Peřina sbalená na cesty, vyberte si správný spacák

Usínat večer pod širou oblohou, vychutnávat si zvuky přírody a pozorovat hvězdy. Noční pobyt v přírodě si vždycky užívám. A přitom to nemusí být jen záležitost teplých letních dnů. Naopak, s vhodným spacákem můžete vyrážet na vícedenní výpravy po celý rok. Jak však vybrat ten správný?

Účel

Asi každý by si přál koupit jeden jediný univerzální spacák do jakýchkoliv podmínek, ve kterém by mohl přespávat po celý rok. Tak jako u většiny vybavení to však tak jednoduché není. Podle užití dělíme spacáky do tří základních skupin: letní, třísezónní a zimní. Zatímco od letního očekáváme především nízkou hmotnost, dobrou sbalitelnost a nízkou cenu, u zimního potřebujeme hlavně dostatečnou tepelnou izolaci, a to i v mrazivých teplotách, případně odolnost proti vlhkosti. Třísezónní jsou pak kompromisem mezi těmito dvěma póly, ve kterých byste se měli cítit dobře venku při běžných teplotách od jara do podzimu.

Teplotní ukazatele komfort - spodní teplotní hranice, při které by standardní uživatel za stanovených podmínek ještě neměl mít pocit chladu

limit - spodní hranice, při které standardní uživatel schoulený uvnitř spacáku pociťuje chlad, ale ještě se netřese zimou

extrém - spodní hranice, při které zkušený uživatel dokáže schoulený v klubíčku bojovat se zimou po omezenou dobu (maximálně 6 hodin), dochází k třesení zimou

Do jakých podmínek je spacák určen vám řeknou údaje od výrobce. U většiny spacáků můžete nalézt teplotní hodnoty komfort, limit a extrém, které jsou však pouze informativní a je potřeba je brát s rezervou. Přestože existuje evropská norma (EN 13537), která stanovení těchto hodnot jednoznačně definuje (spacák se testuje za přesně stanovených podmínek na umělé figuríně oblečené ve spacáku), výrobci nemají povinnost spacáky podle této normy testovat.

Ani výše uvedená norma však není zárukou, že teplotní hodnoty spacáku budou odpovídat tomu, při jakých teplotách se v něm budete cítit dobře. Jednak se podmínky reálného nasazení budou vždy lišit od laboratorních podmínek a jednak má každý člověk rozdílné vnímání chladu, které se dokonce v čase mění. Znáte to, když jste unavení po dlouhé túře či sportovním výkonu, bývá vám často více zima, než když celý den sedíte u kamen a pojídáte dobroty. Spousta zimomřivých lidí si tak pořizuje například teplý zimní spacák jako třísezónní.

Materiál

Nejdůležitějším ukazatelem spacáků tak je materiál výplně, který se stará o tepelnou izolaci. Zjednodušeně řečeno, čím těžší spací pytel, tím v něm bude tepleji. I když se vlastnosti jednotlivých materiálů liší, nevěřte na zázračné půlkilové spacáky s komfortem hluboko pod bodem mrazu.

Základní volbou, kterou budete provádět při výběru spacáku, je volba mezi peřím a umělými vlákny. Zatímco peří při stejné hmotnosti mnohem lépe izoluje a zachovává si své vlastnosti déle (delší životnost), umělá vlákna jsou levnější, snadněji se udržují a lépe si poradí s vlhkostí.

Parametry peří 90/10 - udává poměr prachového peří a peří. Čím více prachového (první číslo), tím lépe.

CUIN (cubic inch) - plnivost peří neboli kolik palců krychlových zaujme jedna unce. Čím více, tím lépe.



U péřových spacáků se setkáváme nejčastěji s husím a kachním peřím, přičemž husí je pro své vlastnosti považováno za kvalitnější. Aby se výrobci vypořádali snad s jediným funkčním nedostatkem peří, kterým je ztráta izolačních vlastností při navlhnutí, opatřují ho většinou nějakou formou hydrofobní úpravy, díky které dokáže vodě odolávat mnohem déle. Tím se však samozřejmě zvedá cena výplně. Jak se chová peří s hydrofobní úpravou, si můžete prohlédnout na následujícím videu, kde The North Face prezentuje vlastnosti péřového materiálu označovaného jako ProDown.



Z umělých vláken patří mezi nejznámější Primaloft, Polarguard nebo Climashield, které jsou považovány za nejlepší. Narazit však můžete i na spoustu dalších variant s více či méně podobnými vlastnostmi.



Kromě výplně hraje roli i vnější a vnitřní materiál spacáku, který by měl dýchat (odvádět vlhkost od těla), případně chránit před vnějšími vlivy počasí (především proti větru a vlhkosti).

Na velikost záleží

Skladování Pokud chcete, aby si spacák zachoval své vlastnosti co nejdéle, nikdy ho neskladujte v kompresním obalu. Nejlépe se mu bude dařit v rozbaleném stavu na suchém větraném místě.

Čím větší spacák, tím náročnější bude ho vyhřát. Proto je dobré volit spací pytel tak, aby odpovídal velikosti vaší postavy. Důležitá je nejen délka, ale i šířka. Pokud už máte doma výrazně delší spacák, než by odpovídalo vaší velikosti, pomůže alespoň do nohou vecpat přebytečné oblečení.

Posledním zásadním parametrem, který ovlivňuje to, jak se ve spacáku budete cítit, je izolace od země. Na tu je už samotný spacák krátký. Tím, že na izolačním materiálu ležíte, výrazně omezíte vzduch, který je schopen na sebe navázat, a tím i jeho schopnosti izolovat (ať už se jedná o peří, nebo umělá vlákna). Proto rozhodně nepodceňujte dobrou podložku/karimatku, jinak hrozí prochladnutí i v tom nejlepším spacáku.

Cena spacáků se pohybuje od jednoho až k pěti tisícům u syntetické výplně či od tří až k deseti tisícům u péřové. Dobrou zprávou pro patrioty je, že špičkové spacáky se vyrábí i u nás. Mezi kvalitní a oblíbené domácí značky patří Sir Joseph, Warmpeace, Prima či Jurek. Z dalších jsou to například The North Face, Husky, Pinguin, Coleman nebo Mammut.