchátka, která jste si koupili se smartfonem, vám vhodně poslouží celý den!

Skutečně kvalitní bežecká sluchátka jsou vyrobena z medicínského silikonu a jsou potuodolná. Slaný pot je agresivní a urychluje opotřebování „gumičky“ sluchátka. A pamatujte: bežecká sluchátka se nesdílejí. Ani v rodině.

Jiná očekávání máme od běžeckých a jiná od lifestylových sluchátek. S těmi lifestylovými jsme raději sami sebou. Chceme se odhlučnit od okolí. Od lifestylových sluchátek tedy očekáváme, že nás zbaví hluku (odborně se tomu říká „noise canceling“), naopak přidají nějaké ty basy a podobně. Od bežeckých sluchátek je přirozené očekávání, že nás naopak více integrují do okolí. Je to tím, že sportovci potřebují z důvodu bezpečnosti vnímat dopravní prostředky okolo sebe, a nebo naopak, tam kde se dopravní prostředky nedostanou, vnímat přírodu. Této funkcionalitě se říká „propouštění venkovního zvuku“. Ti výrobci, kteří nemyslí na bezpečnost uživatelů jsou jako producenti sjezdových lyží bez hran.

Velmi důležitá je ergonomie

Ergonomie až na prvním místě. I když ji zmiňujeme až teď, je to nejpodstatnější vlastnost, která nás u běžeckých sluchátek zajímá. Aby sluchátka nevypadávala z ucha, 90% výrobců je vybaví podivným „Céčkem“, které si máte obtočit okolo ucha. Pro většinu běžců hodně nepříjemný společník. Stejně jako nemám rád piercing, nemám rád ani „Céčko“ za uchem.

Lidé mají různé velikosti uší. Muži větší, ženy menší, u některých výrobců dokonce můžete jeden model dostat v pánském i dámském vyhotovení. Ve skutečnosti „Céčkové“ úchytky jsou vhodné pro nejmenší velikosti ucha a tvary, kde se skutečně žádné sluchátko, ani pasivní, neudrží. Odhaduji, že se jedná tak o 20 % populace.

O tvaru uší vědí nejvíc ušní specialisté z oblasti výroby naslouchacích zařízení. Některým vývojářům se podařilo vyvinout natolik ergonomické tvary sluchátek, že vklouznou do ucha jako noha do střevíce z pohádky o Popelce. A nevypadnou. Ani kdyby jste se postavili na hlavu a nebo třásli hlavou až do ztráty rovnováhy. Stačí zasunout a zatočit zhruba o 20 stupňů. Tato funkcionalita se nazývá Twist Lock a americkému startapu Yurbuds se podařilo díky tomu krásně zbohatnout.

Nebolí a netlačí. Moje ne příliš přizpůsobivé uši nesnesou cizí předmět v uchu příliš dlouho. Ani v klidu ani při aktivitě. Po letech jsem měl příležitost si vyzkoušet, jak v praxi funguje „flex soft“ od JBL. Technologie materiálů se evidentně pohnula a ani po 3 - 4 hodinách na běžkách jsem neměl pocit tlaku či diskomfortu.

Každý má z nás nárok cítit sluchátko v uchu pohodlně, jako nohu v botě. Je to však dost specifická až individuální věc. Aby byl takový komfort u sluchátek naprosto běžný pro všechny tvary uší, nám ještě pár let vývoje chybí.

Telefonování

Představa, že se nechám překvapit při běhu telefonátem a budeme do mikrofonu dýchat není nic moc. Ale připusťme, že tento požadavek je namístě. Každopádně ten, kdo nemá důvod nosit při běhu telefon, a nebo alespoň plánuje si tu hodinku věnovat sám sobě, nemusí kupovat běžecké sluchátko s mikrofonem, případně i s ovládáním. Tato vymoženost vyjde u „áčkových značek“ na 250 až 500 korun navíc.

Naopak, například sluchátko s kabelem bez ovládání a mikrofonu od „áčkové značky“ vyjde právě na těch 500 korun. Většina nabídek renomovaných značek se u bežeckých sluchátek uspokojila s nasazením mikrofonu jen u nejvyššího modelu s plnou výbavou.

Pozor, ověřte si též, jestli vaše sluchátka budou kompatibilní s iOS a nebo Android zařízením. U některých vám sluchátka jednoduše s iOS nebudou spolupracovat. Někteří výrobci zase jasně oddělují produkty vhodné pro Android a zvlášť pro iOS. Zeptejte se prodejců, můžete si ušetřit spoustu problémů.

Plaťte za to, co skutečně potřebujete

Problematiku kabelů pěkně popsal článek z Velkého špuntového seriálu. Polemika plochý versus kulatý kabel se v případě bežeckých sluchátek asi zredukuje spíš na funkčnost. Ploché kabely mají menší tendenci se zamotávat než kulaté. Bežecká sluchátka by také měla být pevnější vůči přetrhnutí. Některé outdoorové značky dokonce aplikovali kvůli zpevnění na kabel extra obal ze stříbrné tkaniny (například ITX série značky Yurbuds).

Americká značka JBL si vyhrála s upínáním kabelů kolem krku, buďto magnetickým a nebo mechanickým zasouváním kabelu jednoho sluchátka do výřezu druhého. Funguje jedno i druhé.

Ergonomie je zde také důležitá a to obzvláště u ovladače. Neměli byste mít problém ho nahmatat a identifikovat správné tlačítko kdykoliv. Velmi vtipně a účelně toto vyřešilo JBL do ovladače ve tvaru „Y“ u modelů 400kové řady Inspire.

A vychytávka, která potěší: kabely jsou opatřené reflexními prvky.

Kabel a nebo Bluetooth?

Mám pocit, že se to začíná lámat. Donedávna pro Bluetooth byla největším problémem spotřeba energie. Sluchátek i přehrávače. Bluetooth ale zaznamenal nemalý technologický vývoj. Ať již z pohledu objemu a rychlosti přenesených dat, tak i spotřeby energie a ceny. Dnes můžeme s klidným svědomím říci, že přenos dat přes Bluetooth je dostatečně kvalitní a u kvalitních sluchátek můžeme počítat se zhruba osmi hodinami výdrže.

Pro kabelová bežecká sluchátka se budeme rozhodovat z prozaických důvodů. Například, pokud váš přehrávač nemá Bluetooth, nechcete investovat víc než 600 či 1 000 korun nebo nepotřebujete a nechcete mikrofon s ovládačem.

Cenový rozdíl mezi kabelovým a bezdrátovým řešením začíná někde na 500 až 1500 korun u „áčkových“ značek a 300 až 500 korun u „béčkových“ značek. U jiných, než „áčkových“ značek bych se však obával kvality provedení, použitých materiálů nebo zastaralých verzí Bluetooth. A už vůbec bych neočekával, že se budou zabývat ergonomií.

Velký respekt patří německému Vivancu s Vivanco Sport Air za necelých 900 korun. V jednoduchosti je krása. Má jedno z nejrychlejších párovaní a slušný zvuk. Nižší výdrž baterie (pět a půl hodiny) odradí masu ultramaratonců, ale trochu dříve narození pochopí metaforu: „naskočí za každého počasí“. Tak nějak se před výše než 30 lety propagovali Lady a Žigulíci. Prostě Vivancu Sport Air můžete upřít designové ocenění, ale za ty peníze funguje Bluetooth skvěle. Podle mého nejlepší bežecká bluetoothová sluchátka do 900 korun na trhu.

Kdy si tedy koupit Bluetooth sluchátka? Ideálně ve středu, čtvrtek a pátek. Osobní zkušenost koresponduje s reklamami. Když chci mít volné ruce. Sice jsem se bál, že nebudu vědět, kdy je ztratím, ale fakt je, že to poznám, když to přestane hrát.

Důležitá je cena

Shrnuto, kabelová bežecká sluchátka skutečně kvalitních značek začínají od 600 korun a končí někde na 2 000 korunách. Na vyšší cenu nemají výrobci smysluplnou nabídku.

Bezdrátová (Bluetooth) sluchátka by měla být k dostání u renomovaných výrobců někde mezi 1 600 a 5 500 korun. Za těch 5 500 korun byste měli mít právo očekávat některou z funkcionalit, kterou dnes nabízejí některé sporttestery i s jejich příslušenstvím, například snímání tepu přímo z ucha.

Velmi zajímavé řešení u Bluetooth sluchátek je využití tzv. můstku. Je to plastový, asi 25 centimetrový oblouk, ve kterém se nachází baterie Bluetooth sluchátka, ovladač a mikrofon, který se umisťuje za krk. Z konců oblouku jsou vyvedena sluchátka. Když jsem to viděl poprvé, považoval jsem to za narcisizmus. Hned po prvním použití jsem ale musel konstatovat, že je to jakýsi „přechodový stupeň mezi lžící a nožem s vidličkou“. Přirozený komfort. Vyzkoušejte JBL Response. Myslím, že výrobce měl trošku nadčasové ambice a uvidíte, že takto budou vypadat bežecká sluchátka budoucnosti.

Déšť, odolnost a IPX

Před pár dny mě respektovaný slovenský ultramaratonec, frutarián a bloger, Rišo Zvolánek, trošku překvapil pro něho zásadní otázkou „a co voděodolnost?“

Stupně krytí před vniknutím vody IPX0 - bez ochrany

- bez ochrany IPX1 - kapající voda

- kapající voda IPX2 - kapající voda z více stran

- kapající voda z více stran IPX3 - vodní tříšť

- vodní tříšť IPX4 - stříkající voda

- stříkající voda IPX5 - tryskající voda

- tryskající voda IPX6 - vlnobití

- vlnobití IPX7 - ponoření do vody (1 m)

- ponoření do vody (1 m) IPX8 - potopení do vody

- potopení do vody IPX9 - tlaková voda

Zde platí, že čím víc otvorů sluchátko má, tím větší problém bude mít s voděodolností. Logicky jsou na tom lépe ty kabelové, které nepotřebují otvor pro nabíječku. Každopádně hledejte na krabičce označení IPX, které uvádí stupně voděodolnosti podle mezinárodních standardů. Slovnímu označení, či piktogramu bych tolik nedůvěřoval. Souhrnnou informaci o standartu IPX si můžete ve zkratce přečíst v článku Vodě-odolnost IPX.

Existují dokonce i sluchátka pro plavce, v tomto článku se ale věnujme těm běžeckým. Více než dostatečnou ochranu při běhání zajistí stupeň IPX5 (z devítistupňové škály), což odpovídá stříkající vodě z různých úhlů, dokonce i proti vodnímu proudu. Tento standard splňují například outdoorová sluchátka Yurbuds Venture Pro.

Běžcům by ale měla stačit i sluchátka s parametrem IPX4 (déšť, postříkání, z různých úhlů...). Tím se můžou pochlubit například JBL Reflect Mini BT.

Prakticky vzato, doposud se problematice bežeckých sluchátek nikdo příliš nevěnoval a ani bežecké či elektro speciálky tomu nevěnovaly pozornost. Myslím ale, že si ji zaslouží.