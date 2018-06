Jak vyběhnout do podzimního marastu

S marastem se pojí nejen bahno, ale taky déšť, vlhko a chlad. Jak se na tohle obléknout a obout? To je fakt dobrá otázka, kterou si položíte pokaždé, když se z výběhu v podobném počasí vrátíte, protože nikdy to nevychytáte tak, abyste byli naprosto v pohodě.

Oblečení

Pokud se chystáte vyběhnout do takové sloty po upravených a zpevněných cestách, bude vám hrozit maximálně to, že zvlhnete, že vám naprší za krk, do obličeje a do bot. To vyřeší odpovídající oblečení a obutí: Na hlavu kšiltovku, na tělo funkční spodní prádlo, aby kůže byla v suchu, funkční triko (podle teploty s krátkým, či dlouhým rukávem). Navrch podle intenzity deště nesmáčivou, nebo voděodolnou běžeckou bundu, nejlépe s přiléhavou kapucí.

Dolní končetiny se při běhu zahřejí nejvíc, takže nechám na vás, jak dlouhé elasťáky si vezmete. Nutno však vzít v úvahu, že čím méně materiálu, tím méně nasákne vodou. Na nohy si vezměte boty s nesmáčivou úpravou. Mně osobně se lépe osvědčily ty s nanotechnologiemi, jsou vzdušnější a vodu nepropouštějí. Goretexové sice také ne, ale když proběhnete hlubší louží, voda do nich nateče po stranách a z boty ji nijak nedostanete, zatímco u těch s nanotechnologií ji alespoň trošku vycákáte.

Ošetření pokožky

V době převládajícího vlhka a chladna je dobré dbát i o pokožku, hlavně na obličeji, na rukou a taky na nohou. Na rukou a obličeji vám krém pomůže lépe zvládat chlad, promazání pokožky chodidel vás může velmi významně ochránit před puchýři či různými odřeninami, které se rády dělají na promáčené a svraštělé kůži.

Marast a běžecká obuv

Mnoho běžců a běžkyň, zvláště hobíků, má jen jedny běžecké boty. Pokud patříte mezi ně a nechcete si je v době plískanic zničit nebo nechcete čekat, až vám po posledním běhu řádně vyschnou, doporučuji si na toto období pořídit ještě jedny boty na běhání, pokud možno právě s nějakou nesmáčivou ochranou.

Běžec by totiž neměl vybíhat v botách, které ještě dokonale nevyschly. Ne kvůli tomu, že v nich bude mít okamžitě nepříjemný pocit chladu, ten po pár minutách běhu přejde, ale kvůli botám samým. Vlhký materiál se rychleji poškozuje, ať už jde o lepené spoje, či svršek. Proto byste mohli z přemíry šetrnosti brzy splakat nad výdělkem a pořízení nových bot by vás stejně neminulo.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz